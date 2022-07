Analyse : Échaudés par la Russie, les fonds d'investissement font preuve de prudence en Chine

L'ampleur et la coordination des sanctions occidentales contre la Russie, déclenchées par l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine le 24 février, ont stupéfié les marchés financiers et laissé les gestionnaires assis sur des milliards de dollars d'actifs qui ont soudainement perdu toute valeur du jour au lendemain.

Bien qu'une telle mesure contre la Chine semble farfelue compte tenu de sa taille économique et de l'énorme quantité d'argent étranger qui y est investi, c'est un risque que beaucoup hésitent à ignorer.

"La communauté mondiale des investisseurs est avertie que si un autre événement géopolitique devait se produire, le précédent est déjà établi pour ces sanctions très restrictives et punitives", a déclaré Bill Campbell, un gestionnaire de portefeuille chez DoubleLine Capital, qui gère 122 milliards de dollars d'actifs.

Jeffrey Gundlach, PDG de DoubleLine, a qualifié la Chine d'investissable en raison de mesures réglementaires radicales, de retraits forcés d'actions et d'une suspension de dernière minute, fin 2020, de l'offre publique initiale de plusieurs milliards de dollars du groupe Ant du milliardaire Jack Ma.

M. Campbell a déclaré qu'un "nouveau paradigme" était en jeu, où les événements géopolitiques menacent "d'avoir des effets immédiats sur les investissements et les indices", soulignant les tensions autour de Taïwan et dans la mer de Chine méridionale comme points de tension potentiels avec l'Occident.

L'énorme poids de la Chine dans les indices boursiers et obligataires signifie que les investisseurs, y compris son entreprise, ont besoin d'une certaine exposition. DoubleLine a acheté des obligations de banques régionales de développement et a utilisé d'autres pays asiatiques comme mandataires de la Chine pour éviter d'immobiliser trop d'argent sur place.

Les tensions sino-américaines couvent depuis des années sur des questions allant du commerce international aux droits de propriété intellectuelle, mais tout récemment, Washington a dit à Pékin qu'il ferait face à des conséquences s'il soutenait l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, que le Kremlin appelle une "opération militaire spéciale".

Les États-Unis affirment que la Chine a largement respecté les restrictions, mais la semaine dernière, ils ont inscrit cinq entreprises chinoises sur une liste noire pour avoir prétendument soutenu la base industrielle militaire de la Russie.

Un projet de loi déposé au Sénat américain menace également de sanctions Pékin pour agression contre Taïwan, une île que la Chine considère comme son propre territoire.

Flavio Carpenzano, directeur des investissements chez Capital Group, qui gère 2 600 milliards de dollars d'actifs, a réduit son exposition aux obligations d'État chinoises après l'invasion de la Russie.

"Cela ne signifie pas que nous pensons que la Chine est ininvestissable ou que nous nous attendons à un conflit avec Taïwan demain, mais la volatilité restera élevée et nous ne pensons pas que le rendement intègre ce type de volatilité", a déclaré M. Carpenzano.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et un taureau chinois de longue date, a réduit sa vision des actions chinoises en mai, avertissant que les risques de confrontation militaire avec Taïwan augmenteront au fil de la décennie.

RISQUE PERÇU

Les investisseurs ont retiré plus de 30 milliards de dollars de la Chine entre janvier et mars, selon l'Institute of International Finance.

Les blocages de COVID, les tensions dans le secteur immobilier et la hausse des rendements du Trésor américain sont à l'origine de ces sorties de capitaux, mais l'IIF a également souligné "le risque perçu d'investir dans des pays dont les relations avec l'Occident sont compliquées".

Pourtant, la reprise économique du pays, contrastant avec les craintes de récession en Occident, a attiré un afflux net de 11 milliards de dollars dans les actions cotées en Chine le mois dernier, selon les données de Refinitiv Eikon.

"Il y a une pénurie de choses que vous pouvez acheter ces jours-ci et dont le prix peut augmenter", a déclaré Mike Kelly, responsable des actifs multiples chez PineBridge Investments, qui détient des obligations en dollars du secteur immobilier chinois et fait partie de ceux qui achètent à nouveau des actions chinoises.

M. Kelly a déclaré que personne n'achetant en Chine ne pouvait être complètement à l'aise, mais il est confiant "que s'ils font quelque chose sur Taïwan, ce ne sera pas dans les deux prochaines années".

GIANT DE L'INDEX

Beaucoup affirment que la taille même de l'économie et des marchés de la Chine rend les sanctions moins probables, car elles nuiraient à l'Occident bien plus que les restrictions imposées à la Russie. Les retombées sur les marchés financiers mondiaux seraient également beaucoup plus importantes.

JPMorgan estime que les étrangers possèdent 5 % des actions et une plus petite proportion d'obligations sur un marché global de 30 000 milliards de dollars.

Le volume des liquidités étrangères investies dans des produits de suivi d'indices pourrait s'avérer un point de friction, étant donné que la Chine représente 40 % des indices d'actions émergentes et 10 % de l'indice de référence de la dette émergente GBI-EM de JPMorgan.

La Russie, avant l'invasion de l'Ukraine, avait une part de 6,1 % dans l'indice de référence de la dette.

Le conflit Russie-Ukraine a suscité un flot de questions de la part des clients concernant l'exposition de la Chine, notamment aux actions, a déclaré à Reuters le responsable de la stratégie des marchés émergents d'une grande banque.

Le stratège, qui a refusé d'être nommé, a déclaré que les clients évaluaient les sommes à allouer "à un marché dont vous ne pourrez peut-être pas sortir rapidement".

Un gestionnaire d'actifs, WisdomTree, gère un fonds excluant les entreprises publiques chinoises et "est susceptible de lancer (des stratégies ex-Chine) à court terme à partir de notre propre examen de l'opportunité du marché", a déclaré Jeremy Schwartz, directeur des investissements de la société, qui gère 79 milliards de dollars d'actifs.

Kelly de PineBridge a déclaré qu'en fin de compte, ceux qui investissent en Chine doivent se préparer à des changements soudains.

"Le risque existe que vous investissiez, qu'ils vous fassent un coup de Putin et que vous soyez soudainement pris au piège", a-t-il déclaré.