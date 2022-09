Analyse - La Banque du Japon est loin de modifier sa politique monétaire pour soutenir le yen.

C'est le message de trois sources familières avec la pensée de la Banque du Japon (BOJ), et cela a été fortement sous-entendu par le plus haut diplomate du pays en matière de devises étrangères la semaine dernière et même par le chef de la banque centrale Haruhiko Kuroda en juillet.

Le gouvernement - en particulier le ministère des Finances (MOF) - a exprimé à plusieurs reprises et avec force son mécontentement face aux chutes du yen cette année, qui a chuté le 7 septembre jusqu'à 144,990 par dollar, soit une baisse de 30 % depuis la fin de 2021.

Mais la banque centrale est indépendante et obligée par la loi de s'occuper de l'inflation et de l'état de l'économie, pas du taux de change.

Son soutien à l'économie faible avec des taux d'intérêt ultra-bas est le principal facteur de la faiblesse du yen, puisque d'autres banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, resserrent vivement leur politique monétaire, rendant leurs monnaies plus attrayantes en tant que destinations pour les capitaux.

La BOJ n'a pas l'intention d'augmenter les taux d'intérêt ou de modifier ses orientations politiques dovish pour soutenir le yen, ont déclaré les sources.

"La BOJ ne ciblera pas directement les taux de change pour orienter sa politique", a déclaré l'une d'entre elles. "Elle examine les mouvements du yen dans le contexte de la manière dont ils affectent l'économie et les prix."

"Les conditions économiques actuelles ne justifient pas de modifier la politique ultra-libre", a déclaré cette personne, exprimant un point de vue repris par les deux autres sources.

Les déclarations officielles vont d'ailleurs dans ce sens.

La BOJ s'est jointe au ministère des finances pour mettre en garde contre les chutes brutales de la monnaie. Mais Kuroda a déclaré en juillet : "Il est difficile de croire qu'en augmentant quelque peu les taux, on peut arrêter la baisse du yen."

Ce point de vue est encore largement partagé au sein de la banque centrale, selon les sources.

Lorsque le MOF exprime son mécontentement face à la chute du yen, on dit qu'il fait du jawboning - laissant entendre qu'il pourrait intervenir sur le marché pour soutenir la devise. Cela a pour but de rendre les traders prudents dans la vente du yen.

Les commentaires de la semaine dernière de Masato Kanda, un fonctionnaire du MOF qui fait office de principal diplomate de la devise japonaise, ont souligné la divergence entre le gouvernement et la banque centrale.

Tous deux étaient "extrêmement inquiets" des récents mouvements rapides du yen, a déclaré Kanda.

Mais il a refusé de commenter la politique de la BOJ et a déclaré que "le gouvernement" - au lieu de "le gouvernement et la BOJ" - était prêt à utiliser tous les outils disponibles pour lutter contre les baisses excessives du yen.

"Chacun d'entre nous a son propre mandat. C'est pourquoi j'ai soigneusement utilisé le terme 'gouvernement' à certains moments et 'gouvernement et BOJ' à d'autres moments", a déclaré M. Kanda aux journalistes.

Il s'exprimait après une réunion entre le ministère et la banque centrale.

ORIENTATION POLITIQUE DOVISH

La faiblesse économique du Japon donne à la BOJ peu de raisons de retirer le stimulus monétaire qui mine le yen. La banque centrale devrait maintenir des taux d'intérêt très bas et une orientation politique dovish lors de sa réunion des 21 et 22 septembre.

En ce qui concerne la monnaie, le plus qu'elle puisse faire est de maintenir, ou peut-être de renforcer, un avertissement qu'elle a inséré dans sa déclaration de politique générale en juin. Elle avait alors déclaré qu'elle "surveillerait de près l'évolution des marchés financiers et monétaires, ainsi que l'impact sur l'économie et les prix du Japon".

Cela laisse une éventuelle intervention du MOF sur le marché comme principale préoccupation des investisseurs pariant contre le yen. Pourtant, même cela semble improbable, étant donné que Tokyo aurait du mal à obtenir le consentement nécessaire des autres membres du groupe des grandes économies G7.

"La position politique dovish de la BOJ sera sous le feu des projecteurs lorsque les banques centrales européennes et américaines augmenteront leurs taux", a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef du marché chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "La tendance au yen faible va se poursuivre".

Mais le fait que la BOJ se concentre sur l'inflation et l'économie ne signifie pas qu'elle n'agira jamais en réponse aux mouvements de la devise, selon les sources.

Elle pourrait se sentir obligée de réagir en cas de chute libre qui deviendrait si extrême que l'économie et la stabilité des prix seraient menacées, ont-elles ajouté.

Ce n'est toutefois pas la situation actuelle.