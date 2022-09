Analyse-L'Inde durcit sa position sur la guerre en Ukraine, mais rien ne change avec la Russie.

Lors de leur première rencontre en personne depuis l'invasion du 24 février, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré au président Vladimir Poutine au début du mois que "l'ère actuelle n'est pas une ère de guerre" - la position la plus claire que New Delhi ait adoptée sur le conflit.

Le ministre indien des affaires étrangères a suivi la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'ONU, décrivant la trajectoire de la guerre en Ukraine comme "très préoccupante" et le risque d'une escalade nucléaire comme "particulièrement inquiétant".

Les analystes ont déclaré que le changement de New Delhi, même s'il était nuancé, reflétait l'inquiétude concernant les coûts économiques croissants du conflit et la façon dont il affecterait l'Inde. La première mobilisation de troupes par la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale marque une escalade majeure du conflit qui a plongé les marchés dans la tourmente et menace d'une récession mondiale.

En outre, l'Inde craint que la guerre ne pousse la Russie à se rapprocher de la Chine, qui entretient des relations tendues avec New Delhi, selon les analystes. L'Inde espère également que son approche plus robuste l'aidera à répondre aux critiques des alliés occidentaux qui la trouvent trop proche de Moscou.

P.S. Raghavan, président du Conseil consultatif sur la sécurité nationale de l'Inde et ancien ambassadeur en Russie, a déclaré que l'Inde avait toujours cherché à mettre fin aux hostilités en Ukraine, mais qu'elle adoptait désormais une position publique plus tranchante.

"Il s'agit de contrer un récit selon lequel l'Inde et la Chine font la même chose - que la Chine soutient la Russie et que l'Inde, en restant assise sur la barrière, soutient également la Russie", a déclaré Raghavan à Reuters.

"Notre position est très différente. Il ne s'agit pas de soutenir aveuglément la Russie. Nous avons certaines lignes de coopération avec la Russie, que nous devons maintenir. La défense est la chose la plus importante, mais le pétrole aussi. Les importations d'engrais ont également augmenté. Le fait est que si l'énergie est bon marché, nous l'achetons."

L'Inde et la Russie entretiennent des relations profondes depuis des décennies : La Russie a représenté 5,51 milliards de dollars sur les 12,4 milliards de dollars que l'Inde a dépensé entre 2018 et 2021 en importations d'armes.

D'acteur marginal, la Russie est devenue le troisième plus grand fournisseur de pétrole de l'Inde depuis la guerre, avec des achats qui ont bondi d'environ 10 fois par rapport à l'année précédente en raison des prix bon marché. La valeur des importations indiennes de charbon en provenance de Russie a, quant à elle, été multipliée par quatre au cours de la même période.

"Nous avons certains avantages à traiter avec la Russie, et nous avons un avantage économique", a déclaré Raghavan. "Alors, faisons-le. C'est ce que nous faisons et cela ne signifie pas que nous sommes d'accord avec tout ce que fait la Russie."

LE CÔTÉ DE LA PAIX

Les analystes ont déclaré que la position plus tranchée de l'Inde ne nuirait pas aux liens avec la Russie.

"L'Inde n'a actuellement aucune intention de rompre totalement avec la Russie", a déclaré Nandan Unnikrishnan, membre distingué du groupe de réflexion Observer Research Foundation à New Delhi.

"Le pont vers la Russie ne sera pas détruit très prochainement, mais ce qui se passera, c'est que le trafic sur ce pont sera peut-être réduit", a-t-il ajouté, faisant référence à la volonté de l'Inde de diversifier ses importations militaires et de promouvoir la production nationale.

Le ministère russe des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la position de l'Inde.

Toutefois, après une réunion entre le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar et son homologue russe Sergey Lavrov samedi à New York, la Russie a déclaré que les ministres ont souligné une "ferme intention de renforcer l'interaction bilatérale sur toute la gamme des questions d'intérêt mutuel".

Le ministère indien des affaires étrangères n'a pas répondu à un e-mail sollicitant un commentaire pour cet article, mais M. Jaishankar a déclaré vendredi à l'Assemblée générale des Nations unies que New Delhi était attaché à la diplomatie et au dialogue.

"Alors que le conflit ukrainien continue de faire rage, on nous demande souvent de quel côté nous sommes", a-t-il déclaré, là encore sans mentionner la Russie. "L'Inde est du côté de la paix et y restera fermement".

Les récentes déclarations de l'Inde ont été saluées par les États-Unis sans susciter de réaction négative de la part de la Russie - un équilibre diplomatique pas toujours facile à trouver pour New Delhi qui entretient des liens stratégiques avec les deux pays, selon les analystes.

"Le public cible semble avoir pris le message de manière positive - c'est-à-dire les gouvernements occidentaux ainsi que le public en général, y compris en Inde", a déclaré Unnikrishnan.

"La cible ostensible de la critique, à savoir la Russie, l'a aussi en quelque sorte prise en grippe."

Selon les analystes, l'inquiétude de New Delhi est que si Poutine est acculé davantage au fur et à mesure que la guerre progresse, la Russie pourrait se rapprocher encore plus de la Chine. Les liens entre l'Inde et la Chine sont tendus depuis un affrontement frontalier meurtrier en 2020 dans l'ouest de l'Himalaya.

"Je sens qu'il y a une prise de conscience croissante en Inde que la Russie se fait du mal au détriment de la sécurité nationale indienne", a déclaré Avinash Paliwal, maître de conférences en relations internationales à l'université SOAS de Londres.

"La relation sino-russe a tellement penché en faveur de Pékin que [...] Il est peu probable que la Russie joue le jeu en ce qui concerne les préoccupations de l'Inde si jamais un moment de conflit sérieux éclate (entre l'Inde et la Chine) dans l'Himalaya."