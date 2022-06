Analyse-L'OMC cherche à conclure des accords sur le poisson et les vaccins alors que la guerre enflamme les tensions commerciales

La discorde commerciale mondiale, le COVID-19 et la paralysie de son mécanisme de règlement des différends avaient déjà affaibli l'organisme basé à Genève, qui a été contraint à deux reprises d'annuler la conférence ministérielle en raison de la pandémie.

La réunion normalement bisannuelle, qui s'est tenue pour la dernière fois il y a plus de quatre ans, aura lieu après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait déclenché des hausses de prix des produits de base et des interdictions d'exportation de denrées alimentaires et que la politique chinoise du zéro COVID ait exacerbé les difficultés de la chaîne logistique mondiale.

Entre-temps, le commerce mondial devrait ralentir cette année, la guerre en Ukraine ajoutant à l'incertitude.

Dans ce contexte, les ministres tenteront de conclure 20 ans de négociations pour réduire les subventions à la pêche, de conclure un accord sur un partage plus équitable des vaccins COVID-19, de faire avancer la réforme du commerce agricole et de tracer la voie de la réforme de l'OMC.

Dmitry Grozoubinski, directeur de la Plate-forme commerciale de Genève, a déclaré qu'il y avait un sentiment que la réunion, surnommée MC12, était "un peu maudite".

"Cela allait toujours être une réunion ministérielle avec, au mieux, des résultats modestes. L'invasion a rendu les choses plus difficiles, mais les choses n'étaient guère faciles auparavant", a-t-il déclaré.

Plusieurs membres ont déclaré qu'ils ne négocieraient pas avec la Russie, tandis que l'on s'attendrait à ce que Moscou bloque toute tentative des alliés de l'Ukraine de formuler une déclaration ministérielle sur la crise, comme son impact sur l'alimentation.

"En arrière-plan, il y a la possibilité d'une perturbation totale due à la guerre en Ukraine", a déclaré Peter Van den Bossche, directeur d'études à l'Institut du commerce mondial. "Je ne doute pas que la Russie démontrera que, sans elle, aucun progrès ne peut être réalisé."

DES NÉGOCIATIONS DIFFICILES SUR LES VACCINS ET LES SUBVENTIONS AUX POISSONS

Les ministres signeront idéalement une déclaration sur le rôle du commerce dans les pandémies actuelles et futures lors de la réunion, mais un différend sur la manière de remédier à l'inégalité des vaccins a dominé les discussions, même si la crise du coronavirus s'est atténuée.

Les pays en développement cherchent depuis 2020 à obtenir une dérogation aux droits de propriété intellectuelle (PI) pour les vaccins et autres traitements du COVID-19.

On ne sait pas encore si un compromis sur les vaccins forgé par l'Inde, l'Afrique du Sud, l'UE et les États-Unis se transformera en un accord complet.

Dans le même temps, les membres négocient un accord pour mettre fin aux subventions aux flottes de pêche, un accord qui pourrait faire date et inverser le déclin dramatique des stocks de poissons.

L'une des questions non résolues est la période de transition pour les pays en développement. Beaucoup disent que celle-ci devrait être de cinq à sept ans, mais certains suggèrent jusqu'à 25 ans.

D'après l'expérience passée, les perspectives ne sont pas brillantes. L'OMC n'a réussi qu'une seule mise à jour de ses règles mondiales en 27 ans d'existence, l'Accord sur la facilitation des échanges, qui a réduit les formalités administratives.

Certains observateurs disent que l'OMC elle-même a besoin d'un accord pour sauver les stocks de poissons autant que les poissons, pour montrer qu'elle est toujours pertinente.

Le défi constant de l'OMC est de trouver un consensus. Un seul de ses 164 membres peut bloquer une décision.

Les avis divergent sur les chances de réussite de la "MC12".

Roberto Azevedo, le chef brésilien de l'OMC de 2013 à 2020, a déclaré que parvenir à un consensus aujourd'hui était "impossible".

"Même lorsque vous avez des questions pour lesquelles vous pouvez discerner le consensus, ou discerner le domaine dans lequel les membres peuvent converger, même dans ce cas, il est impossible d'obtenir un consensus", a-t-il déclaré.

En revanche, John W. H. Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, s'est dit optimiste quant à la possibilité pour l'OMC de parvenir à un accord sur la pêche.

LES ÉTATS-UNIS CONTRE LA CHINE

L'administration du président américain Joe Biden arrivera à Genève avec un ton plus conciliant que celui de son prédécesseur. Toutefois, elle n'est pas prête de relancer la chambre d'appel de l'OMC que Donald Trump a démantelée et affirme que l'organisme basé à Genève a besoin de réformes.

Washington affirme que l'OMC n'a pas réussi à tenir la Chine responsable de ses pratiques déloyales et souhaite que la réunion de l'OMC de juin lance une discussion sur la réforme des règles du commerce mondial.

Elle soutient également qu'il est temps pour la Chine de renoncer à son statut de pays en développement, étant donné qu'elle est devenue la deuxième plus grande économie du monde, alors qu'elle occupait la sixième place lors de son entrée à l'OMC en 2001. Les pays en développement bénéficient de privilèges à l'OMC, tels que davantage de temps pour mettre en œuvre les accords.

Pascal Lamy, chef de l'OMC de 2005 à 2013, a déclaré que les règles de l'OMC étaient à la traîne en termes de traitement des obstacles actuels au commerce.

"Les règles de l'OMC reflètent aujourd'hui un monde où les obstacles au commerce étaient ce qu'ils étaient il y a 30-40 ans - droits de douane, subventions, restrictions quantitatives, etc. Ces obstacles classiques au commerce sont de moins en moins pertinents", a-t-il déclaré.

Pourtant, le commerce mondial a atteint un record de 28 500 milliards de dollars en 2021, soit 13 % de plus qu'avant la pandémie, et une grande partie de ce commerce repose sur les règles existantes de l'OMC.

"En ce sens, l'OMC reste pertinente, mais elle doit l'être davantage, avec de nouvelles règles", a déclaré M. Van den Bossche, du World Trade Institute.