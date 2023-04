Alors que le cours de l'action de la First Republic Bank chutait à deux chiffres à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank le mois dernier, certaines personnes proches du créancier basé à San Francisco craignaient que les vendeurs à découvert n'exacerbent ses difficultés, selon une source au fait de la situation.

Les investisseurs qui parient sur la chute des actions d'une société augmentaient leurs paris sur l'action de First Republic alors qu'elle était déjà malmenée, ce qui rendait difficile la récupération de sa valeur par la banque, d'après la source.

L'intérêt pour les actions à découvert de First Republic a en effet augmenté à mesure que les turbulences dans le secteur bancaire s'intensifiaient, bien que les mesures varient. Le pourcentage d'actions empruntées - le mécanisme de base d'un pari à découvert - était minime au début du mois, mais a augmenté pour atteindre entre 7 % et 37 % au 31 mars, selon les calculs de divers fournisseurs de données, contre des moyennes comprises entre 3 % et 5 % pour l'ensemble des actions.

Deux des banques qui ont fermé leurs portes le mois dernier, la Silicon Valley Bank (SVB) et la Signature Bank, ont présenté un schéma similaire : les intérêts à découvert ont augmenté au fur et à mesure que leurs actions commençaient à chuter, à des degrés divers d'intensité.

Les problèmes des banques régionales américaines se sont aggravés l'année dernière, car la hausse rapide des taux d'intérêt a réduit la valeur des actifs à long terme détenus par certaines banques, tels que les prêts immobiliers et les obligations d'État. Certains créanciers ont également été mis à mal par leur exposition aux cryptomonnaies et aux entreprises technologiques. Les problèmes sous-jacents ont explosé le mois dernier lorsque la fuite des déposants est devenue incontrôlable et que les créanciers régionaux, tous secteurs confondus, ont vu leurs actions touchées.

La question de savoir dans quelle mesure les vendeurs à découvert ont contribué à la spirale descendante renvoie au débat sur le fait de savoir si les vendeurs à découvert sont des chiens de garde du marché ou des investisseurs opportunistes qui profitent de la misère d'autrui. Dans le cas de la crise bancaire, une analyse des données et des entretiens avec les vendeurs à découvert et leurs détracteurs montrent que la réponse pourrait être les deux.

"Dans les mois qui ont précédé l'effondrement, les vendeurs à découvert ont averti avec justesse les marchés que la banque (SVB) était dangereusement mal gérée", a déclaré par courriel Dennis Kelleher, président-directeur général de Better Markets, un groupe sectoriel à but non lucratif établi à Washington. "Le problème, c'est qu'une fois que l'effondrement s'est produit, les vendeurs à découvert ont commencé à cibler d'autres banques, avec des motivations diverses.

Certains vendeurs à découvert ont exprimé publiquement leur opinion négative sur les banques, mais rejettent l'idée qu'elles sont responsables des problèmes.

Le vendeur à découvert Jim Chanos a écrit dans une lettre de client datée du 13 mars et consultée par Reuters que les investisseurs connaissaient depuis l'été dernier les problèmes de bilan sous-jacents qui ont entraîné l'effondrement de SVB. Mais ce n'est que lorsque la banque, dont son fonds était à découvert, "a brusquement tenté, et échoué, à lever des capitaux ... que tout le monde s'en est soucié".

First Republic et Chanos ont refusé de commenter. Signature et SVB n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

GRAPHIQUE : Ne blâmez pas les investisseurs à découvert https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/SHORTSELLERS/gdpzqnyagvw/chart.png

UNE PRATIQUE CONTROVERSÉE

La vente à découvert est une pratique controversée, accusée lors de la crise financière de 2008 d'avoir aggravé la situation ; elle a été temporairement interdite, mais avec peu d'impact. Certains vendeurs à découvert très en vue ont été célébrés par la suite pour leurs appels prophétiques sur le marché immobilier américain.

La crise de confiance dans les banques régionales américaines a commencé lorsque les actions de SVB ont plongé et que les déposants ont pris la fuite après que la banque a annoncé, le 8 mars, son intention de lever des capitaux pour combler un trou de près de 2 milliards de dollars provenant de la vente de titres.

Le 10 mars, le créancier basé à Santa Clara, en Californie, a été repris par les autorités de régulation, ce qui a entraîné la chute des actions d'autres prêteurs régionaux. La banque new-yorkaise Signature a fait faillite le 12 mars, et First Republic a perdu plus de 80 % de sa valeur de marché à la mi-mars.

Alors que la crise s'accélérait, les analystes de JPMorgan Chase & Co ont écrit le 17 mars que les vendeurs à découvert "travaillaient collectivement pour provoquer des ruées sur les banques", et l'investisseur en capital-risque David Sacks a demandé sur Twitter si des "vendeurs à découvert calomnieux" avaient utilisé les médias sociaux pour exacerber la fuite des déposants de la SVB.

JPMorgan et Sacks n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Néanmoins, des entretiens et des publications publiques montrent qu'au moins certains vendeurs à découvert avaient parié sur des banques régionales bien avant que la crise ne frappe.

C'est le cas de William C. Martin, qui a vendu à découvert SVB en janvier 2023 ; Nate Koppikar d'Orso Partners, qui a vendu à découvert SVB début 2021 ; Barry Norris d'Argonaut Capital Partners, qui a vendu à découvert SVB fin 2022 ; John Hempton de Bronte Capital Management, qui a vendu à découvert Signature fin 2021 ; et Marc Cohodes, qui a vendu à découvert Silvergate Bank en novembre 2022, selon des entretiens avec Reuters.

Porter Collins, cofondateur du gestionnaire de fonds spéculatif Seawolf Capital, a déclaré qu'il avait vu comment la hausse des taux d'intérêt toucherait probablement les banques et qu'il avait vendu à découvert SVB, Signature, First Republic, Silvergate et Charles Schwab Corp. au début de l'année 2022.

"Il y avait des signes avant-coureurs, a-t-il dit, qui étaient assez faciles à voir pour ceux qui regardaient.

Schwab et Silvergate n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

POSITIONS COURTES

Ces premiers vendeurs à découvert n'étaient toutefois qu'une petite minorité. Les positions courtes ne représentaient qu'environ 5 % du flottant de SVB au 1er mars, selon l'observatoire S3 Partners, avec First Republic à environ 3 % et Signature à 6 %. Ces chiffres sont à comparer à une moyenne d'environ 4,65 % pour l'ensemble des actions, selon S3.

Les données de S&P Global Market Intelligence et d'ORTEX, qui utilisent des méthodologies différentes, présentent des chiffres similaires montrant que SVB, First Republic et Signature avaient des niveaux de positions courtes relativement faibles avant la crise.

Les positions courtes ont augmenté au cours du mois de mars, bien que les mesures varient selon les trois fournisseurs de données. Pour First Republic, le pourcentage d'actions prêtées a atteint un pic entre 7 % et 39 % le mois dernier, tandis que SVB a atteint un pic entre 11 % et 19 %, et Signature un pic entre 6 % et 11 %.

Quoi qu'il en soit, les positions à découvert dans la plupart des banques régionales étaient loin de certaines actions fortement court-circuitées comme le constructeur de voitures électriques Tesla Inc, qui a atteint environ 25 % aussi récemment qu'en 2019, et GameStop Corp, qui a dépassé 100 % des actions en 2020, selon les données de Refinitiv.

Une exception a été Silvergate, un prêteur axé sur les cryptomonnaies, qui a fait face pendant des mois à un niveau inhabituellement élevé d'intérêts courts par rapport aux autres banques - plus de 75% en temps utile pour dire qu'il mettrait fin à ses activités le 8 mars.

Ihor Dusaniwsky, de S3, a déclaré que l'augmentation globale des positions courtes sur les banques régionales américaines au cours du mois de mars représentait une part "extraordinairement faible" de l'ensemble des transactions du secteur ; les baisses ont été entraînées par les détenteurs d'actions ordinaires qui ont vendu leurs actions.

"Ce ne sont pas les positions courtes qui déterminent le prix des actions", a déclaré M. Dusaniwsky. "Les gens disent que c'est la queue qui mène le chien. Ce n'est certainement pas le cas pour la plupart de ces titres.

Les vendeurs à découvert ont tout de même marqué des points : les mises à découvert globales sur les banques régionales américaines ont gagné 4,76 milliards de dollars en mars, soit une hausse de 35 % sur un intérêt court moyen de 13,4 milliards de dollars, d'après S3.

GRAPHIQUE : Les vendeurs à découvert ont gagné dans la crise bancaire américaine https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/SHORTSELLERS/jnvwyjmgevw/chart.png