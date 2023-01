Analyse-La Turquie et ses marchés se dirigent vers un carrefour électoral

Les élections présidentielles et parlementaires, peut-être les plus importantes de l'histoire centenaire de la république, auront lieu en mai et détermineront si Erdogan, 68 ans, entre dans une troisième décennie au pouvoir.

Le vote marque une bifurcation dans la vie des Turcs frappés par une crise du coût de la vie due à l'inflation qui ne fait que s'atténuer.

Les investisseurs internationaux, dont beaucoup se sont retirés au cours des cinq dernières années en raison des turbulences récurrentes du marché et de l'adoption par Ankara de politiques économiques peu orthodoxes, observent attentivement la situation.

Les gestionnaires de fonds ont déclaré à Reuters que le moindre soupçon d'une victoire de l'opposition pourrait entraîner une hausse significative des actifs turcs, étant donné les promesses d'un retour à l'"Erdonomie".

Mais sa transformation radicale de l'économie et des marchés financiers signifie qu'un tel changement apporterait ses propres incertitudes.

Blaise Antin, responsable de la recherche souveraine sur les marchés émergents chez le gestionnaire d'actifs TCW à Los Angeles, a déclaré qu'il était peu probable qu'une "élimination rapide de l'appréciation des devises se matérialise", même si Erdogan perdait.

Ce n'est qu'à moyen terme que les marchés pourraient devenir durablement haussiers, étant donné la nécessité de s'attaquer à une monnaie surévaluée et de redéfinir les taux d'intérêt à "un niveau beaucoup plus élevé", a-t-il déclaré.

Les sondages d'opinion suggèrent qu'Erdogan pourrait conserver la présidence alors que son AK Party à racines islamistes perdrait le contrôle du parlement.

Cela pourrait être "le pire des cas", a déclaré M. Antin, entraînant une incertitude politique à court terme et une volatilité du marché.

Le chemin à parcourir est encore long.

Une alliance d'opposition de six partis doit encore choisir un candidat à la présidence. Une option populaire, le maire d'Istanbul, fait appel d'une peine de prison et d'une interdiction politique.

Les critiques affirment que les tribunaux musellent les opposants d'Erdogan, une affirmation que le gouvernement dément.

L'élection déterminera également le rôle de la Turquie, puissance militaire régionale et membre de l'OTAN, dans les conflits en Ukraine, où Erdogan a aidé à négocier des pourparlers, et dans la Syrie voisine.

TALON D'ACHILLE

Erdogan n'a jamais semblé aussi vulnérable, l'économie étant son talon d'Achille.

Se décrivant lui-même comme un "ennemi" des taux d'intérêt, sa détermination à les faire passer de 19 % à 9 % a fait s'effondrer la lire à la fin de l'année 2021 et à nouveau de 30 % l'année dernière - son dixième plongeon annuel consécutif. L'inflation a atteint un pic de 85 % en octobre, après 24 ans d'existence, en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires, du carburant et des loyers.

Pour compenser les tensions des électeurs, Ankara a déployé des dépenses d'aide sociale record représentant quelque 1,4 % du budget annuel, notamment des subventions à l'énergie, le doublement du salaire minimum et la possibilité pour plus de 2 millions de Turcs de prendre leur retraite immédiatement.

"Erdogan propose un paquet (de soutien) après l'autre", ce qui exercera une "pression importante" sur les finances publiques, a déclaré Galip Dalay, chercheur associé à Chatham House à Londres. "Mais s'il perd les élections, ce sera le problème de quelqu'un d'autre".

La Turquie a encore des niveaux d'endettement bien inférieurs à ceux de la plupart des pays, mais des années d'épuisement des réserves de change, d'érosion de l'indépendance de la banque centrale et du système judiciaire et de manque d'orthodoxie plus généralement ont laissé des traces.

Les notations de crédit de Moody's et Fitch ont glissé de la catégorie d'investissement en 2016 à la catégorie "junk" - à égalité avec la Bolivie et le Cameroun.

"Les politiques ne semblent tout simplement pas durables", a déclaré Paul Gamble, de Fitch.

EXODUS

Selon les investisseurs, le modèle de marché libre de la Turquie a commencé à se métamorphoser vers 2017 lorsqu'elle a adopté un système présidentiel exécutif concentrant le pouvoir entre les mains d'Erdogan.

En 2019, les autorités inquiètes d'une spéculation déstabilisante ont pressé les marchés internationaux de la lire. Les échanges dans des centres comme Londres s'élèvent désormais en moyenne à moins de 10 milliards de dollars par jour, contre 56 milliards de dollars en 2018, selon les données de la Banque d'Angleterre.

Les étrangers ont réduit leurs avoirs en obligations d'État turques à moins de 1 %, contre 20 % en 2017, et ne possèdent plus que 30 % du marché des actions, contre 65 % il y a quelques années.

Les Turcs qui cherchent un moyen de se couvrir contre la flambée des prix ont comblé le vide, contribuant à faire grimper l'indice d'Istanbul de 200 % l'an dernier. Ils représentent désormais 70 % des actions détenues, contre 35 % en 2020.

Mehmet Hasim Acanal, un agriculteur du sud-est de la Turquie, a vendu un de ses champs et puisé dans ses économies pour placer 10 millions de lires (533 620 $) dans des actions.

"Je pensais que cela protégerait contre l'inflation ... et fournirait un meilleur rendement que les dollars et l'or", a-t-il déclaré.

Le système turc de dépôts bancaires protégés contre la dépréciation, mis en place pour stopper la chute de la lire en 2021, est un exemple de son approche peu orthodoxe et parfois coûteuse.

À court terme, il semble toutefois avoir fonctionné, en stoppant une hausse de plusieurs années des conversions de lires en dollars par les Turcs.

Les injections dans les caisses de l'État en provenance de pays "amis" comme le Qatar et la Russie, ainsi que le rebond du tourisme, ont entre-temps permis à la lire de se maintenir à peu près entre 18,0 et 18,8 pour un dollar depuis le mois d'août - à peu près au moment où les sondages d'opinion d'Erdogan ont commencé à remonter.

Les autorités n'ont cessé de bricoler, introduisant une centaine de règlements supplémentaires pour renforcer la stabilité de la monnaie.

Un banquier a déclaré à Reuters que certains investisseurs étrangers avaient commencé à faire des paris à court terme sur la lire, étant donné que les réserves nettes de change de la banque centrale ont presque doublé depuis novembre.

Pourtant, la lire, qui a perdu plus de 90 % de sa valeur par rapport au dollar depuis 2008, est encore surévaluée de 15 % en raison des déséquilibres économiques et des mesures de relance budgétaire, a déclaré Robin Brooks, économiste en chef de l'Institute of International Finance basé à Washington. "Le stimulus du crédit maintient la croissance à un niveau supérieur à celui que la Turquie peut réellement soutenir", a-t-il ajouté.

Mais les prédictions selon lesquelles les politiques d'Erdogan mèneraient au désastre ne se sont pas matérialisées, a noté Sergey Goncharov, gestionnaire de fonds EM chez Vontobel. La semaine dernière, la Turquie n'a eu aucun problème à emprunter 2,75 milliards de dollars sur les marchés de capitaux internationaux.

Cela complique le choix des électeurs qui pourraient être confrontés à un premier ralentissement économique douloureux si une victoire de l'opposition devait entraîner un retour aux politiques de marché libre.

"C'est un équilibre instable", a déclaré Goncharov. "Mais il est difficile d'en sortir".

(1 $ = 18,7400 lires)