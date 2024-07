Le retrait du président américain Joe Biden de la course à la présidence dimanche pourrait inciter les investisseurs à dénouer les transactions pariant sur le fait qu'une victoire républicaine augmenterait les pressions fiscales et inflationnistes aux États-Unis, tandis que certains analystes ont déclaré que les marchés pourraient bénéficier d'une probabilité accrue de gouvernement divisé sous la prochaine administration.

Le "Trump-trade", qui suppose que les politiques fiscales de l'ancien président augmenteront les bénéfices des entreprises tout en compromettant la santé budgétaire à long terme du pays, a gagné du terrain à la suite du débat télévisé désastreux de M. Biden le mois dernier.

Il a été particulièrement visible dans les obligations d'État américaines, les rendements des bons du Trésor à long terme - qui évoluent à l'inverse des prix - ayant brièvement augmenté en raison des attentes accrues que le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, regagne la Maison Blanche après le débat et la tentative d'assassinat du week-end dernier.

Bien que les rendements se soient rapidement repliés face aux signes d'affaiblissement de l'économie, ce mouvement reflétait la conviction des investisseurs qu'une présidence Trump pourrait conduire à des politiques inflationnistes et à une position plus expansive sur le plan budgétaire. Mais la décision de Joe Biden de se retirer et de soutenir la vice-présidente Kamala Harris pour le remplacer en tant que candidat démocrate jette le doute sur une victoire de Trump et incitera probablement les investisseurs à réduire ces paris.

L'équipe de M. Trump a déclaré que ses politiques favorables à la croissance feraient baisser les taux d'intérêt et réduiraient les déficits. De nombreux acteurs du marché pensent que les déficits continueront à se détériorer sous une deuxième administration Biden.

"Cela coupe un peu l'herbe sous le pied du commerce de Trump", a déclaré Cameron Dawson, directrice de NewEdge Wealth à New York, tout en précisant que les marchés attendraient plus de clarté sur l'identité du candidat.

"C'est à ce moment-là que nous pourrions observer un renversement du marché Trump et d'autres types de mouvements", a déclaré Cameron Dawson.

Selon un sondage Reuters/Ipsos qui s'est achevé mardi, M. Trump dispose d'une avance marginale sur M. Biden parmi les électeurs inscrits (43 % contre 41 %).

Lorsqu'il a accepté l'investiture républicaine jeudi, M. Trump s'est à nouveau engagé à réduire l'impôt sur les sociétés et les taux d'intérêt. Les analystes s'attendent également à ce qu'une présidence Trump entraîne un durcissement des relations commerciales, ce qui pourrait se traduire par des droits de douane inflationnistes.

La baisse des recettes fiscales pourrait creuser le déficit budgétaire du gouvernement fédéral américain, qui a augmenté régulièrement pendant la majeure partie de la dernière décennie, y compris sous la présidence précédente de Trump (2017-2020), bien qu'un pic en 2020 ait été principalement dû à l'allègement gouvernemental COVID-19.

De nombreux investisseurs pensent que le déficit continuera à se détériorer sous une deuxième administration démocrate, mais un résultat électoral plus équilibré pourrait réduire le risque d'une relance budgétaire excessive attendue si les Républicains balayent Washington.

DIVISION OU BALAYAGE NET ?

Le Congrès est actuellement divisé, la Chambre des représentants étant contrôlée de justesse par les républicains et le Sénat par les démocrates. Les investisseurs considèrent souvent qu'un gouvernement divisé est positif pour les marchés, car il est plus difficile pour l'un ou l'autre parti d'imposer des changements politiques radicaux.

Plusieurs démocrates avaient prévenu que le refus initial de M. Biden de se retirer, qui avait conduit certains donateurs démocrates à fermer les robinets, risquait d'anéantir les démocrates dans les courses à la Chambre des représentants et au Sénat. Le départ de M. Biden augmenterait toutefois les chances des démocrates de contrôler au moins l'une de ces chambres, a déclaré Brij Khurana, gestionnaire de portefeuilles à revenu fixe chez Wellington Management Company, avant l'annonce.

"Un gouvernement divisé, s'il se matérialise, signifierait des rendements beaucoup plus faibles que ceux que nous connaissons actuellement", a déclaré M. Khurana, car les obligations refléteraient une issue potentiellement plus bénigne pour l'émission de la dette publique.

Jamie Cox, associé directeur du Harris Financial Group, a déclaré que les marchés pourraient maintenant réévaluer ce qui avait été précédemment prévu comme un balayage du Congrès.

"Il est très probable que le Sénat soit élu par les républicains, mais la Chambre des représentants est très vulnérable à une prise de pouvoir par les démocrates", a déclaré M. Cox.

Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille, Global Fixed Income, Brandywine Global Investment Management, a également évoqué la possibilité d'un gouvernement divisé et l'a qualifié de "positif pour le marché".

VOLATILITÉ ATTENDUE

Les investisseurs ont déclaré que la volatilité du marché pourrait augmenter en raison de l'incertitude entourant l'élection.

"Le départ de Joe Biden représente un nouveau degré d'incertitude politique", a déclaré Gina Bolvin, présidente du Bolvin Wealth Management Group. "Cela pourrait être le catalyseur d'une volatilité des marchés qui se fait attendre.

Des pans entiers du marché des actions, en particulier les petites capitalisations, ont réagi favorablement ces dernières semaines à la perspective d'une victoire de Trump. Les crypto-monnaies se sont également redressées en raison des paris sur l'inflation.

L'indice de volatilité Cboe - la "jauge de la peur" de Wall Street - a atteint vendredi son niveau le plus élevé depuis la fin avril.

"Le marché n'aime pas l'incertitude, et l'élément supplémentaire d'un candidat démocrate inconnu ajoutera certainement à l'inconfort des investisseurs", a déclaré Rafia Hasan, directeur des investissements, Perigon Wealth à Chicago. "Nous ne savons pas ce que le marché fera demain et dans les semaines à venir avec cette nouvelle, les investisseurs devraient donc rester calmes."