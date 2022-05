Analyse-L'Égypte doit faire face à une forte hausse des coûts pour financer le déficit proposé de 30 milliards de dollars

Même avant les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine qui ont débuté en mars et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Égypte avait du mal à maintenir l'appétit pour ses emprunts locaux et étrangers afin de combler les déficits du compte courant et du budget et de repousser la pression pour laisser sa monnaie s'affaiblir, selon les analystes.

En plus des deux événements qui ont provoqué une sortie d'investissements de portefeuille évaluée à 20 milliards de dollars par le premier ministre du pays, la guerre en Ukraine a causé un nouveau choc au secteur du tourisme égyptien - une importante source de devises étrangères - et a fait grimper le prix du blé et d'autres produits de base essentiels au vaste programme de subventions alimentaires du gouvernement.

Le prix de l'euro-obligation égyptienne de 2032 libellée en dollars est actuellement d'environ 75 cents sur le dollar, en baisse car les investisseurs attirés après les réformes de 2016 sous la surveillance du FMI se méfient de plus en plus des finances du gouvernement.

Cela suggère que l'Égypte devra payer des taux plus élevés si elle cherche à émettre davantage d'obligations, même si elle tente de diversifier sa dette avec des obligations vertes, conformes à la charia et des obligations samouraïs libellées en yens.

James Swanston, économiste pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord chez Capital Economics, a souligné l'augmentation "assez significative" de la proportion de la dette égyptienne émise en devises étrangères ces dernières années.

La dette extérieure à moyen et long terme a plus que triplé pour atteindre 121,5 milliards de dollars sur la période de sept ans allant jusqu'au 1er octobre 2021, selon les données de la banque centrale.

"Le risque est que si, comme nous le prévoyons, la livre (égyptienne) s'affaiblit encore, cela pousse le ratio de la dette (par rapport au PIB) à la hausse, et aussi que toute tentative de reconduction de la dette ou d'émission d'une nouvelle dette se fasse à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés étant donné le resserrement des conditions monétaires mondiales", a déclaré Swanston.

Le gouvernement, qui cherche actuellement à obtenir une nouvelle série d'aides du Fonds monétaire international, a présenté la semaine dernière au Parlement un projet de budget qui prévoit pour 2022/23 des dépenses de 2,07 billions de livres égyptiennes pour des recettes de seulement 1,52 billions, ce qui laisse un déficit de plus de 558 milliards de livres (30,5 milliards de dollars).

Un responsable du ministère des Finances n'a pas répondu à une demande de commentaire.

PARTICIPATION PRIVÉE

Selon les analystes, le service de la dette, où les paiements d'intérêts nationaux et étrangers devraient à eux seuls engloutir 45,4 % de l'ensemble des recettes - contre 44,6 % prévus pour cet exercice financier - laisse peu de place aux dépenses une fois que les salaires et les subventions du gouvernement sont payés.

L'Egypte travaille également sur ou a annoncé une série de mégaprojets au cours des dernières années, dont une nouvelle capitale administrative de 60 milliards de dollars, un réseau ferroviaire à grande vitesse de 23 milliards de dollars et une centrale nucléaire de 25 milliards de dollars.

Le Premier ministre Mostafa Madbouly a déclaré lors d'une conférence de presse dimanche que de tels projets étaient essentiels pour absorber un million de personnes entrant dans la population active chaque année.

Il a déclaré que l'Égypte prévoyait de lever 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année et 30 milliards de dollars supplémentaires au cours des trois années suivantes par le biais d'une "participation privée", y compris la vente de participations dans des entreprises publiques à la bourse.

Le gouvernement parle de telles mesures depuis des années, annonçant en 2018 qu'il proposerait des participations minoritaires dans 23 entreprises publiques dans le cadre d'un plan visant à lever jusqu'à 80 milliards de livres.

Cependant, le programme a été retardé à plusieurs reprises en raison de la faiblesse des marchés, des obstacles juridiques et de l'état de préparation de la documentation financière de chaque entreprise, selon les responsables gouvernementaux.

Entre-temps, les paiements de la dette extérieure de près de 16 milliards de dollars en 2022/23 comprennent près de 2 milliards de dollars dus au FMI, principalement pour le paquet financier de 12 milliards de dollars obtenu en 2016.

"Même lorsque cette dette est concessionnelle, elle ajoute aux pressions sur la balance des paiements. Le fait que l'Égypte doive trouver près de 6 milliards de dollars pour rembourser le FMI en 2025 en est un exemple", a déclaré Farouk Soussa, économiste principal chez Goldman Sachs.

En tenant compte des remboursements du principal, le coût total du service de la dette s'élèvera à 965,5 milliards de livres, selon le projet de budget.

En mars, la banque centrale a laissé la livre chuter de 14 % pour atteindre environ 18,40 pour un dollar, ce qui a rendu plus coûteux l'achat de devises étrangères. Les cambistes du marché noir de la Bourse achetaient des dollars pour 19,40 livres la semaine dernière.

Toutefois, l'Égypte pourrait également se tourner vers ses alliés traditionnels du Golfe pour obtenir un soutien. En mars, l'Arabie Saoudite a déclaré avoir déposé 5 milliards de dollars auprès de la banque centrale égyptienne.

(1 $ = 18,2700 livres égyptiennes)