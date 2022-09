Analyse-La baisse des prix du pétrole défie les prévisions robustes de la demande mondiale

Deux des prédicteurs les plus suivis de la demande mondiale de pétrole, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) - le chien de garde de l'énergie en Occident - voient cette dernière croître de 2 à 3 % cette année et l'année prochaine.

C'est presque le double de la moyenne annuelle de la décennie qui a précédé la pandémie de Covid-19 en 2020, lorsque la croissance annuelle de la consommation mondiale de pétrole était en moyenne de 1,2 million de barils par jour (bpj).

Malgré les nuages d'orage économique de Pékin à Washington, aucun des deux prévisionnistes ne s'attend à ce que le rebond post-pandémie de la consommation de pétrole soit fortement entaché par une éventuelle récession.

"Nous sommes toujours optimistes", a déclaré le mois dernier à Reuters le nouveau secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais. "En 2023, il y aura un ralentissement de la croissance, mais ce ne sera pas quelque chose que nous prévoyons actuellement comme étant inférieur aux normes historiques."

Généralement optimiste, le groupe des 13 nations exportatrices de pétrole prévoit une augmentation de la demande de 3,1 millions de pdb cette année et de 2,7 millions l'année prochaine.

L'AIE - qui a reconnu cette semaine que la croissance de la demande allait stagner au cours des trois derniers mois de cette année - prévoit toujours une hausse de 2 millions de bdp de la consommation globale de pétrole en 2022, qui sera suivie de 2,1 millions en 2023.

Les grandes banques de Wall Bourse adoptent un ton similaire. La banque d'investissement Goldman Sachs a prévu en août que la demande augmenterait l'année prochaine de 2 millions de barils - malgré les signes de ralentissement économique de la Chine, à l'Europe et aux États-Unis.

JP Morgan, quant à elle, a réaffirmé cette semaine que la croissance de la demande de pétrole resterait résiliente, citant "notre attente que l'économie mondiale reste hors de la récession".

Sur les marchés pétroliers, l'ambiance a été plus sombre. Poussés brièvement à près de 140 dollars le baril en mars par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix ont subi la plus forte chute en 90 jours depuis le début de la pandémie de Covid - et, avant cela, les grands plongeons de 2014-15 et 2008-09.

Pour le gestionnaire d'actifs suisse Julius Baer - dont l'opinion selon laquelle le prix du pétrole brut de référence Brent s'établira en moyenne à 95 dollars cette année est parmi les plus baissières - l'équation est simple : l'offre est supérieure à la demande.

"Nous voyons toujours une croissance de la demande, principalement dans les marchés émergents, mais nous constatons également une stagnation de la demande dans le monde occidental et en Chine", a déclaré Norbert Rucker, responsable de l'économie chez Julius Baer.

En plus des restrictions strictes de Covid-19 dans de nombreuses villes chinoises qui ont ralenti l'activité économique, la demande de pétrole dans ce pays a été récemment réduite par des travaux de maintenance temporaires dans les raffineries, notent les experts du secteur.

Neil Crosby, analyste pétrolier senior au sein de la société de conseil OilX, a noté que les principaux prévisionnistes comme l'AIE ont légèrement revu à la baisse leurs perspectives de demande de pétrole, mais que les investisseurs pessimistes tablaient sur un impact beaucoup plus radical du ralentissement.

"Personne ne se trompe lourdement en soi, mais inévitablement, à un moment donné, ces deux signaux devront converger et probablement quelque part au milieu", a déclaré Crosby à Reuters.

DES RISQUES DE RÉCESSION ?

Une récession mondiale reste possible, selon le Fonds monétaire international. Les États-Unis ont traversé deux trimestres de croissance négative et la croissance chinoise reste entravée par les restrictions COVID-19 et une crise immobilière.

La consommation de carburant dans le groupe de nations prospères de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) devrait diminuer au cours du second semestre de cette année, a déclaré l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole cette semaine.

Mais cette baisse sera quelque peu compensée par l'augmentation de la demande de kérosène pour les voyages aériens et par une évolution vers une plus grande utilisation du pétrole pour la production d'électricité, la Russie fermant les robinets de gaz aux nations européennes, selon l'AIE.

La croissance de la demande cette année a été principalement concentrée sur le premier semestre, a déclaré un porte-parole de l'AIE à Reuters. Le porte-parole a ajouté que sa prévision d'une croissance robuste de la demande l'année prochaine reposait en partie sur les attentes d'un assouplissement des restrictions de la Covid en Chine et d'un rebondissement de la deuxième plus grande économie mondiale.

Dans un autre signal positif pour la demande, les raffineurs américains, dont Marathon et Valero, ont déclaré aux investisseurs le mois dernier qu'ils prévoyaient de tourner presque à plein régime pour reconstituer les stocks de carburant qui ont été réduits à des niveaux presque historiques toute l'année.

Certains signes indiquent que certains acteurs du marché pourraient chercher à acheter la baisse des prix, encouragés par des développements tels que l'assombrissement de la perspective d'un accord nucléaire pour l'Iran, qui aurait ramené de grands volumes d'approvisionnement en pétrole sur les marchés internationaux.

Les investisseurs ont augmenté leurs positions longues nettes dans les contrats à terme sur le pétrole brut Brent au cours de la dernière semaine d'août pour atteindre un sommet de neuf semaines, selon les données de la bourse, avant de se replier légèrement.

"Les récents développements géopolitiques ... devraient être haussiers pour l'énergie, mais les prix n'ont pas encore réagi", a déclaré JP Morgan. "Nous préconisons d'acheter le creux de la vague".

La clé des perspectives du marché pétrolier pourrait être le principal importateur de carburant, la Chine, où l'économie a ralenti en juillet, l'activité des usines et du commerce de détail étant comprimée par la politique du zéro COVID de Pékin et une crise immobilière.

Ed Hirs, professeur d'économie de l'énergie à l'Université de Houston, a déclaré que l'entretien des raffineries chinoises au cours de l'été et non le malaise économique pourrait expliquer la réduction des importations et pourrait avoir contribué temporairement à déprimer les prix mondiaux.

"Le sell-off et la chute des prix sont vraiment liés au fait que la Chine n'a pas absorbé 750 000 barils par jour de brut au cours du dernier mois et demi... pour une baisse de près de 0,75 % de la demande (mondiale), vous verriez le prix baisser de 15 à 20 %. C'est donc à peu près ça".