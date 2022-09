Analyse - L'interdiction des puces Nvidia et AMD par les États-Unis semble favoriser les rivaux chinois.

L'interdiction par les États-Unis des exportations vers la Chine des puces d'intelligence artificielle phares de Nvidia et d'AMD créera de nouvelles opportunités commerciales pour les start-ups nationales qui se disputent une part du marché chinois des puces pour centres de données, en pleine croissance, ont déclaré à Reuters des cadres et des analystes du secteur.

L'interdiction fait partie d'un effort plus long du gouvernement américain pour réprimer les contributions américaines à l'intelligence artificielle chinoise et au calcul haute performance, ou supercalculateur. L'année dernière, les responsables américains ont placé sept entités chinoises de supercalculateurs sur une liste noire économique, et la semaine dernière, ils ont interdit l'exportation des puces de Nvidia et d'AMD vers la Chine "afin de garder les technologies avancées hors des mauvaises mains".

Jeudi, un groupe indépendant qui mesure les vitesses de l'intelligence artificielle a publié de nouvelles données qui peuvent contribuer à étayer les affirmations de la startup chinoise peu connue Shanghai Biren Intelligent Technology Co selon lesquelles sa dernière puce a dépassé les performances de l'une des puces haut de gamme interdites par le gouvernement américain.

Selon les experts, ce jalon est considéré comme une ouverture pour les entreprises chinoises de puces domestiques pour servir les clients chinois coupés de l'accès aux puces américaines.

"Les benchmarks sont largement représentatifs du traitement d'images et du traitement du langage naturel, qui sont deux charges de travail d'IA assez importantes", a déclaré David Kanter, un des fondateurs de MLCommons, le groupe qui publie les résultats. "C'est assez impressionnant".

Les classements de performances prometteurs interviennent après des années de financement et de développement de la part de startups et de sociétés de capital-risque chinoises, dont plusieurs investisseurs américains, pour créer des alternatives nationales aux puces de Nvidia Corp et Advanced Micro Devices Inc.

L'essor des startups de puces d'IA en Chine pourrait bouleverser les plans des États-Unis visant à ralentir le développement par la Chine d'outils informatiques nécessaires aux applications militaires telles que la conception d'armes nucléaires. Ces tâches impliquent souvent l'exécution de simulations informatiques avec une grande précision, ce à quoi les puces Nvidia et AMD excellent.

Biren, fondée par des anciens du géant technologique chinois Alibaba et de Nvidia, a déclaré publiquement qu'elle se concentrerait sur la vente de sa puce BR100 à des clients privés de centres de données et de clouds. La société affirme qu'elle n'a pas l'intention de vendre à l'armée.

Jack Dongarra, professeur distingué d'informatique qui aide à diriger le classement Top500 des superordinateurs les plus rapides, dit avoir déjà vu ce scénario se dérouler. "Les États-Unis ont imposé un embargo sur les puces Intel pour les empêcher d'aller dans des endroits spécifiques en Chine qui sont et étaient en train de développer des ordinateurs à haute performance", a-t-il déclaré. "Le résultat a été que la Chine a conçu ses puces pour ses superordinateurs".

Wayne Lam, analyste des puces chez CCS Insight, a déclaré que Biren pourrait connaître une "success story, ayant démontré cette capacité et voyant maintenant cette opportunité commerciale leur tomber dessus". Il a déclaré que les groupes informatiques chinois devront probablement "revoir leurs systèmes et trouver comment construire pour quelque chose qu'ils peuvent obtenir".

Pourtant, certains analystes et dirigeants de fabricants de puces américains affirment que pour gagner des parts de marché dans le domaine de l'IA, les entreprises ont besoin de plus qu'une simple puce rapide. Elles doivent construire un écosystème logiciel pour les puces qui puisse concurrencer la plate-forme logicielle de Nvidia appelée CUDA qui domine le marché de l'IA.

"Les nouvelles entreprises chinoises dans l'espace devront prouver qu'elles sont fiables, qu'elles peuvent itérer du matériel à la pointe du progrès.... Et ensuite proposer un écosystème logiciel convaincant", a déclaré Paul Triolo, vice-président senior pour la Chine au cabinet de stratégie Albright Stonebridge Group.

Des entreprises chinoises comme Cambricon, PingTouGe (Alibaba Group), Iluvatar CoreX, Denglin Technology, Moore Threads, Vastai Technologies et MetaX sont également actives dans le développement d'alternatives à Nvidia.

La société de données PitchBook montre que ces startups de premier plan ont levé à elles seules 2,5 milliards de dollars ces dernières années, notamment auprès du fonds soutenu par le gouvernement de Shanghai, Shanghai Guosheng Group, et de Hillhouse Capital, qui compte plusieurs fonds de pension américains et l'université de Yale parmi ses commanditaires. Parmi les autres investisseurs figurent les entités chinoises de grandes sociétés de capital-risque de la Silicon Valley comme Sequoia China et Lightspeed China Partners.

Ces investissements ont suscité l'inquiétude de certains qui font pression pour limiter les endroits où le capital américain peut être investi à l'étranger, a déclaré Matt Ocko, associé directeur de la société de capital-risque DCVC de la Silicon Valley. Sa société est un investisseur important dans des entreprises qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés de la défense et du renseignement des États-Unis. "Il n'est pas acceptable que d'importants pools de capitaux américains financent des puces IA et d'autres technologies militaires de la RPC (Chine) qui menacent la sécurité nationale des États-Unis."