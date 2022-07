Analyse - La Banque du Canada utilise la méthode "shock and awe" pour renforcer sa crédibilité en matière de lutte contre l'inflation.

Les deux précédentes hausses de taux de 50 points de base en avril et en juin ont été clairement signalées par le gouverneur Tiff Macklem. Mais le chef de la Banque du Canada ne s'est exprimé publiquement qu'une seule fois depuis la hausse du mois dernier, déclarant que la banque centrale était prête à agir "plus énergiquement", ce qui a été interprété comme ouvrant la voie à une hausse de 75 points de base.

Après cela, il est resté silencieux.

"Dépasser les indications prévisionnelles était peut-être le but recherché - en délivrant plus que prévu, les décideurs politiques ont peut-être espéré amplifier l'impact psychologique sur les entreprises et les consommateurs", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay, une société de paiements commerciaux.

C'est une stratégie de "choc et de crainte", a-t-il ajouté.

Les marchés l'ont remarqué, faisant grimper le dollar canadien par rapport à son homologue américain, tout en poussant le principal indice boursier canadien à sa plus faible clôture depuis mars 2021.

Macklem, qui a pris ses fonctions de gouverneur en plein milieu de la pandémie, a fait l'objet d'une rare attaque politique pour n'avoir pas réussi à maîtriser l'inflation, qui a bondi à 7,7 % sur une base annuelle en mai, le taux le plus élevé depuis janvier 1983.

Alors que l'inflation commençait à échapper à tout contrôle au début de l'année, de hauts responsables de la Banque du Canada ont admis avoir fait des "erreurs" et la banque centrale a déclaré mercredi qu'elle avait constamment sous-estimé l'inflation, principalement en raison des chocs mondiaux.

Dans une interview accordée au journal Financial Post et publiée jeudi, M. Macklem a déclaré que la banque centrale aurait probablement relevé les taux d'intérêt plus tôt si elle avait su il y a un an tout ce qu'elle sait maintenant.

UN GRAND BOUTON DE RÉINITIALISATION

Le Canada est devenu le premier pays du G7 à procéder à une hausse de taux de 100 points de base dans ce cycle économique, et M. Macklem a rompu avec ce qui avait été son approche rigide en matière de messages.

En juillet 2020, la Banque du Canada a promis de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux très bas jusqu'à ce que "le ralentissement économique soit absorbé", ce qui devait prendre des années, et s'en tenir à cela signifiait que sa première hausse de taux est intervenue en mars alors que l'inflation était déjà bien au-dessus de la fourchette cible de 2 % à 3 % de la banque centrale.

"La Banque se rend compte que le fait de ne pas respecter son mandat d'inflation de 2 % nuit beaucoup plus à sa crédibilité que de s'écarter d'une vague orientation prospective", a déclaré Jay Zhao-Murray, analyste de marché chez Monex Canada, une société de services financiers.

M. Zhao-Murray a ajouté que la hausse surprise de 100 points de base va probablement ajouter à l'anxiété économique des Canadiens, mais qu'au bout du compte, elle devrait également entraîner une baisse des prévisions d'inflation, un cycle de hausse des taux moins restrictif et une réduction des pressions sur les prix.

Dans ses commentaires après la hausse des taux de mercredi, M. Macklem a fait remarquer que la crédibilité de l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale "est mise à l'épreuve", citant de récentes enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs qui montrent que l'inflation devrait persister.

Mais les analystes, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une bonne décision, ont déclaré que le changement d'approche de la Banque du Canada a un coût.

La banque centrale s'apprête à "fournir moins d'indications", a déclaré Greg Anderson, chef mondial de la stratégie de change chez BMO Capital Markets à New York.

"Et vraisemblablement, moins d'orientation signifie moins de certitude, signifie des écarts de risque plus larges et plus de primes de risque pour les actifs financiers."

Derek Holt, vice-président et responsable de l'économie des marchés financiers à la Banque Scotia, a déclaré que la Banque du Canada a provoqué "une anxiété économique chez les ménages et les entreprises parce qu'ils avaient des œillères de cheval face à tout soupçon de risque d'inflation alors qu'il se déroulait en temps réel l'année dernière."

La hausse d'un point de pourcentage montre "qu'ils ont réalisé qu'ils avaient échoué" et "qu'ils ont reconnu qu'ils devaient appuyer sur un bouton de réinitialisation sur ce qu'ils faisaient", a déclaré Holt.