Analyse - L'Algérie confiante surfe sur la vague du gaz

Grâce aux revenus de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait exploser la demande de pétrole et de gaz, les autorités dépensent davantage en prestations sociales et adoptent une position plus affirmée à l'étranger, après des années de déclin de la richesse et les bouleversements politiques d'un mouvement de protestation de masse.

Le président Abdulmadjid Tebboune a annoncé des augmentations attendues des salaires du secteur public, des pensions et des allocations de chômage, revenant ainsi à un modèle de dépenses sociales généreuses auquel les Algériens sont habitués depuis longtemps.

Le gouvernement a également adopté une position plus audacieuse à l'égard des pays européens rendus plus dépendants du gaz nord-africain par la guerre en Ukraine, comme l'Espagne, répondant ainsi aux efforts plus actifs de son principal rival, le Maroc, pour gagner leur soutien sur les questions régionales.

"Le gouvernement ne subit plus de pression sociale et politique comme c'était le cas en 2019 et 2020", a déclaré un conseiller travaillant pour le gouvernement.

"Le Hirak (le mouvement de protestation de masse) est terminé. Le COVID-19 est sous contrôle et les revenus sont en hausse."

Le contraste avec le passé récent est saisissant.

De 2019 à 20, des manifestations de masse hebdomadaires ont secoué l'establishment, conduisant l'armée à chasser le président vétéran Abdelaziz Bouteflika et d'autres personnalités.

Une forte baisse des revenus de l'énergie et des réserves de devises étrangères après la chute des prix du pétrole en 2014 avait entre-temps forcé de fortes réductions des dépenses publiques qui risquaient de déclencher de nouveaux troubles.

Pour aggraver les inquiétudes, le secteur de l'énergie était défaillant, avec des investissements minimes dans les champs pétroliers et gaziers, une baisse des volumes d'exportation et un afflux de talents de la société d'État Sonatrach, qui, au cours des dernières décennies, comptait en moyenne une nouvelle tête tous les 20 mois.

La flambée des prix mondiaux du pétrole et du gaz après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a contribué à stabiliser la situation, à remplir les caisses de l'État et à renforcer la confiance.

Les analystes affirment néanmoins que l'Algérie n'a guère d'autre choix que de poursuivre des réformes potentiellement difficiles pour protéger son économie des futurs effondrements du marché de l'énergie.

M. Tebboune a promis de le faire et a pris des mesures pour stimuler le commerce avec certains pays africains, mais les efforts du gouvernement pour ouvrir l'une des économies les plus fermées du monde ont jusqu'à présent peu progressé.

"Oui, les revenus sont en hausse. Mais l'économie a encore besoin de réformes pour être performante", a déclaré un ancien ministre du gouvernement.

CLOUT

La crise énergétique de l'Europe n'a pas seulement fait augmenter les prix, elle a également créé une plus grande demande pour des approvisionnements en gaz qui ne seront pas affectés par la guerre en Ukraine, ce qui donne plus de poids à l'Algérie.

Les approvisionnements algériens représentent plus d'un quart de la demande en gaz de l'Espagne et de l'Italie et Sonatrach est le troisième plus grand exportateur vers l'Europe après la Russie et la Norvège.

Sonatrach a déclaré que les revenus du pétrole et du gaz atteindront 50 milliards de dollars cette année, contre 34 milliards de dollars l'année dernière et 20 milliards de dollars en 2020, tandis que les chiffres officiels prévoient que les exportations non pétrolières dépasseront 7 milliards de dollars - un record.

Les règles visant à encourager la participation étrangère dans le secteur énergétique algérien ont permis d'augmenter les investissements et de développer de nouveaux projets.

En juin, Sonatrach a annoncé une nouvelle découverte sur son plus grand champ gazier, Hassi Rmel, ajoutant 100 milliards à 340 milliards de mètres cubes de condensat de gaz aux réserves, avec une production supplémentaire attendue de 10 millions de mètres cubes de gaz par jour à partir de novembre.

Un accord d'approvisionnement en gaz largement étendu avec l'Italie pourrait entre-temps servir de rappel aux États européens des avantages de l'amitié avec l'Algérie.

L'Espagne, qui dépend du gaz algérien, a changé cette année pour soutenir le Maroc sur le Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme le sien mais où l'Algérie soutient un mouvement indépendantiste.

L'Algérie a retiré son ambassadeur en conséquence et a coupé certains échanges commerciaux. Bien qu'elle ait clairement indiqué qu'elle honorerait les termes de son contrat d'approvisionnement en gaz, elle semble peu disposée à se montrer généreuse à l'approche des négociations prévues sur les prix.

"Il ne fait aucun doute que la carte du gaz a servi l'Algérie. Elle est courtisée, et il ne se passe pas un jour sans que les pays européens ne la contactent pour discuter d'éventuelles ventes", a déclaré un responsable algérien de l'énergie à la retraite.

REVENU

Pourtant, malgré l'influence diplomatique supplémentaire qu'elle a obtenue grâce à une demande énergétique plus élevée, l'Algérie va probablement continuer à se concentrer sur la maximisation des revenus provenant de l'augmentation des prix afin de calmer une population qui a commencé à devenir rétive.

"Je suis heureuse de recevoir 13 000 dinars par mois", a déclaré Mouna Belgacem, une diplômée de 24 ans qui fait partie du million d'Algériens qui reçoivent des allocations de chômage après avoir passé trois ans à chercher un emploi.

S'exprimant ce mois-ci, Tebboune a déclaré : "Tant qu'il y a des recettes supplémentaires cette année, je m'engage à augmenter les salaires et les allocations de chômage", ajoutant que l'Algérie luttait pour "restaurer la dignité".

Les allocations et les salaires de l'État devraient augmenter l'année prochaine.

Il n'est pas certain que le financement plus facile d'un modèle économique reposant sur l'État, sur lequel l'Algérie s'appuie depuis des décennies, entrave les réformes visant à stimuler l'emploi et la richesse par le biais du secteur privé.

À long terme, les autorités doivent savoir que les frustrations économiques pourraient susciter des troubles publics malgré une approche sécuritaire intransigeante.

Les leaders du mouvement de protestation de masse "Hirak" ont fait l'objet d'arrestations répétées depuis que les manifestations se sont tassées pendant la pandémie, sans atteindre leurs objectifs ultimes d'une purge de l'élite dirigeante et de l'abandon de la politique par l'armée.

Samir Belarbi, une figure marquante du Hirak, a été arrêté deux fois et a purgé une peine de prison pour "atteinte à l'intégrité territoriale" et "diffusion ou détention de publications portant atteinte aux intérêts nationaux".

Il affirme que le mouvement va se poursuivre.

"Nous devons maintenant trouver de nouveaux moyens de lutter pacifiquement pour une justice libre, une presse libre, un gouvernement responsable et la transparence", a-t-il déclaré.