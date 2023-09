Alors que le chemin de Ron DeSantis vers l'investiture républicaine pour la présidentielle semble se rétrécir, le gouverneur de Floride a décidé de se lancer à fond dans ce qui est peut-être sa position politique la plus clivante et la plus potentiellement toxique : le soutien à l'interdiction de l'avortement dans les six semaines.

Une position intransigeante sur l'avortement comporte des risques politiques. Les sondages montrent qu'une majorité d'Américains est favorable à l'accès à l'avortement dès le début de la grossesse, et certains grands donateurs craignent que le point de vue de M. DeSantis ne compromette ses chances auprès des électeurs modérés l'année prochaine.

Mais il semble que M. DeSantis considère cette question comme son meilleur espoir de remporter une victoire inattendue dans l'Iowa, qui organise en janvier la première course à l'investiture de la course de 2024. La campagne de M. DeSantis estime qu'une victoire dans l'Iowa pourrait écarter d'autres candidats, ce qui ferait de lui la principale alternative des électeurs à l'ancien président Donald Trump, le favori actuel.

Ces derniers jours, la campagne de M. DeSantis a mis l'accent sur les interdictions d'avorter dans les six semaines adoptées cette année en Floride et dans l'Iowa, tout en tentant d'établir un contraste avec M. Trump, qui a qualifié la décision de M. DeSantis de signer une mesure aussi restrictive de "chose terrible et d'erreur terrible" lors d'une interview accordée à NBC News.

M. Trump a également prévenu les opposants à l'avortement au sein du parti républicain que pousser la question trop loin aurait des conséquences politiques l'année prochaine et a laissé entendre qu'en tant que président, il essaierait de trouver un terrain d'entente avec le mouvement en faveur du droit à l'avortement.

Ses commentaires ont indigné certains leaders évangéliques et ont donné à M. DeSantis une ouverture que lui et sa campagne se sont empressés d'exploiter, arguant que l'on ne pouvait pas faire confiance à M. Trump pour maintenir le cap conservateur sur la question.

"Si (M. Trump) se lance en disant qu'il va rendre les démocrates heureux en ce qui concerne le droit à la vie, je pense que tous les pro-vie devraient savoir qu'il se prépare à vous trahir", a déclaré M. DeSantis lors d'une interview à la radio dans l'Iowa cette semaine.

Le compte DeSantis War Room sur X, le site anciennement connu sous le nom de Twitter, a rediffusé l'interview de Trump sur NBC et a présenté des pasteurs de l'Iowa critiquant Trump.

Never Back Down, un super PAC soutenant DeSantis, a acheté une publicité vidéo sur Facebook citant la "trahison" de Trump envers le mouvement anti-avortement, ciblant les régions de l'Iowa où Trump s'est rendu cette semaine.

Cette nouvelle offensive sur l'avortement intervient alors que M. DeSantis est à la traîne par rapport à M. Trump dans la course pour affronter le président démocrate Joe Biden en novembre 2024. Le dernier sondage national Reuters/Ipsos montre que M. DeSantis est distancé de 37 points de pourcentage.

Un conseiller de campagne de DeSantis, qui a demandé à rester anonyme pour discuter de la stratégie, a déclaré que le gouverneur avait l'intention de reproduire les tactiques utilisées par le sénateur américain Ted Cruz lorsqu'il a remporté l'Iowa face à Trump en 2016, en particulier en se concentrant sur les comtés ruraux avec des électeurs évangéliques.

Les évangéliques constituent une force politique puissante dans l'État. La semaine dernière, la campagne de DeSantis a annoncé une coalition "Foi et Famille" soutenue par 70 pasteurs et leaders religieux de l'Iowa.

David Kochel, un vétéran des opérations républicaines dans l'Iowa, a déclaré que la question de l'avortement pourrait nuire aux républicains lors d'une élection présidentielle, mais "en tant que question primaire, elle est assez importante".

"M. DeSantis est bien inspiré de s'appuyer sur cette question", a déclaré M. Kochel, tout en notant que M. Trump semble "changer son message pour un public d'élections générales".

M. Trump a affirmé que sa bonne foi contre l'avortement était inattaquable. Mercredi, dans l'Iowa, il a revendiqué la nomination à la Cour suprême des États-Unis de trois juges qui ont voté en faveur de l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade, qui a accordé une protection constitutionnelle à l'avortement.

La campagne de M. DeSantis n'a pas répondu à la question de savoir si l'ex-président créait une ouverture pour M. DeSantis auprès des évangéliques.

PÉRIL POLITIQUE

M. DeSantis a signé le projet de loi de Floride en avril sans grande fanfare et l'a rarement mentionné au début de sa campagne présidentielle.

L'avortement est devenu un champ de mines politique pour les républicains depuis l'annulation de la loi Roe l'année dernière. Si certains défenseurs de l'avortement ont critiqué M. Trump pour les propos qu'il a tenus cette semaine, d'autres ont également reproché à M. DeSantis de ne pas avoir précisé s'il était favorable à une interdiction fédérale générale de l'avortement ou s'il laissait aux États le soin de réglementer la question.

Les démocrates ont mis l'accent sur cette question afin d'inciter les femmes et les électeurs indépendants à se rendre aux urnes.

Le fait que M. DeSantis ait récemment mis l'accent sur l'interdiction de l'avortement dans son État pendant six semaines pourrait lui poser des problèmes dans les États situés plus loin dans le calendrier des primaires, tels que le New Hampshire et le Michigan, qui ont toujours été moins réceptifs à un candidat de droite dure.

Mark Donald, pasteur évangélique de l'Iowa, a cité la position de M. DeSantis sur l'avortement comme l'une des raisons pour lesquelles il le soutenait après avoir soutenu M. Trump lors des deux dernières élections.

Le point de vue de M. Trump sur l'avortement "me semble être plus une position qu'une conviction, et je soutiens les candidats qui ont des convictions", a déclaré M. Donald.

Il a déclaré qu'il travaillerait en réseau avec d'autres pasteurs pour les inciter à soutenir M. DeSantis.

"Ils doivent prendre une décision : Trump contre le créateur", a-t-il déclaré. "C'est là que le bât blesse.