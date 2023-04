La couronne norvégienne est la monnaie la moins performante du G10 jusqu'à présent en 2023, pénalisée par les turbulences du secteur bancaire et un ralentissement des hausses de taux des banques centrales, alors que les banques centrales américaines et européennes ont augmenté leurs taux de manière agressive, mais elle pourrait bénéficier d'un répit.

La couronne a atteint mardi son niveau le plus bas depuis trois ans face à l'euro et depuis cinq mois face au dollar en mars, les problèmes du secteur bancaire ayant ébranlé les devises à bêta élevé, celles qui présentent le plus de risques.

La Norvège est le plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Europe et sa monnaie a été soutenue au début du mois après que l'OPEP+, qui regroupe l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et d'autres partenaires, a annoncé une réduction surprise de la production de pétrole brut.

Malgré cela, la couronne a perdu près de 8 % de sa valeur par rapport au dollar en 2023, alors que la livre sterling, la plus performante, a progressé de près de 3 %. Si l'on remonte un peu plus loin, le Nokkie, comme l'appellent communément les traders, reste la monnaie la plus à la traîne du groupe des dix économies les plus développées au cours des deux dernières années.

Elle a perdu 10 % par rapport à l'euro cette année, après une chute de 5 % en 2022, la couronne n'ayant pas réussi à tirer parti de l'augmentation des recettes pétrolières et gazières l'année dernière.

L'ampleur de la lutte de la couronne, l'engagement renouvelé de la banque centrale norvégienne à lutter contre l'inflation par de nouvelles hausses de taux, ainsi que la perspective d'un dollar plus faible cette année pourraient signifier qu'un certain répit se profile à l'horizon.

"Le NOK s'est massivement vendu au cours des dernières années et la Norges Bank est dans une position qui lui permet de continuer à augmenter ses taux sans trop stresser l'économie", a déclaré Nick Rees, analyste du marché des changes chez Monex Europe.

La Norges Bank, qui a été la première banque centrale du G10 à commencer à relever ses taux en septembre 2021, a admis que le fait de ralentir ses augmentations de taux alors que ses homologues mondiaux procédaient à des hausses agressives n'avait pas aidé la couronne.

Les taux d'intérêt de référence norvégiens sont actuellement de 3,0 %, contre 5 % aux États-Unis et 3,0 % dans la zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) n'a commencé à relever ses taux d'intérêt qu'en juillet.

La Norges Bank promet maintenant au moins deux hausses de taux pour porter son taux directeur à 3,5 % d'ici l'été, après une augmentation de 25 points de base en mars, lorsqu'elle a averti que la faiblesse de la monnaie avait aggravé les perspectives d'inflation en augmentant les prix des biens importés.

Les marchés monétaires montrent que les opérateurs prévoient peut-être une nouvelle hausse de 25 points de base de la part de la Fed et deux autres hausses similaires de la part de la BCE cette année.

Goldman Sachs et UBS ont déclaré que la hausse du coût de l'emprunt soutiendrait probablement la couronne norvégienne.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès de stratèges du marché des changes, la couronne devrait s'apprécier de 6,5 % par rapport à l'euro d'ici un an, et de près de 10 % par rapport au dollar américain.

Les stratèges de change de Nomura ont déclaré que les écarts de taux plaident toujours en faveur d'une hausse de l'euro par rapport à la couronne, mais que si les prix du pétrole se redressent, cela pourrait apporter un soutien supplémentaire.

La monnaie norvégienne n'a pas réussi à maintenir les gains liés à l'énergie l'année dernière, alors que les sorties de fonds souverains ont été historiquement importantes, "recyclant" les grosses recettes pétrolières, ont déclaré les analystes de Nomura.

Un indicateur révélateur est l'indice des termes de l'échange de la Norvège, qui reflète le rapport entre les prix des biens exportables et les prix des biens importables. Il est tombé à son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2021 au cours des trois derniers mois de 2022, parallèlement à la baisse de 7 % du prix du pétrole et à une baisse de 55 % des prix de référence du gaz naturel européen.

"Le NOK aurait dû être beaucoup plus fort l'année dernière si ses mouvements reflétaient les termes de l'échange", a déclaré Jordan Rochester de Nomura.

La couronne a également été touchée le mois dernier par le projet de la banque centrale d'échanger 1,5 milliard de couronnes (144 millions de dollars) par jour contre des devises étrangères en avril pour le fonds souverain du pays. La Norges Bank a déclaré qu'il s'agissait de raisons fiscales et non d'une intervention sur le marché des changes.

Mais ces ventes quotidiennes sont bien inférieures aux 4,3 milliards de couronnes par jour vendues par la banque centrale en octobre.

"Tout excédent budgétaire généré par les exportations de matières premières était en fait neutralisé par la Norges Bank", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises chez Monex.

"Ce mécanisme, qui va à l'encontre de la préférence de la Norges Bank pour un NOK plus fort, commence également à s'atténuer.

Le sort de la couronne pourrait également dépendre en grande partie de l'action de la banque centrale américaine. Si la Fed cesse de relever ses taux, les actions mondiales, qui présentent une forte corrélation positive avec la couronne norvégienne, s'en trouveront probablement stimulées.