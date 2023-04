Les responsables français étaient en mode contrôle des dégâts mardi, tentant de contenir la colère, la division et la confusion suscitées par les commentaires du président Emmanuel Macron sur la dépendance de l'Europe à l'égard des Etats-Unis et sur ses relations avec la Chine et Taiwan.

Les propos de M. Macron ont été tenus lors d'une interview réalisée à l'occasion d'un voyage en Chine qui devait mettre en évidence l'unité européenne en matière de politique chinoise, à laquelle participait également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais qui a mis en lumière les divergences au sein de l'Union européenne.

Dans l'entretien accordé au quotidien français Les Échos et au portail d'information Politico et publié dimanche, M. Macron a appelé l'UE à réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis et à devenir un "troisième pôle" dans les affaires mondiales, aux côtés de Washington et de Pékin.

Alors que les politiciens et diplomates européens reprenaient le travail après le long week-end des vacances de Pâques, ils avaient encore du mal à digérer les commentaires de M. Macron, dans lesquels il mettait également en garde contre le risque d'être entraîné dans une crise sur Taïwan provoquée par un "rythme américain et une réaction excessive de la Chine".

Si bon nombre de ces remarques n'étaient pas nouvelles, le moment de leur publication - à la fin d'un voyage très médiatisé en Chine, alors que Pékin effectuait des exercices militaires près de Taïwan - et leur franchise ont agacé les pays d'Europe de l'Est.

De nombreux gouvernements de cette région considèrent les liens avec les États-Unis comme sacro-saints, notamment en raison du rôle clé joué par Washington pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'invasion russe.

"Le retour de la géopolitique signifie que nous devons voir plus clairement qui est notre allié et qui ne l'est pas. Les relations transatlantiques solides entre l'Europe et les États-Unis sont le fondement de notre sécurité ", a déclaré Jan Lipavsky, ministre tchèque des Affaires étrangères, à Reuters.

"L'Europe doit investir davantage dans sa propre sécurité, mais je ne vois pas cela comme un obstacle ou une limite à la coopération avec les États-Unis", a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un porte-parole.

Un diplomate de haut rang d'Europe centrale et orientale, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré : "Le président Macron ne parle pas au nom de l'Europe ou de l'Union européenne. Il aide involontairement Pékin à démanteler l'unité transatlantique en temps de guerre en Europe, au moment où elle est le plus nécessaire."

Marcin Przydacz, conseiller en politique étrangère du président polonais Andrzej Duda, a clairement indiqué que Varsovie n'était pas favorable à un éloignement de Washington.

"Nous pensons qu'il faut plus d'Amérique en Europe", a-t-il déclaré à la chaîne polonaise Radio Zet. Il a ajouté avec insistance : "Aujourd'hui, les États-Unis garantissent davantage la sécurité en Europe que la France.

Ces critiques ont incité les fonctionnaires et diplomates français à souligner que M. Macron ne suggérait pas que l'Europe devait être géopolitiquement équidistante de Washington et de Pékin, mais simplement que les intérêts de l'Europe différaient parfois de ceux des États-Unis.

Le ministère français des affaires étrangères a annulé une réunion d'information sur le voyage prévue pour les diplomates étrangers à Paris mardi, les responsables s'efforçant de s'assurer que leur message était cohérent et de limiter les retombées avec Washington.

La première réaction de Washington a été mesurée. Sans aborder directement les commentaires de M. Macron, le porte-parole du département d'État américain et la Maison Blanche ont salué les relations bilatérales avec Paris et son rôle dans la région indo-pacifique et en Ukraine. Mais le malaise était plus général.

Si l'Europe ne prend pas parti entre les Etats-Unis et la Chine sur Taiwan, alors peut-être ne devrions-nous pas non plus prendre parti [sur l'Ukraine]", a déclaré le sénateur républicain américain Marco Rubio dans une vidéo, établissant un parallèle avec le conflit en Ukraine.

SYMPATHIE ET FRUSTRATION

Même certains des plus proches alliés du président en France ont reconnu que M. Macron s'était mal exprimé. "Il y a un problème avec la communication du président. C'est un désastre ", a déclaré un allié de Macron sous couvert d'anonymat, estimant que le moment et le lieu de ses propos, bien que justes sur le fond, posaient problème.

"L'idée est maintenant de rassurer les Américains et de leur dire qu'il n'y a rien de nouveau et que sur Taïwan nous avons la même position qu'avant", a déclaré un diplomate français de haut rang.

"Je pense que la difficulté ne sera pas, en fin de compte, avec les Américains. Je pense que ce sera plus compliqué avec les Européens, notamment les pays baltes, les pays nordiques et les pays d'Europe de l'Est.

D'autres gouvernements européens sont toutefois plus favorables à l'idée d'une "autonomie stratégique" défendue par M. Macron, qui vise à rendre l'Europe moins dépendante des autres en matière de défense, de technologie et d'approvisionnement en matières premières essentielles.

Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont également soutenu un engagement fort de l'UE vis-à-vis de la Chine, alors même que Washington adopte une ligne plus dure vis-à-vis de ce qu'il considère comme un Pékin de plus en plus belliqueux.

"Je pense que nous ne pouvons pas tourner le dos à la Chine et essayer de l'ignorer. C'est un partenaire commercial clé, un acteur très important", a déclaré Nadia Calvino, ministre espagnole de l'économie, lors d'une discussion organisée par le groupe de réflexion Brookings Institution à Washington.

"Nous avons un intérêt commun, je pense, à veiller à ce qu'ils s'engagent de manière constructive pour mettre fin à la guerre en Ukraine dès que possible et pour éviter la fragmentation du marché mondial, ce qui serait une perte pour tout le monde.

Mais même certains de ceux qui soutiennent largement l'agenda de M. Macron ont déploré la manière dont s'est déroulé le voyage en Chine, au cours duquel Mme von der Leyen a reçu un accueil beaucoup plus mitigé que le président français.

Nils Schmid, expert en politique étrangère et membre du parlement pour les sociaux-démocrates du chancelier allemand Olaf Scholz, a déclaré que M. Scholz et M. Macron étaient tous deux favorables depuis longtemps à l'idée de "souveraineté européenne".

Mais il a ajouté : "Ce qui pose problème dans la visite de M. Macron, c'est qu'il a délibérément sorti la carte européenne et qu'il a emmené Mme von der Leyen avec lui. Mais il a ensuite permis qu'elle soit placée au deuxième rang. Cela a détruit l'élan espéré pour une politique européenne commune à l'égard de la Chine".

Il a ajouté : "La Chine joue la carte de la division de l'Europe. Nous devons l'en empêcher.