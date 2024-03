Malgré le drame et les manifestations parfois violentes qui ont précédé l'élection présidentielle au Sénégal, l'ancienne colonie française semblait prête à assurer une transition pacifique du pouvoir lundi, ce qui constitue un encouragement bienvenu pour la démocratie dans une Afrique de l'Ouest sujette aux coups d'État.

Le scrutin de dimanche, qui a été reporté par rapport à la date initiale du 25 février, s'est déroulé sans heurts. Les partisans du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, ont fait la fête dans les rues pendant la nuit, alors que les résultats préliminaires le plaçaient largement en tête.

Lundi, le rival de M. Faye au sein de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, et le président sortant Macky Sall ont tous deux félicité M. Faye pour sa victoire, avant même la publication des résultats officiels par la commission électorale.

"Organisée dans des conditions inhabituelles et ayant surmonté mille difficultés, l'élection présidentielle du 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des plus transparentes, des plus pacifiques et des plus sincères", a déclaré M. Sall.

"Le peuple sénégalais a cimenté la bonne santé de notre démocratie".

Ces mots ont été prononcés par le même homme qui, en février, a tenté de reporter l'élection de dix mois quelques heures avant le début de la campagne, ravivant les craintes d'un recul démocratique dans une région qui a connu huit coups d'État militaires en trois ans.

Le Sénégal avait déjà été secoué par des manifestations meurtrières entre 2021 et 2023, en partie liées à la crainte que M. Sall n'utilise des modifications de la constitution pour se maintenir au pouvoir, comme l'ont fait avant lui d'autres présidents d'Afrique de l'Ouest.

La décision de reporter le vote a provoqué de nouvelles manifestations et risquait de plonger le Sénégal dans le chaos, a déclaré Babacar Ndiaye, analyste et directeur de recherche au sein du groupe de réflexion ouest-africain Wathi.

Mais après des semaines de tension et deux autres tentatives de report du scrutin et de prolongation du mandat de M. Sall - toutes rejetées par le Conseil constitutionnel et la Cour suprême du Sénégal - des millions de personnes se sont rendues aux urnes dans le calme dimanche. Aucun incident majeur n'a été signalé.

"Chaque fois que le Sénégal s'est trouvé au bord du précipice, le pays a réussi à reculer, ce qui témoigne de la force de sa démocratie", a déclaré M. Ndiaye à l'agence Reuters.

"Ce que j'ai vu hier, je ne l'avais jamais vu auparavant. Les gens voulaient voter et faire entendre leur voix. La question de la tentative de report a laissé un goût amer", a-t-il ajouté.

PROCHAIN TEST EN AFRIQUE DU SUD

Alors que de nombreux observateurs attendront de voir comment les partisans de M. Sall réagiront à la défaite de son candidat, les événements survenus jusqu'à présent ont une fois de plus distingué le Sénégal sur un continent qui a l'habitude des élections litigieuses, aboutissant souvent à des bouleversements violents.

Lors de récents scrutins au Nigeria, au Kenya et en République démocratique du Congo, les candidats perdants ont rejeté les résultats. Le prochain test majeur pour la démocratie sur le continent sera le vote parlementaire en Afrique du Sud le 29 mai, où l'ANC devrait perdre sa majorité pour la première fois depuis la fin de l'apartheid en 1994.

Le Sénégal se distingue également dans une région qui a vu des foules enthousiastes descendre dans les rues pour célébrer la prise de pouvoir de leurs militaires au Niger, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, où le soutien à la démocratie a fortement chuté au cours de la dernière décennie, selon les données d'Afrobaromètre.

Ces pays ont vu l'influence de la Russie s'accroître au détriment des alliés traditionnels tels que la France et les États-Unis, et luttent également contre les militants djihadistes.

"Les institutions du pays, en particulier le Conseil constitutionnel, ont sauvé le processus électoral, et certains disent qu'elles ont sauvé la démocratie sénégalaise", a déclaré M. Ndiaye.

M. Sall a été porté au pouvoir en 2012 sur une vague de soutien populaire qui s'est depuis ternie.

L'emprisonnement des opposants, la répression des manifestations et les mesures visant à restreindre le paysage médiatique diversifié du Sénégal ont conduit Human Rights Watch à remettre en question l'engagement des autorités à organiser des élections libres et équitables.

Le commentateur politique Ibou Fall a déclaré à Reuters que le Sénégal avait l'habitude de résister aux tentatives d'altération de ses institutions, citant la réaction du public en 2011 lorsque l'ancien président Abdoulaye Wade avait tenté de modifier la constitution.

"En réalité, la réputation du Sénégal en tant que démocratie a été régulièrement mise à l'épreuve depuis son indépendance (de la France en 1960), a déclaré M. Fall. "Mais il a résisté.