Analyse - L'affaire des billets de Taylor Swift fait monter la pression réglementaire sur Ticketmaster

Le ministère américain de la Justice, qui a approuvé l'achat très critiqué de Live Nation par Ticketmaster en 2010, est différent de ce qu'il était il y a 12 ans. Il s'est montré beaucoup plus disposé à intenter des procès antitrust contre des entreprises géantes - y compris le procès en cours en décembre 2020 contre Google - et à combattre les fusions, qu'il ne gagne pas toujours.

En fait, le ministère a ouvert une enquête antitrust sur le propriétaire de Ticketmaster, Live Nation Entertainment, a rapporté le New York Times vendredi, affirmant que les membres du personnel de l'agence semblaient mener une vaste enquête et s'entretenaient avec des salles de concert et d'autres sociétés de billetterie au sujet des pratiques de Live Nation.

Le ministère de la Justice s'est refusé à tout commentaire. Ticketmaster n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Une enquête est bien loin de la décision d'intenter une action en justice demandant à un juge de démanteler une entreprise. Il s'agit d'une procédure longue et difficile dans laquelle le gouvernement doit prouver l'existence d'un monopole au tribunal et que l'entreprise abuse de son pouvoir de monopole, selon les experts.

Si le ministère de la Justice suivait cette voie, il devrait probablement se battre jusqu'à la Cour suprême. Cela se produirait "au cours de notre vie, si nous avons la chance d'avoir une longue vie", a déclaré William Kovacic, qui enseigne l'antitrust à la faculté de droit de l'université George Washington.

La lutte pour démanteler AT&T, par exemple, a pris près d'une décennie.

L'American Economic Liberties Project, qui a fait pression pour une application plus stricte de la législation antitrust, a lancé une campagne pour démanteler Ticketmaster en octobre, avant la dernière débâcle.

Quelque 38 000 personnes ont utilisé le site Web du groupe jusqu'à vendredi pour dire au gouvernement de démanteler Ticketmaster, a déclaré Morgan Harper, un avocat qui dirige les efforts du projet.

Taylor Swift a déclaré vendredi qu'il était "atroce" de voir les problèmes de billetterie se dérouler cette semaine, et que son équipe avait été assurée à plusieurs reprises que les vendeurs de billets pouvaient faire face à la demande.

Ticketmaster a précédemment déclaré dans un communiqué que les problèmes de vente de billets de Swift étaient dus à une demande sans précédent, dont une grande partie provenait de bots essayant d'acheter des billets pour les revendre.

Ticketmaster suscite la colère de nombreux artistes et fans depuis des décennies. Au milieu des années 1990, le groupe grunge Pearl Jam a décidé de faire une tournée sans Ticketmaster, mais a trouvé que la gestion des ventes de billets par lui-même était trop lourde et a rapidement repris le service.

La fusion de Ticketmaster avec Live Nation a été controversée en 2010 car Ticketmaster était déjà un mastodonte et Live Nation, principalement un promoteur à l'époque, commençait à se lancer dans la vente de billets, a déclaré Andre Barlow du cabinet Doyle, Barlow and Mazard PLLC.

"Live Nation était un nouvel entrant, mais il avait les moyens de rivaliser réellement", a-t-il déclaré.

Un précédent combat de Ticketmaster avec le ministère a abouti à un règlement en décembre 2019 qui a prolongé de cinq ans un décret de consentement qui faisait partie de l'approbation initiale de l'accord.

Le nouveau décret de consentement interdit à Ticketmaster de "prendre des mesures de rétorsion contre les salles de concert qui utilisent une autre société de billetterie, de menacer les salles de concert ou d'entreprendre d'autres actions spécifiées contre les salles de concert pendant dix ans", a déclaré le ministère en 2019.

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, qui a tweeté cette semaine que l'entreprise devrait être démantelée, n'est pas le seul parlementaire à s'intéresser aux déboires de Ticketmaster cette semaine.

La sénatrice américaine Amy Klobuchar, présidente de la commission antitrust du Sénat, a déclaré vendredi qu'elle prévoyait une audience sur la question, ainsi que sur les préoccupations de longue date concernant les frais cachés. Elle n'a pas donné de date pour l'audition mais a déclaré qu'elle aurait lieu cette année.