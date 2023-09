La décision de la France de retirer 1 500 soldats du Niger laisse un trou béant dans les efforts occidentaux pour contrer une insurrection islamiste qui dure depuis une décennie et pourrait renforcer l'influence de la Russie dans les vastes étendues insécurisées de l'Afrique de l'Ouest, ont déclaré des analystes et des diplomates.

Le Niger était le dernier allié clé de l'Occident dans la région centrale du Sahel, au sud du désert du Sahara, jusqu'à ce que le coup d'État du 26 juillet amène une junte militaire qui a demandé le départ de la France.

Les forces françaises ont déjà été chassées du Mali et du Burkina Faso voisins à la suite de coups d'État dans ces pays, ce qui a affaibli l'influence de la France dans ses anciennes colonies au milieu d'une vague de sentiments anti-français.

Aujourd'hui, la surveillance qu'elle exerçait il y a deux ans sur des centaines de milliers de kilomètres carrés s'est pratiquement évaporée.

"Le public des pays d'Afrique de l'Ouest se méfie de plus en plus de la présence militaire occidentale", a déclaré Mucahid Durmaz, analyste principal chez Verisk Maplecroft, une société de gestion des risques basée à Londres. "Le retrait français du Niger éloignera encore davantage les troupes occidentales du Sahel central.

Le retrait, annoncé par le président français Emmanuel Macron lors d'une interview télévisée dimanche soir, a été salué au Niger, dont la junte l'a qualifié de "nouveau pas vers la souveraineté du Niger".

"Les forces impérialistes ne sont plus les bienvenues sur notre territoire national", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Mais cette situation inquiète les analystes de la sécurité et les diplomates, qui estiment que la recrudescence de l'insécurité au Mali et au Burkina Faso après les coups d'État pourrait être un signe de ce qui attend le Niger, où des militants ont déjà tué des centaines de civils au cours des dernières années. En décembre, il ne pourra plus compter sur la reconnaissance aérienne, le renseignement ou le soutien au sol de la France.

La junte malienne s'est associée à des mercenaires du groupe russe Wagner, accusé par les Nations unies de violations des droits de l'homme. La Russie a également courtisé les dirigeants du Burkina Faso.

Tout dépend maintenant de ce que feront les États-Unis.

Ils ont investi environ 200 millions de dollars dans des bases de drones dans le nord du Niger, occupées par plus de 1 000 soldats, qui leur permettent de surveiller une porte d'entrée pour les migrants, les trafiquants et les militants dans le désert du Sahara en direction de la Libye.

Les États-Unis ont refusé de qualifier la prise de contrôle du Niger de coup d'État, ce qui leur permet d'éviter de rompre les liens pour l'instant. Les responsables restent prudents quant à la prochaine action de Washington.

"Nous n'avons pas modifié de manière significative le dispositif de nos forces", a déclaré le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, lundi à Nairobi. Washington souhaite une résolution pacifique et la "préservation du gouvernement démocratiquement élu du Niger", a-t-il ajouté.

Contrairement à la France, les forces américaines ne s'engagent pas activement aux côtés des forces nigériennes contre les militants islamistes et pourraient être disposées à travailler dans le cadre d'une transition vers un régime civil. Néanmoins, une présence occidentale serait au moins sur le terrain si elles restaient.

Le Niger est "considéré comme une plaque tournante importante pour la collecte de renseignements et l'assistance en matière de sécurité. Je pense qu'ils ne voudront pas y renoncer", a déclaré Nathaniel Powell, analyste de l'Afrique de l'Ouest au cabinet de conseil Oxford Analytica.

En cette année électorale, le président américain Joe Biden ne voudra probablement pas donner l'occasion d'établir des parallèles avec le retrait de Washington de l'Afghanistan, a-t-il ajouté.

UNE AFRIQUE DIFFÉRENTE

Il y a deux semaines, M. Macron a prononcé un discours optimiste devant ses ambassadeurs, s'engageant à défendre la démocratie nigérienne.

Mais sa position est devenue intenable. Ce mois-ci, l'ambassadeur de France s'est retranché dans l'ambassade de Niamey après que M. Macron a ignoré la date limite fixée par la junte pour son départ. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant la base militaire française de la capitale pour réclamer le départ des troupes. Les manifestants ont brûlé des drapeaux français et brandi des drapeaux russes.

"C'est une Afrique différente aujourd'hui. C'est une Afrique qui s'est réveillée et qui s'est levée", a déclaré lundi Aissami Tchiroma, un habitant de Niamey. "La France, dont on dit qu'elle est un État de droit, se comporte comme de parfaits gangsters.

Dimanche soir, au beau milieu d'une interview sur l'inflation, l'essence et l'immigration, M. Macron a déclaré que le Niger ne voulait plus lutter contre le terrorisme et que la France allait donc se retirer. L'ambassadeur est également parti.

Le chemin est long depuis que la France a repoussé les combattants islamistes qui avaient pris le contrôle du nord du Mali en 2013, à la grande joie des habitants de la région.

"Je pense que pour les Français, c'est plus un signe de défaite qu'autre chose", a déclaré Nathaniel Powell, analyste de l'Afrique de l'Ouest chez Oxford Analytica.

DU TCHAD AU GOLFE DE GUINÉE

La France a peu d'options. L'une d'entre elles consisterait à envoyer des troupes au Tchad voisin, où elle dispose d'un millier d'hommes.

Mais le Tchad se trouve à des centaines de kilomètres du centre de l'insurrection djihadiste et connaît ses propres problèmes de sécurité ainsi qu'un sentiment anti-français latent.

Dans le cadre de sa réorganisation régionale, Paris a cherché à obtenir une aide européenne plus concertée.

Mais les alliés européens ne souhaitent pas particulièrement renflouer la France, ont déclaré les diplomates de quatre partenaires européens ayant déjà mené des opérations au Sahel.

Les pays qui avaient proposé d'envoyer des troupes au Mali, notamment en Europe de l'Est, n'ont plus envie de le faire aujourd'hui en raison de la guerre en cours en Ukraine. Nombreux sont ceux qui ne se doutaient pas que M. Macron annoncerait le retrait du Niger.

Deux diplomates ont déclaré que les partenaires européens tels que l'Italie et l'Allemagne, dont les troupes assurent la formation et le soutien logistique dans le pays, étaient également réticents à ce stade à se retirer du Niger.

Cette hésitation est liée à la crise migratoire croissante en Europe. De nombreux migrants passent par le Niger avant de traverser le Sahara en direction de la mer Méditerranée. La rupture des liens avec Niamey serait préjudiciable au contrôle de ces itinéraires, ont-ils déclaré.

Cela ne signifie pas que la France abandonnera complètement la région.

La menace islamiste qui se dirige vers les pays côtiers, y compris les puissances économiques régionales telles que le Ghana et la Côte d'Ivoire, continue de susciter des inquiétudes.

L'idée est que ces pays pourraient formuler une demande officielle d'assistance militaire, mais celle-ci ne concernerait que la formation, la logistique et certains renseignements, ont indiqué des diplomates et des responsables militaires.

Parallèlement, les bases françaises de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon sont toutes transformées en opérations cogérées afin de minimiser le rôle de Paris. Les écoles militaires et les académies de formation deviendront le centre d'intérêt de la France, ont déclaré les responsables.

"L'administration Macron a essuyé de nombreux revers sur le continent africain depuis 2017, mais aucun n'a entraîné une réévaluation de la stratégie, de la réflexion ou du personnel", a déclaré Jalel Harchaoui, chercheur associé au groupe de réflexion Royal United Services Institute à Londres.