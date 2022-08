Analyse-Bruised by a valuation freefall, payments companies brace for M&A

Au début de l'année, la société italienne a reçu plusieurs approches non sollicitées de la part de sociétés de capital-investissement, dont Silver Lake, souhaitant privatiser l'entreprise, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la question.

Les discussions entre la société de rachat américaine et le directeur général de Nexi, Paolo Bertoluzzo, ont échoué avant la fin du mois de mars en raison de divergences de vues sur le prix à payer pour l'entreprise de 11 milliards d'euros, cotée à Milan, ont précisé les sources.

Nexi et Silver Lake ont refusé de commenter.

Les actions de Nexi ont bondi de 7,4 % à la suite du rapport de Reuters et ont été temporairement suspendues de la négociation. Elles étaient en hausse de 6 % à 1344 GMT.

Bien qu'il ne soit pas clair si les acheteurs potentiels de Nexi reviendront frapper à la porte, les discussions entre les sociétés de paiement européennes et nord-américaines et les acquéreurs potentiels s'intensifient à nouveau, selon les banquiers et les experts du secteur.

L'écart entre les attentes en matière de prix se réduit à mesure que les dirigeants d'entreprises se font à l'idée que les valorisations, touchées par la déroute des valeurs technologiques à forte croissance, ne retrouveront pas de sitôt les sommets précédents.

"De nombreuses entreprises qui sont devenues publiques ces dernières années se rendent compte qu'être public n'est pas toujours une bonne chose, surtout si elles sont de taille inférieure ou n'ont pas encore atteint la rentabilité", a déclaré Peter Christodoulo, associé chez Francisco Partners.

Bien que les perturbations actuelles sur les marchés des capitaux d'emprunt puissent freiner certaines transactions, l'attitude plus proactive des vendeurs devrait conduire à une augmentation des volumes de transactions jusqu'à la fin de l'année et en 2023, selon les sources.

L'acquisition de 4 milliards de dollars de Global Payments Inc. par EVO Payments Inc. le 1er août, une société plus petite, pourrait déclencher une réaction en chaîne, les entreprises se disputant des parts de marché, selon les sources.

Fiserv Inc. et FIS pourraient suivre Global Payments en réalisant des opérations similaires, alors que les fusions et acquisitions à grande échelle restent difficiles, ont-elles ajouté.

Le directeur de la stratégie et de la croissance de Fiserv, Byron Vielehr, a déclaré que la stratégie de la société était axée sur l'innovation pour ses clients, mais a refusé de commenter des acquisitions spécifiques.

FIS n'a pas répondu à une demande de commentaire.

BTRS Holdings Inc fait partie de la douzaine de sociétés de paiements qui sont entrées en bourse aux États-Unis entre octobre 2020 et novembre 2021. Le propriétaire du fournisseur de paiements d'entreprise Billtrust explore actuellement les options, y compris une vente potentielle, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

Paya Holdings Inc, qui était auparavant la branche américaine de paiement du groupe britannique Sage, est également à la recherche d'une vente après avoir fait ses débuts sur le Nasdaq en 2020, ont dit les sources.

Paya n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les actions de BTRS et de Paya ont perdu respectivement environ 38 % et 28 % au cours des 12 derniers mois, bien qu'elles aient toutes deux regagné du terrain à la suite d'informations selon lesquelles elles examinent leurs options.

Si les fournisseurs de services de paiement cotés en bourse avant 2020 ont également souffert, la tendance est accentuée chez ceux qui ont fait leur entrée sur les marchés publics pendant la pandémie - soit par le biais d'une introduction en bourse traditionnelle (IPO), soit en fusionnant avec une entreprise à chèque en blanc.

Le sentiment des investisseurs s'est retourné après un retrait des actifs technologiques à forte croissance en raison de la hausse des taux d'intérêt.

"Les sociétés de paiement sont fondamentalement défensives et bien positionnées pour un environnement inflationniste, donc si les investisseurs publics ne reconnaissent pas la véritable valeur de certains de ces noms, il y aura des investisseurs privés qui le feront", a déclaré Jeff Paduch, associé directeur chez Advent International.

Paduch est membre du conseil d'administration de Nexi, mais a refusé de commenter tout aspect des opérations de la société italienne.

Les entreprises privées n'ont pas été épargnées par le carnage, Stripe Inc., processeur de paiements, et Klarna Bank AB, société de technologie financière, ayant dû accepter des réductions importantes de leur valeur.

Klarna, en particulier, a vu sa valeur réduite de plus de 85 % lors de son dernier tour de table annoncé le 11 juillet, passant de 46 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars.

Nexi : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgvdwyoyqpo/NExi.PNG

À L'ABRI DE LA RÉCESSION

Les sociétés de capital-investissement sont de fervents acheteurs d'entreprises de paiement, ayant déjà possédé de nombreuses sociétés de ce type des deux côtés de l'Atlantique.

Les entreprises de paiement fournissent des plateformes pour les achats en magasin ou en ligne, en facturant une proportion de la valeur de chaque transaction.

Un tel modèle confère aux entreprises une image de résistance à la récession et des perspectives de croissance prometteuses : Les dépenses liées aux portefeuilles numériques devraient augmenter de 83 % d'ici 2025 et dépasser les 10 000 milliards de dollars, selon le cabinet de conseil Juniper Research.

Près de 250 milliards de dollars d'opérations de paiement ont été conclues aux États-Unis et en Europe depuis 2017, selon les données de Dealogic, dont 48 % ont impliqué des sociétés de rachat.

Mais les fusions et acquisitions dans le domaine des paiements aux États-Unis et en Europe ont chuté de 48 % jusqu'à présent cette année par rapport à la même période en 2021, selon Dealogic.

L'opération de rachat de Bottomline Technologies par Thoma Bravo, d'une valeur de 2,6 milliards de dollars, annoncée en décembre, a été la dernière grande opération de paiement menée par une société de capital-investissement.

Le durcissement des marchés financiers a été un facteur dissuasif majeur pour les opérations de capital-investissement cette année, même dans les secteurs résilients comme celui des paiements.

Mais les sociétés de rachat pourraient, en fin de compte, faciliter la consolidation du secteur, car beaucoup d'entre elles détiennent encore des participations après avoir été incapables de se retirer complètement à la suite d'une introduction en bourse ou d'une fusion en blanc.

La branche venture de Bain Capital et Accel-KKR sont, respectivement, les plus grands actionnaires de BTRS Holding et de Paymentus Holdings Inc, tandis que Blackstone Inc est le deuxième plus grand actionnaire de Paysafe Ltd, selon les données Refinitiv Eikon.

Sociétés de paiement cotées aux États-Unis : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwenamypw/US%20listed%20payment%20cos.PNG