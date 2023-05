La Chine accélère la construction d'un pipeline d'Asie centrale longtemps retardé pour s'approvisionner en gaz au Turkménistan, même si la Russie pousse sa propre nouvelle connexion sibérienne, alors que Pékin jongle entre ses besoins en matière de sécurité énergétique et ses priorités diplomatiques.

Pékin souhaite renforcer les liens avec l'Asie centrale dans le cadre de son initiative "Belt & Road", mais près de dix ans après le début des travaux, le projet de la "ligne D" est entravé par des négociations complexes sur les prix et les obstacles techniques liés à la pose d'un gazoduc traversant trois autres pays d'Asie centrale, ont indiqué des responsables du secteur pétrolier de l'État chinois.

Cependant, les récents efforts de Moscou pour établir sa deuxième connexion d'oléoduc de Sibérie avec la Chine, le Power of Siberia 2, afin de compenser la baisse des ventes en Europe due à la crise ukrainienne, offrent à Pékin un levier pour faire avancer le projet d'Asie centrale, selon des responsables pétroliers chinois et des consultants de l'industrie.

"Les oléoducs d'Asie centrale sont considérés comme un investissement fondamental dans l'espace énergétique et géopolitique de la Chine. Il s'agit d'un canal d'approvisionnement dont la valeur stratégique l'emporte sur les préoccupations commerciales", a déclaré à Reuters un fonctionnaire du secteur pétrolier de l'État qui connaît bien la stratégie mondiale de la China National Petroleum Corp (CNPC).

La Chine pourrait finalement conclure les deux accords pour répondre à ses besoins massifs en gaz à long terme, mais elle donne la priorité au Turkménistan, ont déclaré des responsables de l'industrie, car Pékin considère depuis longtemps l'Asie centrale comme une frontière pour développer le commerce, décrocher de l'énergie et maintenir la stabilité dans sa région occidentale du Xinjiang, autrefois en proie à la répression.

Les contrats pluriannuels combinés d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'acheminement du gaz par les deux gazoducs permettraient de répondre à 20 % de la demande actuelle de la Chine. Les gazoducs sont essentiels pour permettre à Pékin d'utiliser le gaz comme combustible de transition pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone et de se protéger de la volatilité du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) transporté par pétrolier.

Estimée en 2014 à 6,7 milliards de dollars, la ligne D transporterait 30 milliards de mètres cubes de gaz par an.

S'exprimant la semaine dernière lors du premier sommet en personne des dirigeants d'Asie centrale dans l'ancienne ville de la Route de la soie, Xian, le président Xi Jinping a exhorté les parties à accélérer la pose de la ligne D, qui serait le quatrième gazoduc de la Chine vers la région, près de dix ans après le début de la construction au Tadjikistan.

En 2022, la Chine a importé 35 milliards de m3 de gaz, soit une valeur de 10,3 milliards de dollars, via trois gazoducs en provenance du Turkménistan, contre 16 milliards de m3 via un seul gazoduc en provenance de Russie, pour une valeur d'environ 4 milliards de dollars.

LA LIGNE D SE PRÉPARE

Reflétant un regain d'urgence, CNPC a lancé la semaine dernière l'étude de faisabilité d'une connexion de 200 kilomètres depuis la frontière du Xinjiang avec le Kirghizstan jusqu'à la ville chinoise de Wuqia, premier point de réception, a déclaré une source de haut niveau impliquée dans l'évaluation du projet.

"Cela signifie que la ligne D est prête", a déclaré cette personne à Reuters, ajoutant que la construction de la ligne principale domestique au Xinjiang pourrait commencer l'année prochaine.

Par ailleurs, un responsable de CNPC a déclaré à Reuters la semaine dernière que les équipes commerciales de l'entreprise étaient "en attente" d'un mandat pour faire avancer le projet, sans donner plus de détails.

En l'absence d'un contrat définitif de fourniture de gaz, CNPC n'a construit qu'une partie du premier tunnel dans la capitale montagneuse du Tadjikistan, Douchanbé, où commence la ligne D, a déclaré le responsable.

La Commission nationale du développement et de la réforme, le planificateur d'État chinois, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de CNPC s'est refusé à tout commentaire.

Les sociétés de conseil SIA Energy et Rystad Energy ont prédit que le nouveau gaz turkmène via la ligne D pourrait commencer à circuler vers 2028, tandis qu'une nouvelle ligne russe, conçue pour 50 milliards de m3 par an et qui s'approvisionne en gaz de Sibérie occidentale, pourrait entrer en service au début des années 2030.

PERTES D'IMPORTATION

La Chine paie le gaz turkmène, acheminé par trois gazoducs existants depuis 2009, environ 30 % plus cher que le gaz russe, qui a commencé à pomper le combustible en Sibérie orientale fin 2019, selon les données des douanes chinoises.

Confrontée à des années de pertes sur les importations, car elle ne peut pas répercuter le coût sur un marché intérieur réglementé, CNPC n'a pas réussi à négocier un prix plus bas pour le carburant turkmène lors des cycles de révision des prix, a déclaré à Reuters une deuxième source industrielle ayant connaissance de la question.

Ashgabat voulait être payé "conformément aux pratiques de tarification mondiales", a déclaré un fonctionnaire turkmène au courant des négociations.

Les sources et les fonctionnaires ont refusé d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

OUVERTURES DE LA RUSSIE

Toutefois, les négociations sur les prix risquent d'être complexes, car la Chine dispose de plusieurs options d'approvisionnement, dont la production nationale et de nouveaux contrats GNL à long terme avec le Qatar et les États-Unis, a déclaré Jason Feer, responsable de la veille économique au sein de la société de conseil Poten & Partners, basée à Houston.

"Les prix doivent être suffisamment élevés pour justifier les dépenses liées à la construction d'un gazoduc coûteux, mais suffisamment bas pour être compétitifs", a déclaré M. Feer.

Les récentes ouvertures de Moscou pour accélérer la connexion plus courte Power of Siberia 2, via la Mongolie, et une proposition plus récente d'Almaty pour approvisionner la Chine via le Khazakhstan ont proposé à CNPC un moyen de pression pour finaliser la liaison turkmène, ont déclaré le fonctionnaire de CNPC et la deuxième source de l'industrie.

"CNPC pourrait utiliser les propositions russes pour négocier un meilleur prix pour la ligne D tout en prenant son temps pour discuter de nouveaux approvisionnements russes", a déclaré la deuxième source.

