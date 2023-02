Analyse - Avec une diversité record dans leurs conseils d'administration, les chefs des banques fédérales voient moins de risques d'erreur de politique.

Les directeurs des banques fédérales restent généralement hors des feux de la rampe, mais de nombreux banquiers centraux américains les considèrent comme une ressource essentielle. En effet, certains affirment que les perspectives d'une issue favorable à leur campagne de resserrement des politiques sont accrues par les conseils d'un si large éventail de voix.

"Je pense que les probabilités sont bien plus élevées de parvenir à cette transition douce, cette transition en douceur", a déclaré Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, dans une interview à Reuters.

Mme Daly, ses 11 pairs présidents de banque et les six membres actuels du conseil d'administration de la Fed seront confrontés dans les mois à venir à certaines des décisions les plus difficiles de leur carrière de banquier central.

Après avoir augmenté les taux d'intérêt au plus haut niveau depuis les années 1980 l'année dernière pour combattre une inflation trop élevée, ils veulent maintenant trouver le bon point d'arrêt - un niveau de coûts d'emprunt qui peut ralentir une économie étonnamment résiliente encore remodelée par la pandémie de COVID-19 sans causer de dommages importants sous la forme de pertes d'emplois à grande échelle.

Pour le trouver, ils seront conseillés par une petite armée de docteurs en économie à travers le système de la Fed.

Ils s'appuieront également sur ce que le président de la Fed, Jerome Powell, a appelé plus tôt ce mois-ci une "horde" d'informations anecdotiques sur l'économie réelle provenant des banques fédérales régionales qui parsèment le pays.

Les présidents des banques fédérales affirment que les réunions régulières avec leurs conseils d'administration sont essentielles pour obtenir ces informations. Jusqu'en 2018, ces conseils d'administration étaient en grande partie composés de banquiers et de chefs d'entreprise, pour la plupart des hommes blancs.

Des années d'efforts de la part des dirigeants de la Fed, ainsi que la pression des parlementaires et des groupes communautaires, ont changé la donne.

Cette année, sur les 108 sièges des conseils d'administration des 12 banques de la Fed, 44 % sont occupés par des femmes et 41 % par des personnes de couleur, comme le montre un examen des données.

À titre de comparaison, malgré une forte augmentation de la nomination d'administrateurs issus de minorités depuis les bouleversements liés à la justice raciale en 2020, le conseil moyen des sociétés américaines cotées en bourse ne compte toujours que 26 % de femmes et 19 % de personnes issues de minorités, selon une analyse de Scott Yonker, professeur à l'université Cornell.

2023 conseils d'administration des banques fédérales régionales https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/DIVERSITY/gkvlwxwzlpb/chart_eikon.jpg

AVIS NON SOLLICITÉ

Neuf administrateurs supervisent les opérations de chaque banque fédérale, dont trois sont des banquiers. Les six qui ne sont pas banquiers choisissent un nouveau président lorsque le poste se libère.

En plus de choisir les dirigeants des banques régionales, les directeurs "fournissent toujours un aperçu important de l'impact de la politique monétaire sur l'économie", a déclaré à Reuters Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta. "Alors que nous resserrons rapidement la politique pour faire face à une inflation élevée, leurs diverses perspectives nous aident à comprendre comment nos actions affectent les Américains vivant dans un très large éventail de circonstances et nous informent sur la meilleure façon de calibrer la politique pour éviter toute perturbation inutile."

Le propre conseil de Bostic a, en fait, marqué cette année une étape importante pour le système de la Fed. Pour la première fois, le conseil de la Fed d'Atlanta compte désormais une femme noire dans les rangs de ses administrateurs banquiers commerciaux, longtemps la moins diversifiée des trois classes d'administrateurs composant les conseils.

Selon M. Daly et d'autres, les administrateurs proposent constamment des recommandations de personnes et d'entreprises à qui parler de l'impact des politiques et des perspectives économiques.

"Nous utilisons ce réseau pour vraiment apprendre", a déclaré Daly, dont le district s'étend de l'Alaska et Hawaï à l'Idaho et l'Arizona. "Et je pense que cela augmente absolument nos chances de bien faire les choses".

Après ce que Daly et ses collègues reconnaissent aujourd'hui comme un début tardif dans la lutte contre l'inflation élevée, la Fed a commencé à relever les taux en mars dernier et les a augmentés rapidement. Elle et ses collègues se sont inquiétés de l'impact de la hausse des coûts d'emprunt sur les communautés minoritaires, qui ont tendance à perdre des emplois plus rapidement en cas de ralentissement économique que les Américains plus riches ou blancs.

Mais ses directeurs et leurs contacts lui ont raconté une histoire différente, dit-elle.

"Encore et encore, sans qu'on les sollicite, ils me disent simplement que l'inflation fait vraiment mal aux personnes que nous servons, en particulier les personnes à faible et moyen revenu, et cela a influencé ma façon de penser à la politique, et ma façon de penser à ce qui est optimal pour le pays", a déclaré Daly.

D'autres collègues sont du même avis.

"Ils nous donnent un contexte pour parler à d'autres personnes qui ouvrent notre réflexion sur ce à quoi ces communautés sont confrontées", a déclaré Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, à propos de son conseil. "Et je trouve cela incroyablement précieux en tant que décideur politique".

Les conseils d'administration des banques de la Réserve fédérale sont plus diversifiés que jamais https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/DIVERSITY/egpbkjlqavq/chart.png

ATTEINDRE LE POINT IDÉAL

Les décideurs de la Fed ont connu leur propre transformation ces dernières années, avec cinq personnes de couleur parmi les 18 décideurs actuels de la Fed.

Pourtant, la majorité des économistes de la Fed sont des hommes blancs, tout comme ses deux principaux responsables de la politique monétaire : Powell et le président de la Fed de New York, John Williams.

Et malgré les progrès réalisés en matière de diversification des conseils d'administration des banques en fonction du sexe et de l'origine ethnique, les critiques affirment que les administrateurs sont toujours trop issus des grandes entreprises et de la finance et ne représentent pas suffisamment les organisations à but non lucratif et les syndicats, entre autres.

Le sénateur Bob Menendez a voté contre la confirmation de Powell pour un second mandat en 2022 pour exprimer sa déception quant à la diversité de la Fed. Il exhorte le président Joe Biden à choisir un Latino pour succéder à Lael Brainard, qui a quitté la semaine dernière le poste de vice-président de la Fed pour un emploi à la Maison Blanche.

"Nous avons constaté à plusieurs reprises, au cours des crises économiques et des récessions, que le gros de l'impact retombe sur les communautés qui étaient déjà en difficulté - ce sont les communautés minoritaires", a déclaré M. Menendez à Reuters, un point que les décideurs de la Fed eux-mêmes soulignent fréquemment.

Les Hispaniques et les Latinos, note M. Menendez, constituent un segment de la population en pleine croissance mais sont sous-représentés à la Fed à tous les niveaux, y compris dans les conseils d'administration des banques de la Fed. "Les décideurs ont besoin de cette perspective de première main de l'impact disproportionné que leurs décisions peuvent très bien avoir", a déclaré Menendez.

Les décideurs de la Fed disent qu'ils apprécient la diversité au sein de leurs conseils d'administration pour de nombreuses raisons, notamment les recherches montrant que des groupes plus diversifiés prennent de meilleures décisions, ainsi que la nécessité de rendre des comptes et d'être crédible auprès du public américain.

Cette année, ces administrateurs pourraient jouer un rôle plus important que jamais dans l'élaboration de la politique, déclare Kaleb Nygaard, chercheur à l'Université de Pennsylvanie.

Une liste diversifiée d'administrateurs "augmente les chances que la Fed soit plus proche de ce qui se passe sur le terrain", dit-il, afin qu'elle puisse "atteindre le point idéal - quel est le délai le plus court pour cesser d'être trop restrictif tout en maintenant l'inflation sous contrôle ?