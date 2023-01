Analyse : L'Afrique australe fait la queue pour les prétendants aux grandes puissances

Avec une guerre en Europe opposant les forces d'invasion russes à l'armée ukrainienne approvisionnée en armes occidentales, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen étaient tous deux à la recherche d'un soutien international plus large.

Pour les pays d'Afrique australe, qui entretiennent de fortes sympathies idéologiques et historiques pour la Russie mais détiennent des balances commerciales bien plus importantes avec l'Union européenne et les États-Unis, cette rivalité représente une opportunité.

"Ils ont la possibilité de jouer un camp contre l'autre pour obtenir des concessions ; pour obtenir plus d'aide, plus de commerce", a déclaré Steven Gruzd de l'Institut sud-africain des affaires internationales. "C'est précisément ce que nous voyons en ce moment".

La guerre en Ukraine a intensifié la compétition de longue date entre les grandes puissances pour l'accès aux abondantes ressources naturelles de l'Afrique et le prix diplomatique de ses 54 votes à l'ONU.

Mais les habitudes de vote de l'Afrique aux Nations unies montrent un continent divisé sur le choix du camp à soutenir dans la guerre en Ukraine.

Enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique et avec un produit intérieur brut de moins de 5 milliards de dollars, le minuscule royaume d'Eswatini n'attire pas souvent l'attention des puissances mondiales. Aucun diplomate russe n'y est basé.

Néanmoins, M. Lavrov a fait une escale après avoir visité l'Afrique du Sud, ce que son homologue Thulisile Dladla a qualifié de "profond honneur". Les deux parties ont signé un accord d'exemption de visa.

L'Eswatini compte sur l'aide des États-Unis, mais sa monarchie absolue a subi les critiques des États-Unis en matière de droits de l'homme.

MULTIPOLAIRE

Pour l'Afrique du Sud, puissance économique et poids lourd diplomatique du continent, c'était l'occasion de faire un pied de nez à une alliance occidentale qu'elle considère comme trop autoritaire et hégémonique.

Recevant Lavrov à Pretoria, son homologue Naledi Pandor a défendu les exercices militaires conjoints prévus avec la Russie et la Chine comme un "cours naturel des relations" entre "amis", et a laissé entendre que l'Afrique du Sud ne croyait plus que la Russie devait se retirer de l'Ukraine, à moins qu'un accord de paix ne soit conclu.

L'Afrique du Sud, aux côtés de la Russie et de la Chine, milite pour un monde "multipolaire" dans lequel le pouvoir géopolitique est moins concentré autour des États-Unis. Pour cette raison, elle est un exposant enthousiaste d'une alliance politique et commerciale proposée entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et elle-même (BRICS) - pour laquelle elle organise un sommet plus tard cette année.

"Un monde multipolaire plus inclusif. C'est la vision de la famille des BRICS et ce à quoi nous souscrivons tous", a déclaré à Reuters Anil Sooklal, le fonctionnaire sud-africain chargé des BRICS.

Mais les exportations de l'Afrique du Sud vers la Russie étaient de 587 millions de dollars en 2020, alors que ses exportations vers les États-Unis étaient de 10,2 milliards de dollars la même année, selon les données de l'Observatoire de la complexité économique (OEC).

"L'Afrique du Sud prend les BRICS très au sérieux, mais la réalité est que les BRICS lui ont (proposé) très peu de choses", a déclaré Tom Lodge, professeur d'études sur la paix et les conflits à l'Université de Limerick. "Ils n'ont pas apporté le genre d'avantages que l'Afrique du Sud espérait obtenir."

La Chine, partenaire commercial majeur, s'est montrée plus intéressée par des produits de base comme le vin et la laine que par les produits de haute technologie à valeur ajoutée que l'Afrique du Sud souhaite vendre, a déclaré M. Lodge, ajoutant que "les États-Unis offrent de meilleures opportunités commerciales."

Pourtant, malgré le refus de l'Afrique du Sud de voter contre la Russie à l'ONU et son rejet de la position de l'OTAN sur l'Ukraine, Mme Yellen a rencontré des responsables sud-africains et visitera jeudi des sites miniers qui risquent de perdre des emplois en raison de la transition vers l'énergie verte dont les États-Unis sont l'un des principaux bailleurs de fonds.

TROP IMPORTANT

Alors que la classe politique angolaise vieillissante se souvient encore du soutien de la Russie à son Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), alors marxiste, dans sa guerre civile de 27 ans contre les rebelles soutenus par Washington, il y a eu un changement marqué vers l'Occident depuis que le président João Lourenço a pris le pouvoir en 2017.

"L'Angola est l'un des rares pays africains à condamner les actions de la Russie - apparemment sous la pression de l'UE", a déclaré l'analyste sud-africaine des risques politiques Marisa Lourenco, notant "un fort pivot vers les États-Unis et loin de la Russie."

L'Angola cherche également à approfondir ses liens avec l'Allemagne, la France et son ancien dirigeant colonial, le Portugal, a-t-elle ajouté. M. Lourenço a même suggéré, dans une interview accordée à Voice of America en décembre, qu'il aimerait abandonner l'assistance militaire russe au profit du programme d'équipement militaire américain.

Cela n'a pas empêché M. Lavrov de faire une visite de courtoisie à Luanda mercredi, où il a proposé de doubler les bourses universitaires aux étudiants angolais pour les porter à 300 l'année prochaine, dans un exercice de soft power russe. La société russe Alrosa, premier producteur mondial de diamants, détient une participation de 41 % dans une énorme mine angolaise.

"Les Russes veulent dire très fort qu'ils ne sont pas isolés, et qu'ils sont les bienvenus partout", a déclaré Irina Filatova, professeur émérite de sciences humaines à l'université de KwaZulu-Natal.

"(Cela) n'endurcira pas (l'Afrique australe) aux yeux des États-Unis ou des Britanniques, mais cela ne signifie pas qu'ils cesseront de commercer", a-t-elle ajouté. "C'est trop important."