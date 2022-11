Analyse - L'effondrement de FTX incite les investisseurs à repenser le marché des crypto-monnaies en difficulté.

La faillite de plusieurs créanciers de crypto-monnaies, dont Celsius et Voyager, des principaux tokens terraUSD et Luna, et du fonds spéculatif Three Arrows Capital, avait tiré la sonnette d'alarme avant même l'explosion de FTX, dirigé par Sam Bankman-Fried. Les marchés des crypto-monnaies ont également subi une pression intense cette année, la hausse des taux d'intérêt ayant incité les investisseurs à délaisser les actifs plus risqués. Vendredi, FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis et Sam Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général, après que le groupe a connu une crise de liquidités rapide qui l'a obligé à se démener pour lever environ 9,4 milliards de dollars auprès d'investisseurs et de rivaux.

La principale cryptomonnaie, le bitcoin, se négociait à environ 16 946 $, en baisse de 3,5 % vendredi, et avait chuté sous les 16 000 $ pour la première fois en deux ans mercredi, lorsque la bourse rivale Binance a renoncé à sauver FTX.

"Les retombées de FTX ne sont pas quelque chose qui sera résolu en quelques heures", a déclaré Antoni Trenchev, cofondateur du créancier de crypto-monnaies Nexo.

"Cela restera un nuage sombre sur le secteur et les institutions resteront à l'écart jusqu'à ce que la poussière retombe."

Les effets de contagion se font déjà sentir dans le secteur de la crypto-monnaie. Le créancier de crypto BlockFi a déclaré tôt vendredi qu'il suspendait les retraits de ses clients jusqu'à ce que la situation de FTX soit clarifiée. La chute rapide de FTX fait suite à une forte spéculation sur sa santé financière qui a déclenché 6 milliards de dollars de retraits en seulement 72 heures plus tôt cette semaine. La société avait publié une évaluation de 32 milliards de dollars aussi récemment qu'en janvier.

"D'un point de vue financier, il est juste de dire que la confiance va être quelque peu ébranlée car si vous ne pouvez pas faire confiance à FTX, alors à quoi pouvez-vous faire confiance ?". a déclaré mercredi à Reuters Yat Siu, cofondateur de l'investisseur Animoca Brands, basé à Hong Kong.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note client mercredi que les ennuis de FTX "créent une crise de confiance et réduisent l'appétit des autres sociétés de crypto-monnaies pour venir à la rescousse."

S'exprimant lors de la conférence crypto Token2049 à Londres mercredi, Andrei Kazantsev, responsable mondial du trading de crypto chez Goldman Sachs, a déclaré que "le risque de contrepartie commence à être en tête" pour certains clients autrefois attirés par le trading de crypto par la forte volatilité et le rendement.

Contrairement aux sociétés et aux entreprises financières traditionnelles, les entités cryptographiques opèrent dans une zone grise réglementaire. Par exemple, les dépôts chez les créanciers de crypto-monnaies ne sont pas assurés par le gouvernement. Dans le cas de FTX, les résidents américains ne peuvent pas négocier sur sa plateforme mondiale en raison de la réglementation stricte de l'espace crypto aux États-Unis. FTX a un partenaire américain, FTX.US, mais ses propositions sont plus limitées que la plateforme mondiale. Le dépôt de bilan de FTX rend plus probable une réglementation plus stricte des échanges de cryptomonnaies, a déclaré Joseph Edwards, partenaire d'investissement chez Securitize Capital.

"Nous allons probablement reculer de plusieurs années en termes d'accès au marché de détail pour tous les produits, sauf les plus basiques."

"C'est une autre série de vents contraires qui s'ajoute à une situation macroéconomique déjà délétère, de sorte que beaucoup perdront leur appétit pour le risque inhérent au secteur", a-t-il ajouté.

L'ENFANT-VEDETTE N'EST PLUS

Il y a quelques mois seulement, Bankman-Fried, 30 ans, était considéré comme un chevalier blanc de la crypto, sauvant les entreprises de crypto assiégées qui ont vacillé lorsque les prix se sont effondrés.

"Le spectacle doit continuer, l'industrie doit continuer à se développer, mais c'est définitivement un recul en soi quand vous voyez l'enfant-vedette de l'industrie être mis dans cette position", a déclaré Jean-Marie Mognetti, directeur général du gestionnaire d'actifs crypto CoinShares.

"C'est une leçon qui semble se répéter", a-t-il ajouté, citant certains traders vedettes de diverses entreprises qui ont fini par avoir des ennuis.

Alors que l'effondrement n'empêchera pas les entreprises de créer de nouveaux produits basés sur la blockchain, Siu d'Animoca a déclaré que cela "créera probablement un petit effet de refroidissement" pour les investisseurs institutionnels entrant sur les marchés de la crypto.

Pour être sûr, certains investisseurs ont continué à avoir foi dans le secteur.

Dans une interview accordée à CNBC jeudi, le président de Microstrategy, Michael Saylor, a déclaré qu'il continuerait à acquérir des bitcoins lorsque l'occasion se présentera. Mercredi, ARK Invest, dirigé par Cathie Wood, une partisane très en vue de la crypto, a acheté des actions de la bourse concurrente de FTX, Coinbase Global.

Max Boonen, cofondateur du fournisseur de liquidités d'actifs numériques B2C2, a déclaré que les problèmes de FTX ont fait reculer l'espace crypto de six mois. S'exprimant lors de la conférence cryptographique Token2049 à Londres, il a suggéré que les investisseurs devront compter davantage sur les gestionnaires d'actifs de crédit faisant preuve de diligence raisonnable sur les finances privées.Ken Lo, cofondateur de la bourse de crypto et dépositaire Hong Kong Digital Asset Exchange, basée à Hong Kong, a déclaré que le risque de contrepartie, qui provient d'un manque de transparence et de divulgation d'informations, souligne la nécessité d'un "cadre réglementaire clair et d'une déclaration de vision."

Graphique : Principaux échanges de crypto par volume Principaux échanges de crypto par volume