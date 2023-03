La promesse de la Réserve fédérale de redoubler ses efforts de lutte contre l'inflation effraie certains investisseurs, qui pensent qu'elle pourrait finir par agir de manière trop agressive après avoir modéré sa position il y a un mois.

Certains s'inquiètent également du fait que les messages de la Fed deviennent erratiques, car elle réagit successivement à des données économiques faibles puis fortes.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré cette semaine aux parlementaires américains que la banque centrale devrait probablement relever les taux d'intérêt plus que prévu en réponse aux récentes données économiques qui ont surpris à la hausse.

Le rapport sur l'emploi américain de vendredi et le rapport sur l'inflation de la semaine prochaine seraient des facteurs clés pour déterminer si les décideurs politiques reviendraient à des augmentations de taux de grande ampleur après avoir réduit à un quart de point de pourcentage la hausse du mois dernier, a-t-il dit.

Certains pensent toutefois que la Fed risque de commettre une erreur de politique si elle réagit aux données récentes par des hausses de taux plus importantes au lieu d'attendre que l'impact des taux plus élevés se répande dans l'économie.

"Dans l'ensemble, nous pensons que la Fed est en retard sur son temps", a déclaré Jay Hatfield, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York. "Elle est trop optimiste et va trop se resserrer, ce qui entraînera un ralentissement plus important que nécessaire".

Les craintes d'un durcissement excessif de la part de la Fed se reflètent dans l'indice ICE BofA MOVE, une mesure de la volatilité attendue des bons du Trésor américain qui est remontée d'un plus bas de 10 mois et se situe maintenant près de son niveau le plus élevé depuis le mois de décembre.

Le S&P 500 a perdu quelque 3 % depuis la première intervention de M. Powell devant les parlementaires mardi, même s'il reste en hausse d'environ 2 % sur l'année. Entre-temps, l'inversion de la courbe des rendements du Trésor a atteint son niveau le plus élevé depuis 1981, les rendements à court terme ayant dépassé les rendements de la dette à plus long terme - un signal de récession en temps utile.

Les marchés monétaires ont anticipé un retour de la Fed à une hausse de 50 points de base lors de sa prochaine réunion les 21 et 22 mars et un pic d'environ 5,7 % en septembre, soit quelque 20 points de base de plus qu'avant le témoignage de M. Powell. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, faisait partie de la ribambelle de grands noms de Wall street qui ont revu à la hausse leurs prévisions concernant le niveau des taux directeurs, avec une prévision de 6 %.

Les attentes en matière de volatilité des bons du Trésor américain augmentent à nouveau, https://www.reuters.com/graphics/USA-MARKETS/FED/xmvjkndjgpr/chart.png

Pour certains investisseurs, un retour à des augmentations de taux de 50 et 75 points de base pourrait être un pont trop loin.

"Les investisseurs craignent que la Fed n'en fasse trop", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital. "C'est comme si vous allumiez l'eau chaude, mais qu'elle mettait du temps à sortir du robinet .... Si vous continuez à tourner le bouton, vous finirez par vous brûler et je crains que la Fed ne nous brûle".

Si les paroles et les actions de la Fed sont toujours suivies de près par les investisseurs, les acteurs du marché se sont particulièrement intéressés à la réponse de la banque centrale aux pressions inflationnistes croissantes dans l'économie depuis le ralentissement de COVID-19. Certains lui ont reproché d'être trop lente à déplacer son attention de la lutte contre le choc économique pandémique vers le contrôle des prix.

Outre les risques d'un resserrement excessif de la politique monétaire, certains investisseurs craignent que la Fed ne perde la confiance des investisseurs si elle augmente prématurément ses taux, a déclaré Troy Gayeski, stratège en chef du marché chez FS Investments.

L'un des risques est que la Fed devienne tellement réactive aux données qu'elle passe de "l'inflation est un vrai problème" à "il semble qu'elle soit sous contrôle", ... ce qui rend évidemment la politique beaucoup plus volatile et conduit à plus d'incertitude", a déclaré M. Gayeski.

Un autre risque, selon M. Gayeski, est qu'une série de données plus faibles pourrait prématurément attiser l'appétit pour le risque en convainquant les investisseurs que l'inflation est à nouveau en baisse.

M. Powell a donné cette impression à certains investisseurs le mois dernier, lorsque, au cours de sa conférence de presse après la réunion de politique monétaire de février, il a parlé à plusieurs reprises des signes de "désinflation" qui avaient commencé à apparaître. Une série de données plus élevées que prévu allait bientôt montrer que l'économie était plus forte que la Fed ne l'avait anticipé.

La décision de passer à une hausse des taux moins importante en février a fait suite à des données encourageantes montrant un ralentissement des pressions sur les prix, et un retour potentiel à des hausses plus importantes est conforme à l'orientation de la Fed selon laquelle ses décisions dépendraient des données.

En même temps, M. Powell a proposé mercredi une justification des avantages d'un ralentissement des hausses de taux, affirmant qu'après une année de hausses rapides, l'économie pourrait être encore en train de s'adapter.

Mais certains pensent que les changements de point de vue de la Fed ajoutent à l'incertitude du marché.

La Fed pourrait renforcer sa crédibilité auprès des investisseurs en maintenant son point de vue selon lequel les taux doivent rester élevés plus longtemps, a déclaré Gargi Chaudhuri, responsable de la stratégie d'investissement iShares pour les Amériques chez Blackrock.

"Au lieu de 50 points de base contre 25 points de base ... le véritable test que la Fed doit passer pour convaincre le marché (est) que l'inflation n'a pas suffisamment baissé pour que nous nous attendions à ce que la Fed commence à réduire ses taux d'ici la fin de l'année", a-t-elle déclaré.