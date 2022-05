Analyse - L'adversaire de M. Trudeau attaque la Banque du Canada dans sa course à la direction du parti.

Depuis février, Pierre Poilievre, un législateur à lunettes de 42 ans de la banlieue d'Ottawa surnommé "Skippy" pour son enthousiasme juvénile, a pris de l'avance dans la course à la direction du Parti conservateur en exploitant l'angoisse suscitée par les restrictions en cas de pandémie et les mandats de vaccination.

Au lieu de cibler l'un ou l'autre de ses cinq adversaires dans la course à la direction, Poilievre (poh-LEE-ev) a fait de son attaque contre la banque centrale une pierre angulaire de sa campagne, alors que l'inflation atteint son plus haut niveau depuis trois décennies.

Mais sa menace, la semaine dernière, de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, s'il remporte les élections nationales, a suscité des critiques à l'intérieur et à l'extérieur du parti.

L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, a déclaré que l'assaut de Poilievre pourrait lui faire gagner le leadership conservateur mais ne l'aiderait pas à devenir premier ministre.

"Est-ce que (Poilievre) nuit à la banque centrale ? Je ne le pense pas", a déclaré M. Dodge à Reuters. "Se nuit-il à lui-même en tant que premier ministre potentiel ? Absolument."

Ministre dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre Stephen Harper, Poilievre exploite la droite populiste du Canada en blâmant les "élites" et les "gardiens" pour le coût élevé de la vie tout en s'engageant à faire du Canada "le pays le plus libre de la planète".

Alors que les économistes attribuent à la Banque du Canada des taux d'intérêt plus bas que jamais et un programme agressif d'achat d'obligations le mérite d'avoir maintenu l'économie à flot pendant les pandémies, M. Poilievre affirme que la banque centrale est devenue "le guichet automatique de Trudeau" et blâme ces politiques pour la chaude inflation.

La banque a mis fin à son programme d'achat d'obligations et est en train de relever les taux pour refroidir ce qu'elle appelle une économie "en surchauffe".

M. Poilievre a refusé d'être interviewé pour cette histoire. La course aux partis se terminera par un vote en septembre, et la prochaine élection fédérale est prévue en 2025.

Parmi les électeurs conservateurs, 56,5 % disent préférer Poilievre, contre 14 % pour le centriste Jean Charest, son plus proche rival, selon un sondage Ekos Research de ce mois-ci.

LES POPULISTES DE TRUMP

Les attaques surviennent à un moment délicat pour la banque, et tant Macklem que la première sous-gouverneure Carolyn Rogers ont fait de rares concessions ce mois-ci, affirmant que les prix élevés pouvaient miner la confiance du public dans l'institution. Le principal mandat de la Banque du Canada est de contrôler l'inflation.

Frank Graves, président de l'institut de sondage Ekos Research, a déclaré que Poilievre "nourrit exactement les mêmes forces que (l'ancien président américain Donald) Trump." Graves appelle ce groupe d'électeurs des "populistes ordonnés" et affirme qu'ils partagent les mêmes valeurs des deux côtés de la frontière, notamment une "profonde méfiance institutionnelle."

En février, lorsque des manifestants ont protesté contre les mandats de vaccination et les restrictions COVID-19, paralysant Ottawa pendant trois semaines, Poilievre leur a servi du café et a fait écho à leur rage au Parlement.

À l'instar du sénateur américain Rand Paul qui a fait pression pour que le Conseil de la Réserve fédérale fasse l'objet d'une vérification, M. Poilievre souhaite que le programme d'achat d'obligations de la Banque du Canada soit vérifié.

Derek Holt, responsable de l'économie des marchés financiers à la Banque Scotia, a déclaré qu'il considérait les attaques de Poilievre "comme de la rhétorique politique avec une faible probabilité de changements de politique".

Les politiciens se sont attaqués à la Banque du Canada dans le passé, une fois à la fin des années 1950 et au début des années 1960, ce qui a abouti à l'inscription dans la loi de l'indépendance de la banque en matière d'élaboration des politiques, et une autre fois dans les années 1990 par l'ancien libéral Jean Chrétien.

M. Trudeau défend la banque.

"Le Canada a l'une des banques centrales les plus respectées au monde, et il en est ainsi en raison de son indépendance vis-à-vis des acteurs politiques et de l'ingérence politique", a déclaré Trudeau à Reuters dans une interview exclusive ce mois-ci.

Une autre promesse de Poilievre est de faire du Canada la "capitale mondiale de la blockchain", affirmant que les monnaies alternatives comme le bitcoin "permettront aux Canadiens de se soustraire à l'inflation".

"C'est un non-sens total", a déclaré Dodge. "Il y a un système économique mondial ... et vous ne pouvez pas en quelque sorte vous tenir totalement à l'écart de ce système."