Analyse - "L'apocalypse du commerce de détail" : Wall Bourse secouée par les résultats de l'inflation

Parmi les 145 détaillants qui ont publié leurs résultats du premier trimestre jusqu'à présent, 127 ont mentionné l'inflation et 138 ont signalé des problèmes de chaîne d'approvisionnement, selon les données de Refinitiv.

La hausse des frais de personnel, l'explosion des stocks et l'augmentation du prix du carburant ont pesé sur les bénéfices des détaillants, contribuant à la déroute du marché qui a vu Wall Bourse afficher mercredi sa pire journée depuis le milieu des années 2020.

Jeudi, la chaîne de grands magasins Kohl's Corp est devenue la dernière à citer l'inflation galopante pour afficher une baisse de 92 % de son bénéfice ajusté.

La directrice générale Michelle Gass a imputé la hausse des coûts de transport et des salaires ainsi que la baisse de la demande de vêtements à un bénéfice ajusté de 11 cents par action, soit 59 cents de moins que les estimations des analystes, un écart de près de 85 %.

Walmart Inc, le plus grand détaillant du pays, a affiché un bénéfice trimestriel en baisse de 25 %, marquant son premier échec en cinq trimestres. L'écart de 12,3 % entre les attentes de Wall Bourse et le chiffre du bénéfice par action de Walmart a été le plus important depuis au moins 2017.

Pour son rival Target Corp, qui a vu ses bénéfices diminuer de moitié, cette marge entre l'attente et la réalité était de 29%, ce qui était aussi sa plus grande depuis au moins cinq ans, selon Refinitiv.

"C'est un peu l'apocalypse du commerce de détail. C'était Walmart (mardi) et tout le monde pensait que c'était un cas isolé", a déclaré Dennis Dick, trader chez Bright Trading LLC, basé à Las Vegas.

"Maintenant que Target a raté ses bénéfices (de) beaucoup plus que Walmart, ils ont peur que le consommateur ne soit pas aussi fort que tout le monde le pense."

Alors que les maisons de courtage de la Bourse s'attendaient à ce que les bénéfices soient mis sous pression par la flambée des coûts du carburant, les analystes ont déclaré qu'ils avaient été pris au dépourvu par le repli rapide des consommateurs et leur tendance à acheter des produits de base à faible marge au lieu de marchandises générales plus rentables.

L'ampleur de l'accumulation des stocks et des rabais importants pratiqués par les détaillants a également été un peu un choc, ont-ils dit.

"La plus grande surprise a été les démarquages de stocks et les réductions (de prix). Je ne pense pas qu'aucun analyste s'attendait à cela", a déclaré à Reuters Arun Sundaram, analyste de CFRA.

Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell, a qualifié les chiffres des stocks de "surprenants".

Les stocks de Target ont augmenté de 43 % au premier trimestre, les téléviseurs invendus et les appareils de cuisine encombrants s'accumulant, tandis que ceux de Walmart ont augmenté de 32 % au cours du trimestre.

D'une certaine manière, les détaillants sont victimes de leur propre succès après avoir trouvé le moyen de maintenir les magasins relativement bien approvisionnés au milieu des goulots d'étranglement de l'approvisionnement, des pénuries de chauffeurs routiers et des fermetures intermittentes destinées à freiner la propagation du COVID-19.

Sundaram a déclaré que le manque à gagner plus important de Target était dû en partie à une plus grande importance accordée aux ventes de marchandises générales par rapport à Walmart, qui se concentre davantage sur la vente de produits d'épicerie et d'autres produits essentiels.

La Bourse est également "en colère" contre le manque d'avertissement de Walmart et de Target, qui ont donné des perspectives optimistes pour 2022 il y a un peu plus de deux mois, a déclaré Jane Hali, PDG de la société de recherche sur les investissements Jane Hali & Associates.

Les impacts financiers de la guerre en Ukraine et les blocages prolongés du COVID en Chine ont probablement joué un rôle dans le revirement brutal des prévisions des entreprises pour l'année, a-t-elle ajouté.

"Wall Bourse est paniquée", a déclaré Hali. "Target a eu une journée d'investissement il n'y a pas si longtemps, où ils n'ont fait aucune mention des problèmes qu'ils ont soulignés mercredi. Je peux donc comprendre que la Bourse soit en colère à ce sujet."