Analyse - La banque d'investissement mondiale fait face à des temps plus difficiles après une année record

Une pénurie d'introductions en bourse, un plongeon des prix des actions et un ralentissement de la croissance économique mondiale assombrissent les perspectives de revenus des banques d'investissement mondiales après que les dépenses pandémiques des gouvernements et des banques centrales aient alimenté une année 2021 en fanfare.L'invasion de l'Ukraine par la Russie et un resserrement monétaire important ont entraîné des échanges volatils sur les marchés financiers cette année. Si cela peut aider les volumes de transactions, cela a toutefois ralenti les premiers appels publics à l'épargne (IPO) et les transactions menées par les sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Les revenus nets de la banque d'investissement mondiale ont chuté à 35,6 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit une baisse de près de 38 % par rapport aux 57,4 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période l'année précédente, selon les données de Dealogic. Pour l'ensemble de l'année 2021, le revenu net de la banque d'investissement mondiale a atteint le chiffre record de 132 milliards de dollars, selon les données.

"Les introductions en bourse sont rares, et les SPAC sont maintenant à peu près inexistants", a déclaré Stephen Biggar chez Argus Research. "Le deuxième trimestre va être un autre trimestre lamentable pour la banque d'investissement".

M. Biggar a déclaré que même si les banques rattraperont une partie de leur retard grâce au volume des transactions sur les actions et les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières (FICC), qui a été plus important que l'année dernière, "dans l'ensemble, le trimestre sera probablement beaucoup plus faible."

Ces dernières semaines, les banques ont parlé de l'éclat qui se détache de la banque d'investissement - ou du moins de certaines parties de celle-ci.

Mercredi, le Credit Suisse a averti que les conditions de marché difficiles, les faibles niveaux d'émission sur les marchés des capitaux et l'élargissement des écarts de crédit ont déprimé la performance financière de sa division de banque d'investissement.

Credit Suisse, qui a averti d'une perte au deuxième trimestre, a ses propres problèmes, car il a subi des milliards de pertes en 2021 via des investissements ratés, plus l'impact de multiples affaires juridiques.

HEADWINDS

"C'est l'année des vents contraires de Wall Bourse, des vents contraires de Main Bourse", a déclaré Mike Mayo, analyste bancaire principal chez Wells Fargo. Selon lui, les transactions devraient augmenter d'une année sur l'autre, mais la souscription d'actions est sous pression.

"Cela dit, les banques européennes, en tant que groupe, sont à la traîne des banques américaines. C'est une histoire qui dure depuis plusieurs années et qui continue de s'éterniser."

JPMorgan Chase & Co a déclaré lors de sa journée des investisseurs de mai qu'elle s'attendait à ce que les revenus de la banque d'investissement soient en baisse en 2022, bien qu'après une année 2021 exceptionnellement forte.

Pendant ce temps, Ted Pick, de Morgan Stanley, a déclaré lors d'une récente conférence, selon une transcription, qu'au sein de la banque d'investissement, le calendrier des nouvelles émissions était "extrêmement calme" et le calendrier des souscriptions était "très lent", bien que les activités de marché se portent plutôt bien car les clients couvrent les risques.

La situation est inégale selon les segments. Bien que les volumes de fusions et acquisitions plus larges soient plus faibles, l'activité globale est restée saine et le pipeline de transactions semble encore relativement solide, selon les banquiers d'affaires.

Pour les bénéfices de 2022 de cinq des plus grandes banques d'investissement américaines, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup et Bank of America, les analystes de Wall Bourse s'attendent à une baisse de 22,9 %, selon les données recueillies par Refinitiv qui montrent des attentes de baisse de 27,4 % pour le deuxième trimestre. Les banques américaines publient leurs résultats en juillet.

Au début du mois, les dirigeants des banques américaines ont lancé des avertissements sur la santé de l'économie mondiale, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, parlant d'un "ouragan" à venir.

John Waldron, président et directeur de l'exploitation de Goldman Sachs, a quant à lui déclaré lors d'une conférence au début du mois de juin que "la confluence du nombre de chocs subis par le système est, selon moi, sans précédent."

Bien que les recruteurs des services financiers affirment qu'ils ne constatent pas de gel des embauches, certains ont souligné un ralentissement notable des tendances d'embauche par rapport aux niveaux élevés de 2021.

"Ce n'est pas aussi robuste que l'année dernière à cette époque. Le marché est tiède", a déclaré un recruteur basé à New York.

Christopher Wolfe, qui dirige les banques nord-américaines pour Fitch Ratings, a déclaré que les marchés des capitaux sont un segment qui serait plus exposé à un ralentissement de l'économie.

"En termes de ralentissement du marché, les segments de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs seraient les plus exposés", a déclaré M. Wolfe.

Les revenus des commissions au deuxième trimestre seront affectés par l'allongement des délais de clôture des fusions et acquisitions, selon Michael Brown, analyste chez Keefe, Bruyette & Woods, bien qu'il ait déclaré que le rythme des annonces de fusion s'améliore.

Brown a également décrit les transactions sur le marché des capitaux d'emprunt et l'activité sur le marché des capitaux propres, comme les introductions en bourse, comme étant "dormantes".

La dynamique des transactions a fortement ralenti en Asie également, en raison de la répression réglementaire de la Chine et du ralentissement économique, la valeur des introductions en bourse dans le centre financier de Hong Kong ayant chuté de 90 % depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente.

"Les suppressions d'emplois seront inévitables si les marchés restent volatils et si le flux d'affaires reste calme. De nombreuses banques à Hong Kong ont beaucoup embauché au début de l'année dernière", selon un banquier des marchés des capitaux à Hong Kong qui ne peut être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias.