Analyse - La baisse "massive" des revenus de Twitter ajoute au lourd fardeau de la dette

Musk a tweeté vendredi que Twitter perdait plus de 4 millions de dollars par jour, en grande partie parce que les annonceurs ont commencé à fuir après sa prise de contrôle. Il a accusé les militants des droits civiques de faire pression sur les annonceurs, bien que de nombreux acteurs du secteur de la publicité affirment que ses tweets diffusant des théories du complot y ont contribué.

Pourtant, même avant ce bouleversement, Musk avait conçu une acquisition qui a poussé les finances de la société basée à San Francisco au bord du gouffre.

Twitter doit faire face à des paiements d'intérêts totalisant près de 1,2 milliard de dollars au cours des 12 prochains mois sur la dette que Musk a accumulée, suite à une série de hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, selon une analyse des conditions de financement divulguées dans les documents réglementaires.

Les paiements dépassent les flux de trésorerie les plus récents de Twitter, qui s'élevaient à 1,1 milliard de dollars à la fin du mois de juin, selon les déclarations financières faites par Twitter avant que Musk ne la rende privée le 27 octobre.

Certains aspects de la santé financière actuelle de Twitter sont incertains, car la société n'a pas fait suffisamment de déclarations. On ne sait pas exactement quelle part de la dette de 5,29 milliards de dollars que Twitter avait avant l'acquisition a été refinancée ou est restée dans la société. On ne sait pas non plus quelle part des 2,7 milliards de dollars de liquidités que Twitter détenait à la fin du mois de juin a pu être conservée après sa privatisation.

Les investisseurs et les analystes de la dette ont déclaré que Musk doit s'assurer que la société est suffisamment rentable pour faire face aux paiements de sa dette, sinon elle aura besoin d'une injection de liquidités.

"L'effet de levier pourrait atteindre les deux chiffres à moins que M. Musk n'apporte beaucoup plus de capitaux propres que prévu ou n'améliore sensiblement la rentabilité", ont écrit les analystes de S&P Global dans une note de recherche sur le crédit. Ils ont attribué à la société la note "junk" B-minus.

Les représentants de Twitter et de Musk n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Musk et ses co-investisseurs ont collectivement fait un chèque de plus de 30 milliards de dollars de leur propre argent pour l'accord sur Twitter. Cet argent serait à risque si Twitter nécessitait une restructuration de sa dette en cours de route.

Musk a commencé à réduire considérablement les coûts, en licenciant la moitié des 7 400 employés de la société. Dans l'ensemble, il essaie de trouver jusqu'à 1 milliard de dollars d'économies annuelles sur les coûts d'infrastructure, notamment sur les serveurs et les services en nuage. En 2021, Twitter avait des coûts et des dépenses totales de 5,6 milliards de dollars.

Musk a également exposé les plans d'un nouveau service d'abonnement qui inclura la vérification de l'authenticité des utilisateurs de Twitter et coûtera 8 dollars par mois. S'il peut générer suffisamment de revenus pour diversifier les bénéfices de Twitter sans aliéner les utilisateurs, ce serait une aubaine, selon les analystes de crédit.

PUBLICITÉ DE MARQUE

Dans leur note, les analystes de S&P ont également déclaré qu'une récession économique attendue pèserait sur les revenus publicitaires de Twitter l'année prochaine. Musk a déclaré la semaine dernière que Twitter est plus vulnérable aux coupes dans la publicité que d'autres plates-formes de médias sociaux parce que la plupart d'entre elles proviennent de la publicité des marques, plutôt que de la publicité à réponse directe qui implique une interaction avec les consommateurs. Les annonceurs réduisent d'abord la publicité des marques en période de vaches maigres.

Les malheurs de Twitter sont également un problème pour les banques qui ont soutenu l'acquisition de Musk, même si l'entreprise continue de respecter ses obligations en matière de dette, car elles doivent se débarrasser de la dette de leurs livres et la vendre aux investisseurs. Elles l'ont conservée jusqu'à présent parce que la hausse des taux d'intérêt l'a rendue moins intéressante pour les investisseurs, et qu'elles devraient la vendre avec une décote. Une détérioration de l'activité de Twitter pourrait transformer ce qui est actuellement une perte de centaines de millions de dollars pour les banques en milliards de dollars.

"Il sera difficile de vendre la dette parce que l'activité devrait décliner l'année prochaine", a déclaré Roberta Goss, directrice générale senior chez Pretium Partners LLC, qui investit dans la dette des entreprises.