Analyse-La courbe de rendement des bons du Trésor américain fait clignoter les investisseurs en rouge

Un tel phénomène, appelé "inversion de la courbe de rendement", est une mesure clé que les investisseurs surveillent car les rendements obligataires ont un impact sur les prix des autres actifs, se répercutent sur les rendements des banques et ont été un indicateur de l'évolution de l'économie. Outre les signaux qu'elle peut envoyer sur l'économie, la forme de la courbe de rendement a des ramifications pour les consommateurs et les entreprises.

Mardi, l'une des parties les plus surveillées de la courbe, la courbe de deux ans à dix ans, s'est inversée, envoyant un signal d'avertissement aux investisseurs qu'une récession pourrait suivre. La dernière fois qu'elle s'est inversée, c'était en 2019 et l'année suivante, les États-Unis sont entrés en récession - bien qu'elle ait été causée par la pandémie mondiale.

"Beaucoup de gens se concentrent sur cela et il pourrait y avoir une attente auto-réalisatrice, ils voient l'inversion du 10 ans/2 ans et croient qu'il y aura une récession et changent de comportement", a déclaré Campbell Harvey, professeur de finance à la Fuqua School of Business de l'Université Duke, qui a été le premier à utiliser la courbe de rendement comme outil de prédiction des récessions. "Donc, si vous êtes une entreprise, vous réduisez vos investissements et vos plans d'emploi."

Harvey, qui a concentré ses recherches sur une partie différente de la courbe de rendement, a ajouté qu'être préparé à une récession n'était "pas une mauvaise chose... de sorte que lorsqu'elle survient, vous survivez".

Le courtier LPL Financial a déclaré que l'inversion 2/10 est "un indicateur puissant", soulignant qu'elle a précédé les six récessions depuis 1978, avec un seul faux positif.

"Il y a une raison pour laquelle cet indicateur est si largement suivi", ont déclaré ces analystes.

Bien que les investisseurs avertissent que la courbe de rendement n'est qu'un indicateur parmi d'autres à rechercher pour prédire une récession, la courbe est devenue un signal classiquement suivi.

"Il y a définitivement un élément psychologique à cela", a déclaré Gennadiy Goldberg, stratège principal des taux chez TD Securities. "La courbe de rendement a fonctionné dans le passé parce qu'elle a été un signal de l'arrivée de la fin du cycle."

SUIVI DE PRÈS

Les rendements de la dette publique américaine à court terme ont augmenté rapidement, reflétant les attentes d'une série de hausses de taux par la Réserve fédérale américaine, tandis que les rendements des obligations d'État à plus long terme ont évolué à un rythme plus lent, car on craint que le resserrement de la politique nuise à l'économie.

En conséquence, la forme de la courbe de rendement du Trésor s'est généralement aplatie et, dans certains cas, inversée.

Tout le monde n'est pas convaincu que la courbe raconte toute l'histoire. Certains disent que le programme d'achat d'obligations de la Fed de ces deux dernières années a gonflé le prix des bons du Trésor à 10 ans, maintenant le rendement artificiellement bas. Ils affirment que le rendement ne peut qu'augmenter lorsque la banque centrale commencera à réduire son bilan, ce qui rendra la courbe plus raide.

Le fait que différentes parties de la courbe de rendement aient émis des signaux différents vient encore brouiller le tableau.

Alors que les marchés financiers considèrent le rendement à deux ans comme un bon indicateur de la politique de la Fed et suivent de près la partie 2/10 de la courbe, de nombreux articles universitaires privilégient l'écart entre le rendement des bons du Trésor à trois mois et celui des obligations à 10 ans. Cette courbe de rendement n'a pas indiqué de récession.

Eric Winograd, économiste principal chez AllianceBernstein, a déclaré que la discussion sur l'inversion de la courbe de rendement était "surchauffée".

"Je comprends le récit et je pense que, du point de vue de la prise de risque, il existe de bonnes preuves qu'une courbe de rendement plate ou inversée est un défi pour les actifs à risque plus larges, mais je ne vais pas m'inquiéter davantage d'une récession si la courbe de rendement s'inverse de 5 points de base ou non", a déclaré Winograd.

Les investisseurs pourraient être plus dédaigneux d'une inversion cette fois-ci, car la Fed reste très tôt dans le cycle de hausse, avec du temps pour relâcher les freins si l'économie semble glisser vers un ralentissement, a déclaré Goldberg de TD.

Entre-temps, les chercheurs de la Fed ont publié un article à l'adresse https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/dont-fear-the-yield-curve-reprise-20220325.htm le 25 mars, dans lequel ils suggéraient que le pouvoir prédictif des écarts entre les bons du Trésor à 2 et 10 ans pour signaler une récession à venir est "probablement fallacieux" et qu'un meilleur indicateur d'un ralentissement économique à venir est l'écart des bons du Trésor dont l'échéance est inférieure à 2 ans.

Pourtant, pour certains, la tendance ne doit pas être ignorée.

"J'ai eu beaucoup de questions pour savoir si cette fois-ci c'est différent à cause de l'assouplissement quantitatif et d'autres raisons qui maintiennent la prime de terme artificiellement plate, et réduisent ainsi les propriétés de signal de récession des 2s10 et d'autres mesures de la courbe de rendement", a écrit Jim Reid de la Deutsche Bank.

"Cependant, pour moi, je vois les choses très différemment. Je ne me soucie pas de savoir pourquoi la courbe s'inverse car je pense que le mécanisme de transmission passe par les esprits animaux."