Analyse - La Russie salue la prise de la région de Louhansk, mais de grandes batailles en Ukraine sont à venir.

L'assaut russe va maintenant se concentrer sur le reste du cœur industriel de Donbas, mais Kiev aura plus de facilité à défendre les positions fortifiées dans la région de Donetsk et les batailles qui détermineront le cours de la guerre sont encore à venir, selon les analystes militaires.

"Je pense que c'est une victoire tactique pour la Russie, mais à un coût énorme dans le contexte de la redéfinition des objectifs militaires", a déclaré Neil Melvin, analyste du groupe de réflexion RUSI basé à Londres.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité ses troupes lundi pour avoir "libéré" la région de Louhansk, promettant des médailles pour héroïsme et disant que les soldats devraient se reposer. Trois cosmonautes russes ont envoyé un message de célébration depuis l'espace.

Il s'agit d'une étape importante pour une machine de guerre qui a abandonné un assaut sur Kiev dans les premières semaines du conflit pour se concentrer sur la capture du Donbas, composé de Luhansk et de Donetsk - des pans entiers que Kiev contrôle toujours.

La Russie affirme vouloir arracher le Donbas à l'Ukraine au nom des séparatistes soutenus par Moscou dans deux républiques populaires autoproclamées dont elle a reconnu l'indépendance à la veille de la guerre.

La bataille pour le Donbas a commencé vers la mi-avril et il a fallu depuis lors que la Russie chasse l'Ukraine de la seule ville de Louhansk, dont une grande partie était déjà tenue par des proxies séparatistes soutenus par Moscou avant l'invasion du 24 février.

"Ceci (la prise de Louhansk) est un objectif redéfini et un très petit objectif en quelque sorte. Et la Russie a mis toute sa force militaire pour atteindre cet objectif et pourtant cela a pris près de 60 jours", a déclaré M. Melvin.

Les objectifs de guerre initiaux de la Russie allaient bien au-delà du Donbas et de la capture de la région de Louhansk, et incluaient probablement un changement de gouvernement ou du moins une modification de l'orientation vers l'ouest de l'Ukraine ex-soviétique, a déclaré Rob Lee de l'Institut de recherche en politique étrangère basé aux États-Unis. Ils incluaient également la "démilitarisation" de l'Ukraine.

"Il est clair que la Russie avait des objectifs plus ambitieux au début de la guerre", a-t-il déclaré.

ÇA FAIT TRÈS MAL

La Russie a changé de tactique sur le champ de bataille, utilisant des bombardements à longue portée pour forcer les forces ukrainiennes à quitter leurs positions avant d'envoyer des forces terrestres, réalisant ainsi des progrès lents et pénibles qui rappellent la Première Guerre mondiale, selon les analystes.

"Ce n'est pas une façon de prendre de l'élan ; ils prennent une quantité relativement faible de territoire chaque jour et dans le contexte de la guerre moderne, c'est une progression très lente. Les Russes consomment leur équipement et leur personnel de pointe, ils en paient donc le prix", a déclaré M. Melvin.

Le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk a déclaré à Reuters que sa capture après le retrait de l'Ukraine de la ville de Lysychansk était une perte "douloureuse", mais qu'elle avait évité aux soldats d'être complètement encerclés et pilonnés par l'artillerie.

"Sur le plan militaire, il est mauvais de quitter des positions, mais il n'y a rien de critique. Nous devons gagner la guerre, pas la bataille pour Lysychansk", a déclaré le gouverneur Sergiy Gaidai.

Il a prédit que la ville de Sloviansk et la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk, seraient les cibles de la prochaine offensive de la Russie. Il a exhorté les puissances étrangères à intensifier les livraisons d'armes lourdes, affirmant que l'Occident avait "compris trop tard" la situation en Ukraine.

L'invasion a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et rasé des villes, notamment dans les zones russophones de l'est et du sud-est de l'Ukraine.

Kiev et l'Occident affirment que la Russie mène une guerre d'agression non provoquée et accusent Moscou de crimes de guerre. Moscou dément et qualifie ses actions d'opération militaire spéciale visant à dégrader l'armée ukrainienne, à éradiquer les dangereux nationalistes au pouvoir et à protéger les russophones d'Ukraine.

UNE BATAILLE CLÉ ENCORE À VENIR

M. Lee a déclaré qu'il avait été difficile pour l'Ukraine de tenir ses positions à Lysychansk et dans la ville de Sievierodonetsk, un autre bastion de la ligne de front qui est tombé le 25 juin, tous deux situés sur des terres détenues par les Ukrainiens qui s'avancent dans le territoire occupé par les Russes.

Kiev n'a pas pu y envoyer de l'artillerie lourde et des défenses aériennes pour couvrir ses troupes car elles auraient été exposées, un désavantage qu'elle n'aura pas si une nouvelle ligne défensive prend forme près de Sloviansk et de la ville voisine de Kramatorsk, a-t-il déclaré.

"Ce type de ligne devrait être plus facile à défendre pour l'Ukraine avec de l'artillerie à longue portée et des systèmes de défense aérienne à longue portée, de sorte qu'elle puisse s'en servir pour couvrir les troupes ukrainiennes qui se battent là-bas, car elles ne sont pas dans ce saillant profond", a-t-il déclaré.

Il a prédit que la Russie pourrait réaliser d'autres petits gains dans l'est dans l'intervalle.

La Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014, a capturé des pans entiers du sud de l'Ukraine, revendiquant le contrôle de la région stratégiquement importante de Kherson qui donne sur la mer Noire et où l'Ukraine dit prévoir une contre-offensive.

La bataille clé de la guerre est encore à venir et l'Ukraine considère probablement sa contre-offensive à Kherson comme étant d'une plus grande importance stratégique que la lutte pour le Donbas, a déclaré Melvin.

"La bataille du Donbas ne sera pas la bataille stratégique pour l'Ukraine ; cette bataille aura probablement lieu dans le sud", a-t-il déclaré.