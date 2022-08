Analyse-La Fed fait face à un dilemme de bilan alors que l'économie américaine ralentit

L'accélération du resserrement quantitatif (QT), comme on l'appelle, a pour but de drainer davantage les stimuli de l'ère pandémique du système financier et d'augmenter les taux d'emprunt pour les actifs à longue échéance afin d'affaiblir l'inflation. Mais cela se produit alors que la banque centrale américaine poursuit ses hausses de taux d'intérêt pour maîtriser une inflation obstinément élevée, qui atteint actuellement plus de trois fois l'objectif de 2 % de la Fed.

Le double resserrement, cependant, rend plus difficile pour la Fed de réaliser un "atterrissage en douceur" dans lequel l'économie ralentit mais évite une récession. Certains investisseurs croyant que l'économie est déjà en récession, les spéculations se multiplient sur le fait que si quelque chose doit céder, ce pourrait être le rythme auquel le QT se déroule. Selon certains investisseurs obligataires, il y a toutefois peu de chances que la Fed modifie son plan à court terme.

"Il y a une certaine latitude pour que la Fed finisse par suivre une trajectoire lente sur le resserrement quantitatif ou même qu'elle y mette fin plus tôt que prévu. Mais il est difficile de savoir (comment) la Fed équilibre les choses", a déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements chez BMO Wealth Management à Dallas.

"À quel moment la Fed estime-t-elle que les conditions financières se sont suffisamment resserrées ? C'est nébuleux... et on ne sait vraiment qu'après coup si on est allé trop loin."

L'économie américaine s'est contractée aux premier et deuxième trimestres, amplifiant le débat actuel sur la question de savoir si le pays est, ou sera bientôt, en récession.

En plus des contractions, deux rapports de la semaine dernière qui suggéraient que l'inflation avait probablement atteint un sommet en juillet ont enlevé un peu de pression à la Fed pour qu'elle propose une autre hausse de taux surdimensionnée lors de sa réunion politique des 20 et 21 septembre. L'indice annuel des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de 8,5 % le mois dernier, ce qui est plus faible que prévu, après une hausse de 9,1 % en juin, tandis que les prix à la production aux États-Unis ont également baissé de 0,5 % sur une base mensuelle en juillet, ce qui est inattendu.

Graphique : IPC AMÉRICAIN https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdpxozazqvx/US%20CPI.PNG

Les traders des contrats à terme liés au taux des fonds fédéraux, le taux directeur de la banque centrale, évaluent maintenant à 63,5 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base lors de la réunion de septembre. [FEDWATCH]

"Nous pensons vraiment que la Fed ralentit plus tôt que tard. Les données commencent à s'ajuster et nous constatons un ralentissement de l'économie", a déclaré Kathy Jones, stratège en chef des titres à revenu fixe au Schwab Center for Financial Research à New York.

Néanmoins, son scénario de base est que la Fed gère le QT tel qu'il est, mais l'utilise comme un levier qui peut être ajusté en même temps que les hausses de taux.

"Si les hausses de taux sont rapides et furieuses et qu'elles s'inversent, alors ils doivent arrêter le QT", a déclaré Jones. "Si les hausses de taux ralentissent et se stabilisent, ils peuvent poursuivre le QT pendant une période plus longue et resserrer la politique par la porte arrière plutôt que par la porte avant."

Suite à la lecture plus modérée de l'IPC, plusieurs responsables de la Fed ont déclaré qu'il était trop tôt pour crier victoire sur le front de l'inflation.

"L'inflation reste très, très supérieure à tout ce qui pourrait être considéré comme une stabilité des prix. Le retour vers des niveaux d'inflation acceptables reste un très long voyage", a déclaré Jamie Dannhauser, économiste chez Ruffer LLP, gestionnaire d'actifs basé à Londres.

Dannhauser ne pense pas que la baisse des chiffres de l'inflation affectera le plan QT de la Fed.

Il ajoute que d'autres bonnes nouvelles inattendues sur l'inflation, dans la mesure où elles modifient la vision de base de la politique monétaire, se refléteront dans le changement à la baisse des prévisions de la Fed concernant le taux directeur de la banque centrale.

DERRIÈRE LA COURBE

Le bilan de la Fed s'élevait à près de 9 000 milliards de dollars la semaine dernière. Ses avoirs en bons du Trésor et en titres adossés à des créances hypothécaires n'ont pas diminué de manière significative depuis juin, lorsque la Fed a commencé le QT, mais ils devraient diminuer avec le temps, même si cela ne se fera pas en ligne droite.

"Les effets du QT sont très faibles pour le moment", a déclaré Thomas Simons, économiste chez Jefferies à New York.

Graphique : Le bilan de la Fed https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopangygqva/Fed%20balance%20sheet%20-%20QT.PNG

Mais les réserves bancaires détenues par la Fed sont tombées à 3,3 trillions de dollars, soit une baisse d'environ 1 trillion de dollars par rapport au sommet de 4,3 trillions de dollars atteint en décembre 2021. Les analystes ont déclaré que la contraction des réserves a été plus rapide que beaucoup ne l'avaient prévu. Lors du précédent QT de la Fed, 1,3 trillion de dollars de liquidités ont été retirés sur cinq ans.

La Fed n'a pas annoncé de taille cible pour son bilan. Gennadiy Goldberg, stratège principal en matière de taux chez TD Securities, pense que l'objectif ultime de la Fed serait de réduire le bilan jusqu'à ce que les réserves bancaires atteignent environ 9 % du PIB, soit le niveau auquel elles se situaient avant la crise de liquidités de septembre 2019.

Le ralentissement du QT serait une option s'il crée une pénurie de réserves bancaires qui commence à limiter les activités des banques telles que les prêts ou la tenue de marché, selon les analystes.

Jay Hatfield, directeur des investissements chez Infrastructure Capital Management à New York, pense que la Fed devrait ralentir le rythme du QT, car le marché n'a pas besoin d'une autre réduction de 1 000 milliards de dollars des réserves bancaires.

"Ce serait catastrophique pour les obligations et les actions", a déclaré M. Hatfield. "Malheureusement, la Fed ignore presque universellement les liquidités et la masse monétaire. C'est pourquoi la Fed est perpétuellement à la traîne pour contrôler l'inflation et anticiper la déflation."