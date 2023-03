Selon les analystes, la production et la capacité pétrolières de l'Irak pourraient atteindre leur maximum après une croissance d'environ 25 % au cours des cinq prochaines années, ce qui ne permettrait pas d'atteindre les objectifs fixés pour 2027 et mettrait fin à l'ambition de longue date de rivaliser avec la production de l'Arabie saoudite, premier producteur de l'OPEP.

Les querelles politiques ont empêché l'Irak d'investir dans l'augmentation de sa production plus rapidement. Alors que la transition énergétique s'accélère, cela signifie que Bagdad pourrait ne jamais être en mesure d'encaisser les centaines de milliards de barils qu'il a dans le sol, malgré les efforts du nouveau ministre de l'énergie du pays pour attirer les investissements.

Depuis 2016, la production irakienne s'est arrêtée à environ 4,5 millions de barils par jour (bpj).

Auparavant, la capacité avait augmenté rapidement lorsque le gouvernement avait ouvert le secteur en 2009 et que les compagnies pétrolières internationales avaient remis en état les plus grands champs pétrolifères du pays.

GRAPHIQUE : Production annuelle moyenne de pétrole brut de l'Iraq - https://www.reuters.com/graphics/OIL-IRAQ/OPEC/znpnbljrjpl/chart.png

La croissance s'est ralentie en partie parce que l'Iraq a accepté de plafonner sa production dans le cadre de la politique d'approvisionnement convenue avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+.

Le ministre irakien du pétrole, Hayan Abdel-Ghani, qui a pris ses fonctions en octobre, prévoit d'actualiser les stratégies de production pétrolière de l'Irak afin de répondre aux besoins locaux tout en respectant l'accord de l'OPEP+, a déclaré à Reuters le porte-parole du ministère du pétrole, Asim Jihad.

Il est trop tôt pour que le nouveau gouvernement parle d'une augmentation significative de la production pétrolière irakienne en dehors de l'accord OPEP+, a ajouté M. Jihad. En vertu de cet accord, l'objectif de production de l'Irak est de 4,43 millions de bpj jusqu'en décembre.

En conséquence, l'Irak s'est concentré sur les secteurs du raffinage et du gaz et a réduit les dépenses d'investissement dans le secteur pétrolier, ont déclaré à Reuters les analystes de FGE consultancy et de Rystad Energy.

DIFFICILE, VOIRE IMPOSSIBLE

En ce qui concerne le secteur pétrolier, le pays a reporté à plusieurs reprises l'objectif d'atteindre une capacité de 7 à 8 millions de bpj, contre 5 millions de bpj actuellement. Le gouvernement précédent a déclaré l'année dernière qu'il espérait atteindre les niveaux les plus élevés d'ici 2027.

Certaines sociétés de conseil du secteur de l'énergie prévoient que l'Iraq ne les atteindra peut-être jamais.

Selon Iman Nasseri, directeur général de FGE Consultancy pour le Moyen-Orient, la capacité atteindrait un pic et un plateau de 6,3 millions de bpj d'ici 2028 avant de décliner. La politique, la sécurité et l'environnement d'investissement contribuaient tous à empêcher l'Irak de pousser la production plus haut que cela, a-t-il dit.

"Nous pensons que l'objectif actuel de l'Irak semble difficile, voire impossible à atteindre", a déclaré M. Nasseri.

Rystad Energy s'attend à ce que la production soit limitée à 5,5 millions de bpj d'ici 2027 en raison des limitations de la croissance du secteur intermédiaire et parce que des projets essentiels à l'augmentation de la production sont bloqués.

Deux décennies après le début de la guerre, les objectifs actuels et les prévisions encore plus basses sont loin de l'objectif d'après-guerre de l'Irak, qui était de porter la capacité à 12 millions de bpj.

Cette ambition a été revue à la baisse en 2012 après que les compagnies pétrolières internationales opérant en Irak ont négocié des objectifs de production inférieurs pour leurs champs en raison des faibles facteurs de récupération, des taux élevés de déclin naturel et du fait que l'Irak n'investissait pas suffisamment dans l'infrastructure, selon les analystes.

Les grandes compagnies pétrolières avaient également espéré que Bagdad améliorerait les conditions des contrats de services techniques (CST). Cela ne s'est jamais produit et des sociétés telles qu'ExxonMobil Corp et Royal Dutch Shell Plc ont quitté le pays.

GRAPHIQUE : Le plateau de production révisé de l'Irak - https://www.reuters.com/graphics/IRAQ-OIL/TOTAL/zdpxdqkzypx/chart.png

PROBLÈMES EN SURFACE

Les analystes et les initiés de l'industrie estiment que les problèmes se situent plutôt en surface que dans la géologie du sous-sol, qui recèle d'importantes capacités inexplorées, et qu'ils incluent les changements répétés de gouvernement, les luttes politiques intestines et la bureaucratie.

Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à approuver le cinquième cycle d'octroi de licences en Irak en 2018. Six accords sur les onze blocs pétroliers et gaziers proposés ont finalement été signés fin février, marquant des réformes attendues de longue date sur les conditions d'exploitation dans le pays.

Les bénéficiaires n'étaient pas les compagnies pétrolières internationales, mais la société émiratie Crescent Petroleum et deux sociétés chinoises.

Une source proche de l'industrie énergétique irakienne, qui n'a pas pu être citée car elle n'était pas autorisée à parler à la presse, a déclaré que les contrats attribués prévoyaient le versement de redevances à l'avance et que les recettes étaient liées aux prix du pétrole.

La décision d'Abdel-Ghani de signer ces contrats quatre mois après sa nomination pourrait témoigner d'une nouvelle détermination du gouvernement à conclure des accords plus attrayants pour les compagnies énergétiques internationales, a déclaré la source. D'autres problèmes subsistent.

Un projet de traitement de l'eau de mer à grande échelle, nécessaire pour augmenter la production des champs pétrolifères du sud du pays grâce à l'injection d'eau, est bloqué depuis plus de dix ans en raison d'un marchandage sur les conditions.

La major pétrolière française TotalEnergies est la dernière à s'être engagée dans ce projet, dans le cadre d'un accord de 27 milliards de dollars portant sur la construction de quatre projets pétroliers, gaziers et d'énergies renouvelables sur une période de 25 ans.

Patrick Pouyanne, PDG de TotalEnergies, a déclaré ce mois-ci que les désaccords contractuels n'étaient pas résolus.

"L'Irak n'est pas l'endroit le plus facile pour investir avec tous les risques", a déclaré M. Pouyanne.

Le projet hydraulique augmenterait la production des cinq champs irakiens de 2 millions de bpj sur les 2,4 millions de bpj nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Irak en 2027, selon les données de Rystad et les recherches de Reuters.

Mais il est peu probable que le projet soit achevé avant 2027, a déclaré Aditya Saraswat, vice-président de la recherche en amont de Rystad pour le Moyen-Orient.

Le ministre irakien du pétrole a relancé ce mois-ci sept opportunités d'investissement dans le secteur du raffinage en Irak.

Même si M. Abdel-Ghani parvient à trouver des entreprises intéressées par ces projets, le potentiel de raffinage de l'Irak ne permet qu'une croissance de 500 000 bpj de la production de brut et cela prendrait du temps, a déclaré M. Saraswat.

Entre-temps, la capacité d'exportation du sud de l'Irak a stagné autour de 3,2 à 3,3 millions de bpj l'année dernière à la suite de retards dans la modernisation des infrastructures de ses ports du Golfe, selon les données du négociant public SOMO.

GRAPHIQUE : Exportations de brut irakien à partir de Bassorah - https://www.reuters.com/graphics/OIL-IRAQ/OPEC/znvnbljwxvl/chart.png