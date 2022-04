Analyse-Dans l'impasse gazière Russie-Europe, les deux parties sont perdantes

Même au plus fort de la guerre froide, Moscou n'a jamais coupé le gaz à l'Europe, mais jeudi, M. Poutine a signé un décret ordonnant aux acheteurs étrangers de payer en roubles au lieu d'euros à partir du 1er avril, sous peine de se passer des fournitures russes.

Les capitales européennes ont rejeté l'ultimatum et, vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il n'affecterait pas les règlements avant la fin du mois.

Bien que la menace de pénurie survienne après le pic de demande de la saison hivernale européenne, l'Europe a encore beaucoup à perdre alors que ses entreprises et ses ménages sont déjà ébranlés par les prix record de l'énergie, tandis que Moscou pourrait couper l'une de ses principales sources de revenus.

La Russie a exporté environ 155 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz vers l'Europe l'année dernière, fournissant ainsi plus d'un tiers de son approvisionnement en gaz.

Sans elle, l'Europe devrait acheter davantage de gaz sur le marché spot où les prix sont déjà environ 500 % plus élevés que l'année dernière.

L'Allemagne et l'Autriche, qui dépendent toutes deux fortement du gaz russe, ont activé des plans d'urgence, qui incluent le rationnement si nécessaire, et d'autres pays européens ont mis en place des plans.

"Le refus des acheteurs de se conformer à l'ordre (de Poutine) risque de suspendre les approvisionnements. Tant les acheteurs que Gazprom subiront des pertes en conséquence", a déclaré Dmitry Polevoy, analyste de la société de courtage Locko-Invest, basée à Moscou.

DASH POUR LE GAZ

Les pays européens devront rivaliser avec l'Asie pour attirer du gaz naturel liquéfié (GNL) supplémentaire du Qatar ou des États-Unis, et même entre eux pour des approvisionnements alternatifs par gazoduc à partir d'endroits comme la Norvège et l'Algérie.

Les exportateurs de GNL américains sont déjà les grands gagnants de la crise de l'approvisionnement en Europe, tandis que la Norvège en a également profité.

La Grèce a déclaré vendredi qu'elle pourrait éviter les problèmes d'approvisionnement en gaz si les flux russes sont arrêtés, à condition que suffisamment de gaz soit disponible sur le marché mondial.

La semaine dernière, les États-Unis ont déclaré qu'ils s'efforceraient de fournir 15 milliards de mètres cubes de GNL à l'Union européenne cette année, mais cela ne remplacerait pas entièrement ce que la Russie envoie à l'Europe via les gazoducs.

En plus d'essayer d'obtenir plus sur un marché mondial du gaz déjà tendu, plusieurs pays européens ont également déclaré qu'ils devront utiliser plus de charbon, potentiellement prolonger la durée de vie des centrales nucléaires et augmenter la production des énergies renouvelables.

"Une perturbation des flux de gaz naturel russe vers l'Europe reste un risque de queue. L'Europe a plus d'options pour des approvisionnements alternatifs, et avec une demande saisonnièrement faible pour les mois à venir, elle ne risque pas de manquer d'approvisionnement cette année", a déclaré Norbert Rcker de la banque privée suisse Julius Baer.

Mais ce risque augmenterait vers les mois d'hiver, lorsque la demande de gaz augmente habituellement.

Le gaz stocké en Europe pourrait être suffisant pour le printemps et l'été sans réduction de la demande, mais l'Europe risque d'entrer dans l'hiver prochain avec seulement environ 10 % de gaz stocké d'ici la fin octobre sans certaines mesures d'économie d'énergie, a déclaré Kateryna Filippenko, analyste principale chez Wood Mackenzie.

Pour attirer davantage de GNL d'ailleurs, les prix de gros du gaz en Europe devraient rester plus élevés que le prix de référence du GNL en Asie. La flambée des prix du gaz nuit déjà aux consommateurs et aux industries et les gouvernements ont dépensé des milliards d'euros en mesures pour tenter de les protéger.

"Nous devons être conscients que les entreprises qui ont signé des contrats à long terme avec Gazprom reçoivent du gaz à des prix nettement inférieurs à ceux que nous devons payer sur le marché du GNL. Il y aura donc un impact sur nos prix de l'énergie", a déclaré Kadri Simson, commissaire européen à l'énergie, aux législateurs européens le mois dernier.

SELF SABOTAGE ?

La Russie est confrontée à la perte d'une importante source de revenus pour ses finances intérieures.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, les dernières données disponibles du producteur de gaz russe Gazprom montrent que ses recettes provenant des ventes à l'Europe, à la Turquie et à la Chine se sont élevées à 2,5 trillions de roubles (31 milliards de dollars) grâce à l'exportation de 176 milliards de mètres cubes de gaz entre janvier et septembre.

"Pour la Russie, une décision de restreindre l'offre reviendrait à se tirer une balle dans le pied", ont déclaré les analystes de SEB Research.

Si le mécanisme de paiement est conçu pour soutenir le rouble, cela pourrait également être de courte durée. Avant l'invasion, la banque centrale russe exigeait que 80 % des devises étrangères provenant du gaz soient converties en roubles. Désormais, tout devra être converti en monnaie russe.

"Cette décision coupera la Russie d'une source vitale de devises étrangères à un moment où les sanctions ont déjà considérablement restreint l'accès de la banque centrale russe à ses réserves de devises étrangères", ont déclaré les analystes de Fitch Solutions.

Les acheteurs européens ont déclaré à plusieurs reprises que cette décision constituait une rupture de contrat. Gazprom risque d'être impliqué dans des procès d'arbitrage où il pourrait être contraint de payer de fortes amendes à l'avenir.

Une autre question est de savoir ce que la Russie peut faire du gaz qu'elle fournit habituellement à l'Europe. La présidente de la chambre haute du parlement russe, Valentina Matviyenko, a déclaré la semaine dernière que Moscou pourrait rediriger les fournitures vers les marchés asiatiques, entre autres.

Cependant, il n'existe pas de gazoduc permettant à la Russie d'envoyer le gaz fourni à l'Europe vers l'Asie. Un gazoduc reliant la Russie à la Chine envoie du gaz provenant d'autres gisements qui n'approvisionnent pas l'Europe et il n'existe pas d'interconnecteur pour réacheminer ces flux.

Les marchés asiatiques pourraient également être réticents à acheter davantage.

"Vous vous rendez impossible en tant que fournisseur de gaz à d'autres pays. Quelle est la probabilité, par exemple, que la Chine ou l'Inde choisissent de compter sur le gaz russe si la Russie montre si clairement qu'elle n'hésite pas à utiliser le gaz comme une arme ?", ont déclaré les analystes de SEB Research.

Au lieu de cela, la Russie pourrait être obligée de pomper le gaz dans des sites de stockage nationaux qui peuvent contenir environ 72 milliards de m3. Les sites de stockage appartenant à Gazprom en Europe pourraient contenir 9 milliards de m3 supplémentaires.

Gazprom s'attend à ce que la demande intérieure de gaz passe à 260 milliards de m3 d'ici 2026, contre 238 milliards de m3 en 2020, et prévoit d'étendre le stockage.

Mais à court terme, si le gaz européen était redirigé vers le stockage existant, celui-ci serait plein en trois ou quatre mois et une partie de la production de gaz pourrait alors être arrêtée, ce qui nuirait à la croissance à long terme, selon les analystes.

(1 $ = 81,5210 roubles)