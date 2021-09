Analyse - La Fed américaine navigue sur un terrain miné par l'imminence d'un rapport sur le dollar numérique.

Inquiètes qu'une explosion des cryptomonnaies puisse affaiblir leur emprise sur l'économie, les banques centrales, de la Chine à l'Europe, envisagent d'émettre leurs propres monnaies numériques (CBDC), et la Fed subit une pression croissante pour rattraper son retard.

Contrairement aux cryptomonnaies, qui sont généralement gérées par des acteurs privés, ou à la monnaie électronique utilisée dans des milliards de transactions quotidiennes, qui est principalement créée par des banques commerciales, certaines CBDC seraient équivalentes à des espèces, émises et garanties par des banques centrales.

Les CBDC pourraient être émises pour un usage de gros, accélérant et réduisant le coût des paiements transfrontaliers entre sociétés, et accélérant le règlement des transactions boursières et obligataires. Un dollar numérique de détail pourrait être utilisé par le grand public, élargissant ainsi l'accès des Américains à une gamme de services financiers.

Mais une CBDC américaine menace également la stabilité du système bancaire, pose des problèmes de confidentialité, de sécurité et de coûts, et touche à des questions de politique étrangère, à un moment où le président de la Fed, Jerome Powell, cherche à obtenir un second mandat face à l'opposition de puissants législateurs progressistes.

"Il y a beaucoup de champs de mines politiques autour de la monnaie numérique de la banque centrale que la Fed doit contourner avec beaucoup de précaution", a déclaré David Beckworth, chercheur principal au Mercatus Center et ancien économiste du Trésor, ajoutant que Powell est suffisamment "politiquement intelligent" pour naviguer entre les questions concurrentes.

En mai, M. Powell a annoncé que le conseil d'administration de la Fed publierait un rapport explorant les innovations en matière de paiement et l'adoption potentielle d'un dollar numérique, indépendamment des recherches menées par la Fed de Boston en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology sur les aspects technologiques d'une CBDC.

Depuis lors, Powell a déclaré qu'il était "indécis" quant à l'adoption d'un dollar numérique. "Il s'agit d'une question tellement fondamentale qu'il serait idéal qu'elle soit le fruit d'une large consultation et, en fin de compte, d'une loi d'autorisation du Congrès", a-t-il déclaré lors d'une audition au Congrès mardi.

La semaine dernière, il a tempéré les attentes concernant le rapport du conseil d'administration, en déclarant que la Fed n'avait pris aucune décision concernant une CBDC. Le document abordera certaines des questions de politique publique connexes et préparera le terrain pour que la banque centrale puisse recueillir les réactions des législateurs et du public, a-t-il ajouté.

Néanmoins, les observateurs de la Fed affirment que le document jouera un rôle clé dans l'orientation du débat sur l'avenir du dollar numérique à Washington, et que son langage sera analysé avec soin pour deviner dans quelle direction le conseil d'administration pourrait pencher, ont-ils dit.

"Peu importe ce qu'ils disent, ils vont donner le ton de manière très importante", a déclaré Julia Coronado, fondatrice du cabinet de recherche MacroPolicy Perspectives, qui a témoigné devant le Congrès sur la nécessité d'un dollar numérique en juillet.

Si les enthousiastes s'attendent à ce que la Fed signale les risques d'un dollar numérique, ils espèrent qu'elle enverra généralement un signal positif en soulignant les cas d'utilisation et les avantages potentiels.

"Si elle est plus agnostique et plus sceptique, alors qui va faire avancer les choses ?", a déclaré M. Coronado.

Un porte-parole de la Fed n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

RIVAUX NUMÉRIQUES

Bien qu'il faille attendre des années avant de voir apparaître un euro, un yuan ou un dollar numérique largement utilisé, de tels projets pourraient bouleverser l'ordre financier mondial. Certains à Washington craignent que les États-Unis ne cèdent leur domination sur le système financier mondial s'ils ne numérisent pas le dollar, actuellement la monnaie de réserve mondiale.

En particulier, le projet pilote de yuan numérique de la Chine, qui est à un stade avancé, fait craindre à certains que le plus grand rival économique des États-Unis ait volé la vedette à une innovation clé.

Lael Brainard, gouverneure de la Fed, a déclaré qu'elle trouvait inconcevable que les États-Unis ne cherchent pas à créer un dollar numérique alors que des économies concurrentes allaient de l'avant avec les CBDC. "Cela ne ressemble pas à un avenir durable", a-t-elle déclaré en juillet.

D'autres, cependant, sont fortement sceptiques https://www.reuters.com/business/quarles-says-proposals-fed-digital-currency-must-clear-high-bar-2021-06-28. Les gouverneurs de la Fed, Christopher Waller et Randal Quarles, ont fait valoir que de nombreuses transactions en dollars sont déjà numériques et que les coûts de l'adoption d'une CBDC pourraient largement dépasser les avantages. Le personnel de la Fed est également divisé sur la question, selon trois personnes informées sur le sujet.

Au Capitole, certains progressistes considèrent le dollar numérique comme un moyen de rendre les services financiers abordables pour des millions d'Américains actuellement exclus du système bancaire traditionnel. Certains républicains du Congrès, quant à eux, ont exprimé des inquiétudes quant à la confidentialité et à la sécurité.

De puissants intérêts commerciaux sont également dans le panorama...

Un dollar numérique pourrait nuire aux grands créanciers en intensifiant la concurrence pour les dépôts, et certains groupes de pression bancaires ont poussé les décideurs politiques à agir lentement. Les principales cryptomonnaies liées au dollar pourraient être éliminées par un rival de la Fed.

D'autres acteurs du secteur privé, quant à eux, ont fait pression pour obtenir un siège à la table, notamment les sociétés de grands livres distribués, la Chambre de commerce des États-Unis et des amateurs influents de CBDC.

"J'espère que le rapport confirme la grande tradition américaine de collaboration entre le secteur public et le secteur privé, alors que les décideurs politiques continuent d'explorer le développement d'un dollar numérique", a déclaré Christopher Giancarlo, ancien régulateur et cofondateur de l'organisation à but non lucratif Digital Dollar Foundation.

(Reportage de Jonnelle Marte et Michelle Price ; Montage de Toby Chopra)

Par Jonnelle Marte et Michelle Price