Analyse - L'énorme fonds de pension de la Corée du Sud, une force locale qui fait baisser le won

Le National Pension Service (NPS), le troisième plus grand fonds de ce type au monde, a un appétit considérable et croissant pour les investissements en actions et obligations à l'étranger, qu'il ne peut alimenter qu'en vendant des wons contre des devises étrangères.

Il a effectué des achats nets d'environ 10 milliards de dollars d'obligations et d'actions étrangères au cours des cinq premiers mois de 2022, selon les données de la banque centrale. En tant que cause des ventes de wons cette année, son activité s'est ajoutée à un déficit commercial record de 10,36 milliards de dollars au premier semestre et aux 12,53 milliards de dollars que les investisseurs étrangers avaient retirés du marché boursier du pays en juin.

Toutes ces pressions à la baisse ont fait du won la plus mauvaise performance par rapport au dollar américain parmi les monnaies des économies asiatiques émergentes cette année. Ses pertes dépassent les 9%.

"En dehors des facteurs mondiaux, tels que les prix élevés du pétrole, pendant 90 % du temps ces dernières semaines, ce sont les sorties continues du NPS qui ont fait chuter le won", a déclaré un cambiste d'une banque locale.

"Ce ne sont pas les inquiétudes sur la santé de l'économie coréenne qui ont fait chuter le won. Le NPS a fondamentalement augmenté le niveau du dollar/won avec une demande biaisée de dollars du marché onshore."

Créé en 1988, le NPS est le principal plan de retraite public de la quatrième plus grande économie d'Asie.

Il gère 919,6 trillions de wons (702,03 milliards de dollars) d'actifs, soit environ 40 % du produit intérieur brut annuel. Étant donné sa taille par rapport à l'économie locale, il a dû être agressif en investissant à l'étranger, où il a également obtenu des rendements plus élevés.

Alors que le fonds s'efforce de répondre aux besoins en matière de retraite de la population qui vieillit le plus rapidement au monde, les responsables des finances et de la banque centrale n'ont pas le pouvoir de lui ordonner de garder plus d'argent dans le pays.

De plus, le fonds compense peu sa demande en devises étrangères par des opérations de couverture, qu'il limite à 5 % de la valeur de ses actifs étrangers.

Invité à commenter le rôle démesuré qu'il joue désormais sur le marché des devises onshore, le NPS a déclaré qu'il "répondait de manière flexible aux conditions du marché en couvrant stratégiquement les risques de change, puisqu'une hausse du taux dollar/won affecte négativement le rendement des actifs étrangers nouvellement achetés".

UN VENT CONTRAIRE STRUCTUREL

Les autorités sud-coréennes chargées des opérations de change sont mécontentes car le won, qui oscille actuellement près de son plus bas niveau en 13 ans, est en passe de connaître sa plus forte baisse annuelle en 14 ans. Perché sur le côté faible de 1 300 par dollar, la monnaie est à des niveaux qui n'étaient auparavant observés que lors de crises économiques.

La Banque de Corée a effectué des ventes nettes de dollars de 8,31 milliards de dollars pour freiner la chute du won au cours du seul premier trimestre.

La pression à la baisse exercée par les ventes de wons du NPS ne fera que s'accentuer, car le fonds continuera à se développer et la part des actifs étrangers dans son portefeuille aussi. Il prévoit de détenir 50 % de ses actifs à l'étranger d'ici 2024, contre 44 % à la fin de l'année dernière et 27 % il y a cinq ans.

Cela, en plus du déficit commercial et de l'appétit croissant des investisseurs de détail coréens pour les actions étrangères, pourrait forcer le won dans une tendance à la baisse à long terme, selon les responsables.

"Comme le NPS augmente constamment son ratio d'investissement étranger, une pression dépréciatrice structurelle (sur le won) pourrait suivre", a déclaré un membre du conseil d'administration de la Banque de Corée lors d'une réunion de politique monétaire en mai.

Un fonctionnaire du ministère des finances a déclaré : "Comme le NPS est un acteur important sur le marché, il devrait réfléchir sérieusement à la manière de réduire son impact lorsqu'il envisage le moment de ses achats (de dollars) et la manière dont il achète."

Même le département du Trésor américain a remarqué l'influence croissante du NPS.

Dans son rapport biannuel sur les devises, le département a cité l'augmentation des actifs étrangers du fonds "d'environ 60 milliards de wons en 2021", soit de 37 %, principalement due aux changements de valorisation. Il s'agissait d'une rare mention de facteurs locaux, et non internationaux, à l'origine de la baisse du won.

Au moins un quart de l'augmentation résulte d'achats d'actions et d'obligations, selon un calcul de Reuters.

(1 $ = 1 309,9100 wons)