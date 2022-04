Analyse : L'inflation galopante de l'Amérique latine laisse présager une plus grande "médication monétaire" à venir

L'inflation mensuelle du Brésil a dépassé les prévisions pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 28 ans. Le Chili a fait mieux avec le plus grand saut depuis 1993, le Mexique a affiché un chiffre annuel record depuis 21 ans et le Pérou le plus élevé depuis un quart de siècle.

Selon les analystes, cela poussera les banques centrales à relever leurs taux plus rapidement que prévu, ce qui témoigne de la difficulté à faire baisser l'inflation, avec la flambée des prix des matières premières et la guerre en Ukraine qui fait grimper les prix dans le monde entier.

"La réalité de l'inflation demande une plus grande médication monétaire", a déclaré Alfredo Coutino, directeur Amérique latine chez Moody's Analytics.

Les responsables politiques avaient signalé des hausses plus lentes à venir après des hausses abruptes plus tôt dans l'année. Le Chili a augmenté son taux de référence de 650 points de base depuis le milieu de l'année dernière. Le Brésil a porté son taux à 11,75 %, contre un niveau record de 2 % en mars dernier.

Jusqu'à présent, ces mesures n'ont pas réussi à contenir les prix, l'inflation annuelle ayant également augmenté, poussée par les prix des produits alimentaires et les coûts du carburant, un panorama volatile qui suscite des manifestations de colère au Pérou et oblige les dirigeants politiques à prendre des mesures évasives.

CYCLE DE RESSERREMENT

William Jackson, économiste en chef des marchés émergents chez Capital Economics, a déclaré que les taux d'inflation plus élevés que prévu confortent l'idée que les banques centrales régionales devront augmenter les taux d'intérêt plus que prévu.

"Cela renforce notre opinion selon laquelle le cycle de resserrement ira plus loin que la voie impliquée par les dernières obligations de la banque centrale et le consensus des analystes", a-t-il écrit dans une note.

Après les dernières données sur l'inflation, les contrats à terme sur les taux d'intérêt brésiliens ont augmenté de manière générale et les économistes ont signalé que la hausse des taux d'intérêt largement attendue le mois prochain pourrait ne pas être la dernière du cycle, comme la banque l'avait précédemment suggéré.

En Argentine, où l'inflation annuelle dépasse les 50 % et devrait continuer à augmenter, la banque centrale est maintenant susceptible de relever à nouveau le taux d'intérêt en avril, a déclaré une source de l'entité à Reuters, après trois hausses consécutives cette année.

"Il devrait y avoir un nouvel ajustement à la hausse ce mois-ci", a déclaré la personne ayant une connaissance directe des discussions, ajoutant toutefois que la hausse serait probablement plafonnée à 150 points de base pour ne pas entraver la croissance économique.

L'INFLATION EST DE RETOUR

Le casse-tête pour les décideurs politiques d'Amérique latine, un important producteur mondial de produits de base, du cuivre au maïs, survient alors que la contraction de l'offre mondiale fait grimper les prix dans le monde entier.

Près de 60% des économies développées ont maintenant une inflation annuelle supérieure à 5%, la plus grande part depuis la fin des années 1980, tandis qu'elle est supérieure à 7% dans plus de la moitié du monde en développement.

Cette situation ébranle les gouvernements du Sri Lanka au Pérou, qui a été secoué ces dernières semaines par des manifestations de colère contre la flambée des prix du carburant et des denrées alimentaires. La banque centrale a réagi en augmentant le taux d'intérêt au niveau le plus élevé depuis 2009.

Et dans la deuxième plus grande économie de la région, les prix à la consommation mexicains ont augmenté en mars à un rythme jamais vu depuis 2001, les économistes s'attendant désormais à d'autres hausses de taux d'intérêt.

Pourtant, la lutte pour faire baisser les prix risque d'être longue.

Le directeur de la Banque des règlements internationaux, Agustin Carstens, a averti en début de semaine que le monde est confronté à une nouvelle ère d'inflation et de taux d'intérêt plus élevés, car la détérioration des liens entre l'Occident, la Russie et la Chine et les séquelles du COVID font reculer la mondialisation.

"L'inflation est de retour", a déclaré le groupe de coordination des banques centrales de la BRI.

