Analyse - L'entrée de la Bulgarie dans la zone euro menacée par l'impasse électorale

L'adhésion à la zone euro aiderait la Bulgarie, l'État membre le plus pauvre de l'Union européenne, à attirer davantage d'investissements étrangers et à décrocher des améliorations de sa notation de crédit qui pourraient réduire les coûts de financement de sa dette, selon les économistes. Le pays des Balkans a depuis longtemps rattaché sa monnaie lev à l'euro.

La Croatie voisine, qui dépend également des revenus du tourisme, est en passe d'adopter la monnaie unique en janvier 2023. Mais la Bulgarie, ébranlée par une série d'élections qui ont débouché sur un nouveau parlement sans majorité le mois dernier, a perdu de son élan dans ses projets d'entrée dans la zone euro, selon le chef de la banque centrale bulgare et les agences de notation.

Ses principaux partis politiques soutiennent l'objectif de 2024, mais ils ont gardé la question polarisante sur la touche, craignant de perdre des électeurs à l'approche des élections du 2 octobre.

Dans le même temps, le parti nationaliste Revival, qui est devenu la quatrième faction la plus importante du parlement, mène une campagne vocale contre l'euro, affirmant qu'il "détruirait l'économie".

Ces propos touchent une corde sensible chez de nombreux Bulgares en plein ralentissement économique, qui craignent que le passage à l'euro n'alimente une inflation déjà élevée.

Un sondage Eurobaromètre réalisé en juin a montré que 44 % des Bulgares étaient favorables à l'adhésion à l'euro - contre 54 % au printemps 2021 - tandis que 54 % étaient contre, contre 44 % l'année précédente.

"Si nous adoptons l'euro, les prix vont certainement augmenter, mais je doute que les salaires le fassent", a déclaré Desislava Alexandrova, 36 ans, une jeune mère qui achetait des concombres sur le marché animé de Krasno Selo à Sofia avec son bébé d'un an.

"Heureusement, je reçois mon allocation de maternité et mon mari travaille, donc nous sommes relativement bien lotis. Mais mes parents, qui sont retraités, ont vraiment du mal."

De nombreuses personnes craignent que la fixation abusive des prix lors du passage à l'euro ne fasse grimper les prix. Un rapport de la Banque centrale européenne qui a analysé l'introduction de l'euro en 2002 dans 12 pays n'a trouvé "aucune preuve d'un impact significatif sur les prix au niveau agrégé suite au passage à l'euro fiduciaire".

Pour de nombreux jeunes Bulgares occupant des emplois mieux rémunérés, l'adoption de l'euro est la seule voie possible pour le pays qui a rejoint l'UE en 2007.

"Je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas adopter l'euro, d'autant plus qu'ils prévoient de conserver l'ancrage actuel. Cela aiderait notre tourisme et faciliterait la visite des Européens", a déclaré Georgi Alexiev, 29 ans, architecte indépendant.

DES OBSTACLES À FRANCHIR

Après les élections du mois dernier, les quatrièmes en moins de deux ans, la Bulgarie est confrontée à des discussions difficiles sur la formation d'un gouvernement. Une nouvelle élection surprise n'est pas à exclure, ce qui pourrait mettre en péril l'adoption des lois nécessaires à l'entrée dans la zone euro.

Le gouverneur de la Banque centrale, Dimitar Radev, a déclaré au Parlement le mois dernier que Sofia prenait du retard sur les délais techniques.

"La question ... est de savoir si la Bulgarie restera indéfiniment à l'avenir ancrée dans la profonde périphérie de l'Europe avec sa pauvreté inhérente, sa corruption, sa faiblesse institutionnelle ... ou si un effort général doit être fait pour changer cela en accélérant le processus déjà sérieusement retardé d'adhésion à la zone euro", a déclaré Radev.

Après son discours, le Parlement a adopté une résolution exhortant le gouvernement intérimaire à accélérer le travail avec les institutions de l'UE afin que la Bulgarie ne rate pas la date butoir de 2024.

Les deux plus grands partis politiques, le GERB de centre-droit et le PP réformateur, l'ont soutenue. La faction Revival a voté contre, tandis que les socialistes favorables à la Russie et le parti Bulgarian Rise se sont abstenus.

Les agences de notation Standard & Poor's et Fitch, qui classent la Bulgarie dans la catégorie d'investissement BBB, ont déclaré que l'entrée dans la zone euro serait positive pour la Bulgarie.

"Nous constatons toujours qu'il existe un engagement général du pays à suivre le processus d'adoption de l'euro... mais l'instabilité politique freine définitivement les perspectives", a déclaré Malgorzata Krzywicka, analyste chez Fitch Ratings.

Un fonctionnaire de l'UE familier avec le processus a déclaré lundi à Reuters que les institutions européennes étaient flexibles et "pourraient travailler à la fois avec des gouvernements réguliers et des gouvernements intérimaires, à condition qu'il y ait un mandat politique clair et que celui-ci ait été donné récemment".

"Nous aurions également besoin de voir un moment où l'inflation en Bulgarie diminue", a ajouté la source. "Si le travail est accéléré, le pays pourrait encore respecter la date cible."

CRITÈRES NOMINAUX

Le vice-premier ministre Atanas Pekanov a déclaré que le gouvernement intérimaire était déterminé à accélérer les travaux afin que la Bulgarie puisse rejoindre l'euro à temps.

Le pays remplit la plupart des critères nominaux pour adopter la monnaie unique, à l'exception de l'inflation. En septembre, le taux d'inflation moyen dans la zone euro était de 9,9 %, alors que le chiffre harmonisé par l'UE pour la Bulgarie était de 15,6 %.

Un autre obstacle potentiel est l'absence d'un plan de politique budgétaire clair pour l'année prochaine, après que le gouvernement intérimaire a déclaré qu'il ne présenterait pas de projet de budget 2023 au parlement, alors que le déficit budgétaire pourrait bondir à 6,6 % du PIB.

Selon les analystes, s'il pourrait y avoir une certaine flexibilité sur les critères nominaux, les pairs de la zone euro doivent encore être convaincus que la Bulgarie peut lutter contre la corruption généralisée, et mettre en œuvre efficacement les règles de blanchiment d'argent.

"Certaines de ces réformes seront très difficiles à réaliser sans un gouvernement qui fonctionne", a déclaré Niklas Steinert, analyste des notations souveraines chez Standard and Poor's.

Un haut fonctionnaire de la zone euro a toutefois déclaré que seuls les critères de convergence importaient.

"S'ils sont aptes, ils sont admis", a déclaré le fonctionnaire.