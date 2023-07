Le Premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, s'est montré prudent lors de son premier voyage en Chine la semaine dernière. Il s'est concentré sur les opportunités commerciales et économiques, mais a évité les questions litigieuses telles que les violations des droits de l'homme au Xinjiang ou les problèmes de sécurité.

À trois mois à peine d'élections qui s'annoncent serrées et alors que l'économie est déjà techniquement en récession, les analystes estiment que M. Hipkins cherche à sortir de l'ombre de l'ancienne dirigeante Jacinda Ardern et à montrer qu'il est la personne la mieux placée pour diriger le pays pendant trois années supplémentaires.

L'un des objectifs de M. Hipkins est d'assurer aux électeurs que le parti travailliste est celui qui ramènera la prospérité, ce qui implique d'éviter les différends avec le principal partenaire commercial du pays, qui pourraient nuire aux exportations néo-zélandaises.

"Il s'agissait d'une visite importante pour Hipkins, qui consolide son profil de nouveau premier ministre dans une année électorale", a déclaré Robert Ayson, professeur d'études stratégiques à l'université de Victoria.

"Hipkins s'est bien gardé de toute controverse. Nous sommes revenus, pour un moment au moins, à la situation où la Nouvelle-Zélande admet qu'elle n'est pas d'accord avec la Chine sur certaines questions importantes, sans pour autant les nommer.

La Nouvelle-Zélande a longtemps été considérée comme la plus conciliante à l'égard de la Chine au sein du groupe de sécurité Five Eyes, qui comprend l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada.

Toutefois, la ministre des affaires étrangères, Nanaia Mahuta, et Mme Ardern ont récemment rencontré leurs homologues pour évoquer la situation au Xinjiang et l'érosion de la démocratie à Hong Kong, tout en s'inquiétant d'une militarisation potentielle dans le Pacifique et des tensions dans le détroit de Taïwan.

La déclaration faite à l'issue de la rencontre de M. Hipkins avec le président chinois Xi Jinping ne mentionne aucune de ces questions.

"La visite de M. Hipkins a certainement permis à la Chine de cocher la case de la légitimité internationale et Pékin en a tiré au moins autant de bénéfices que les exportateurs néo-zélandais", a déclaré M. Ayson, de l'université de Victoria.

Les exportateurs néo-zélandais ont joué un rôle important dans cette visite, puisqu'une délégation de 29 entreprises a accompagné le premier ministre en Chine.

Le monde des affaires n'est pas une base de soutien traditionnelle du parti travailliste, mais M. Hipkins s'est efforcé de gagner la confiance de ce secteur depuis son entrée en fonction - il a passé sa première journée de travail en janvier à s'entretenir avec des chefs d'entreprise à Auckland.

"J'ai l'impression qu'il y a un aspect important de politique intérieure en cette année électorale et que M. Hipkins veut être perçu comme une sorte de bon gestionnaire des relations avec la Chine", a déclaré David Capie, directeur du Centre d'études stratégiques de l'université Victoria.

Les sondages les plus récents, datant de la fin du mois de mai, placent la coalition des partis d'opposition National et Act devant la coalition entre le parti travailliste et le parti écologiste. Toutefois, aucune des deux coalitions n'est en mesure d'obtenir une majorité claire.

Derek J. Grossman, analyste principal en matière de défense à la RAND Corp aux États-Unis, a déclaré que la visite axée sur le commerce ne devrait pas avoir de répercussions négatives sur les relations de la Nouvelle-Zélande avec d'autres partenaires, car de nombreux pays sont conscients du délicat exercice d'équilibre auquel se livre Wellington.

"En outre, et comme l'administration Biden l'a montré avec l'Inde à propos de ses liens avec la Russie, tant que les partenaires acceptent de coopérer à la stratégie indo-pacifique pour contrer la Chine, Washington est prêt à tolérer un certain nombre de comportements qui ne correspondent pas à ses intérêts ou même à ses valeurs.