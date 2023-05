Si les Turcs chassent le président Tayyip Erdogan lors des élections de ce mois-ci, ce sera en grande partie à cause d'un revirement économique qui a vu leur prospérité, leur égalité et leur capacité à satisfaire leurs besoins fondamentaux commencer à s'effondrer à mi-chemin de son règne de deux décennies.

Le scrutin du 14 mai, qui coïncide avec l'année du centenaire de la République turque, constitue le plus grand test pour Erdogan. Certains sondages montrent qu'il est distancé par un candidat de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, qui souhaite revenir sur sa politique économique peu orthodoxe et autoritaire.

Le soutien dont jouit M. Erdogan s'est effrité ces dernières années à la suite d'une série de krachs monétaires et d'une aggravation de la crise du coût de la vie, provoqués par sa politique de réduction des taux d'intérêt face à une inflation galopante.

Mais selon d'autres mesures du bien-être économique, le déclin a commencé plus tôt, vers 2013, qui a marqué un tournant après une décennie de forte croissance et de prospérité sous Erdogan et son parti AK à l'ancrage islamique.

C'est cette année-là que des manifestations nationales sans précédent contre son gouvernement ont entraîné une répression durable des libertés civiles. En temps utile, un renversement global de la liquidité du marché a laissé la Turquie et d'autres marchés émergents en manque de financement.

À partir de 2013, les investisseurs étrangers ont commencé à abandonner les actifs turcs, laissant finalement les marchés des changes, du crédit et de la dette fortement gérés par l'État dans l'économie de marché émergente qui était autrefois une star parmi les gestionnaires de fonds occidentaux.

"Dans le passé, Erdogan pouvait satisfaire ses partisans. Mais la crise économique lui a porté préjudice. Ses partisans l'apprécient toujours, et l'aiment même, mais ils sont mécontents de devoir en payer le prix", a déclaré Seda Demiralp, président du département des relations internationales à l'université Isik d'Istanbul.

Erdogan conserve un soutien important parmi les conservateurs et les nationalistes des zones rurales et de la classe ouvrière. Les sondages montrent que lui et sa coalition au pouvoir pourraient encore l'emporter lors des élections présidentielles et législatives.

Le gouvernement affirme que ses baisses de taux ont stimulé les exportations et les investissements dans le cadre d'un programme qui encourageait la détention de lires. Il a doublé le salaire minimum au cours des 18 derniers mois et a dépensé des sommes record pour l'aide sociale, contribuant ainsi à maintenir une croissance économique forte, supérieure à 5 % l'année dernière.

Ces mesures de relance ont permis de ramener le taux de chômage à 10 %, alors qu'il était de près de 14 % au cours des deux dernières années.

Mais en réduisant le taux directeur de 19 % à 8,5 % depuis 2021, les autorités ont fait grimper l'inflation à son plus haut niveau sous le mandat d'Erdogan, à plus de 85 % l'année dernière. La dernière fois que l'inflation annuelle a touché l'objectif officiel de 5 %, c'était en 2011.

C'est également en 2011 que les inégalités ont commencé à se creuser, selon l'indice de Gini sur la répartition des revenus et des richesses. Cette tendance s'est accélérée en 2013, réduisant à néant les gains importants réalisés entre 2006 et 2010, au cours de la première décennie du mandat d'Erdogan.

Le groupe de réflexion Legantum Institute, basé au Royaume-Uni, classe la Turquie au 95e rang mondial dans son indice de prospérité, perdant 23 places depuis 2011 en raison du déclin de la gouvernance et de la liberté individuelle.

(Graphique : La crise du coût de la vie a frappé les ménages turcs, https://www.reuters.com/graphics/TURKEY-ELECTION/ERDOGAN-ECONOMY/byprlxnngpe/chart_eikon.jpg)

(Graphique : Les inégalités font leur retour, https://www.reuters.com/graphics/TURKEY-ECONOMY/ERDOGAN/yzdpxldlepx/chart.png)

MONTÉE ET CHUTE

Le parti AK (AKP) d'Erdogan a pris le pouvoir en 2002, alors que l'économie sortait de sa pire crise depuis les années 1970, en promettant de rompre avec la mauvaise gestion et les récessions qui ont longtemps frustré les Turcs.

Il est devenu premier ministre au moment où les mesures d'austérité imposées dans le cadre d'un programme du Fonds monétaire international (2001-2002) s'assouplissaient, et il a su tirer parti de ce rebond et d'un pivot diplomatique vers l'Occident pour instaurer une décennie de prospérité.

La pauvreté et le chômage ont chuté.

L'inflation, qui était à trois chiffres dix ans plus tôt, s'est calmée, ce qui a renforcé l'attrait de la livre turque. Les politiques occidentales d'assouplissement monétaire mises en œuvre dans le sillage de la crise financière de 2008-2009 ont entraîné une ruée vers le crédit étranger bon marché et ont alimenté le boom de la construction en Turquie.

Erdogan semblait intouchable.

Mais les choses ont commencé à changer en 2013, lorsque des manifestations centrées sur le parc Gezi d'Istanbul ont balayé le pays, provoquant des affrontements généralisés, des arrestations et des incarcérations.

En temps utile, l'argent facile occidental s'est tari, provoquant un exode des fonds de la Turquie et freinant son boom du crédit bon marché.

Les années 2012-2013 ont marqué un tournant pour le PIB par habitant, qui mesure la prospérité en dollars, ainsi que pour l'emploi et d'autres indicateurs du bien-être économique.

Selon les statistiques officielles sur les avoirs obligataires et le Turkey Data Monitor, il s'agissait du point culminant pour les investissements étrangers. Depuis, la valeur de la lire a chuté, notamment de 80 % par rapport au dollar au cours des cinq dernières années, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des Turcs.

(Graphique : L'empreinte économique plus faible des Turcs, https://www.reuters.com/graphics/TURKEY-ELECTION/ERDOGAN/akveqnabavr/chart.png)

(Graphique : L'exode des investissements étrangers, https://www.reuters.com/graphics/TURKEY-ELECTION/zjvqjdkdzpx/chart_eikon.jpg)

Murat Ucer, conseiller auprès de Global Source Partners et enseignant à l'université Koc d'Istanbul, a déclaré que les progrès de la productivité observés au cours des premières années de l'AKP ont commencé à s'inverser après la crise financière mondiale de 2008-2009, le crédit devenant le principal moteur de la croissance.

Ce phénomène, combiné à la dépréciation de la lire réelle qui s'est installée par la suite, est "une explication possible de ce retournement de situation en Turquie depuis 2013 - ou de la raison pour laquelle le Turc moyen a commencé à s'appauvrir en termes de dollars américains", a-t-il déclaré.

RÉPRESSION ET ISOLEMENT

M. Erdogan a choqué beaucoup de monde lorsque son gouvernement a réprimé les manifestations du parc Gezi en 2013.

"Les manifestations étaient à la fois une réponse à l'autoritarisme croissant du gouvernement AKP et un nouvel élan pour celui-ci. Elles ont conduit Erdogan à mener une guerre totale contre ses opposants en utilisant l'ensemble de l'appareil gouvernemental", explique Ates Altinordu, professeur adjoint de sociologie à l'université Sabanci.

La tentative de coup d'État de 2016, menée par une partie de l'armée et imputée par Ankara au religieux Fethullah Gulen, basé aux États-Unis, qui nie toute implication, a ensuite provoqué un état d'urgence sévère qui, selon M. Altinordu, "a officialisé le règne personnalisé d'Erdogan, soutenu par une série de conseillers obséquieux aux références discutables".

"La confluence de ces facteurs a créé la tempête politique parfaite pour l'échec économique", a-t-il ajouté.

Pourtant, d'autres mesures clés telles que les soins de santé, les infrastructures et l'accès au marché restent solides après s'être améliorées de manière spectaculaire depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan en 2003, ce qui a permis à l'AKP de remporter plus d'une douzaine d'élections par la suite.

Erdogan dispose d'une "base de partisans adorables et loyaux (parce que) les citoyens ont bénéficié d'un niveau de vie nettement meilleur que... pendant la majeure partie du XXe siècle", écrit Soner Cagaptay dans son livre de 2021, A Sultan in Autumn (Un sultan en automne).

Avant l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, le taux de mortalité infantile de la Turquie était comparable à celui de la Syrie d'avant-guerre, et il est aujourd'hui similaire à celui de l'Espagne, écrit-il.

Mais au cours de la dernière décennie, les divisions politiques se sont intensifiées dans tout le pays, Erdogan s'étant tourné vers des alliés nationalistes pour décrocher des majorités parlementaires. Il a ensuite remporté un référendum serré sur l'adoption du système présidentiel qui a concentré le pouvoir dans son palais.

Certains responsables économiques importants ont quitté l'AKP pour s'opposer à cette prise de pouvoir. Les analystes estiment que des fissures ont commencé à apparaître dans ses politiques, notamment les pressions exercées sur la banque centrale pour qu'elle abaisse ses taux alors même que la lire basculait dans la crise en 2018 et à la fin de l'année 2021.

"Tout le monde se souvient du premier gouvernement d'Erdogan, qui était censé créer une économie inclusive. Mais en réalité, il a laissé des pans sans précédent de la société entièrement dépendants du gouvernement, ce qui n'est pas viable", a déclaré Bulent Gultekin, ancien gouverneur de la banque centrale turque et professeur associé à l'université de Wharton.

"Si Erdogan remporte les élections et poursuit sa politique économique, le pays finira par s'effondrer. Le tableau est plutôt sombre", a-t-il déclaré. "Vous pouvez repousser les choses pendant un certain temps, mais vous finirez par devoir payer la facture.

(Graphique : Le long déclin de la lire, https://www.reuters.com/graphics/TURKEY-ELECTION/ERDOGAN-ECONOMY/gdvzqngzzpw/chart.png)