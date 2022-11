Analyse-La criminalité est une préoccupation majeure pour de nombreux Américains lors du vote de mi-mandat. Quelle est la gravité de la situation ?

Les données recueillies à la fois par le gouvernement fédéral et par des groupes tiers suggèrent toutefois que la criminalité violente a ralenti, voire diminué, après avoir fait un bond en 2020, même si le taux national de meurtres reste nettement plus élevé qu'avant la pandémie de coronavirus.

Les statistiques montrent que la criminalité a augmenté pendant la pandémie dans tout le pays, y compris dans les États et les villes dirigés par des démocrates et des républicains. Voici comment se présente la question :

Y A-T-IL UNE VAGUE DE CRIMINALITÉ ?

Dans l'ensemble, les données sur la criminalité provenant de diverses sources montrent que le taux d'homicides a considérablement augmenté en 2020 après le passage de la pandémie et qu'il est resté près de 40 % plus élevé qu'en 2019, bien qu'il soit encore bien inférieur aux taux d'homicides des années 1990. Les crimes contre les biens, comme les cambriolages, ont baissé pendant la pandémie, mais ont depuis commencé à augmenter.

Les statistiques du FBI montrent que les meurtres ont fait un bond de près de 30 % en 2020 pour atteindre le niveau le plus élevé depuis deux décennies. Tous les crimes violents - y compris les délits tels que les viols et les agressions - ont augmenté de 5,2 %.

Depuis lors, cependant, le panorama est plus mitigé. Les données du FBI montrent que les crimes violents ont globalement baissé en 2021, tandis que les meurtres ont augmenté de 4 %, bien qu'un changement dans la méthodologie de l'agence signifie que certains départements de police n'ont pas été en mesure de rapporter des statistiques sur les crimes.

Les meurtres et les agressions par arme à feu ont légèrement diminué au cours du premier semestre 2022, respectivement de 2 % et 6 %, selon les données recueillies par le groupe de réflexion non partisan Council on Criminal Justice. Les crimes contre les biens sont en revanche en hausse : les vols qualifiés ont augmenté de 19%, les vols de voitures de 15% et les cambriolages résidentiels de 6%.

Les Républicains ont dépeint les Démocrates comme étant laxistes en matière de criminalité, les attaquant sur des politiques telles que la réforme de la caution, qui vise à empêcher les défendeurs accusés de crimes non violents d'être détenus indéfiniment. Mais les experts affirment que les changements de politiques publiques locales ont peu d'effet sur les tendances générales de la criminalité.

"Le problème avec toutes ces critiques conservatrices, c'est que la criminalité a augmenté partout", a déclaré Thomas Abt, qui a travaillé pour le ministère de la Justice pendant l'administration Obama et qui préside maintenant le groupe de travail sur les crimes violents au Council on Criminal Justice.

"Elle a augmenté dans les États rouges, elle a augmenté dans les États bleus, elle a augmenté dans les villes contrôlées par des maires républicains et les villes contrôlées par des maires démocrates. Elle a augmenté dans les villes, également dans les banlieues, également dans les zones rurales."

La perception publique de la criminalité est souvent en désaccord avec les statistiques brutes. Les sondages d'opinion révèlent généralement que les Américains pensent que la criminalité est un problème plus important au niveau national que dans leur propre quartier, même si la criminalité tend globalement à augmenter et à diminuer à travers les lignes géographiques.

La semaine dernière, un sondage Reuters/Ipsos a révélé qu'une personne interrogée sur dix considérait la criminalité et la corruption comme sa principale préoccupation, loin derrière l'économie mais devant d'autres sujets brûlants comme l'avortement et le changement climatique. Les sondages Reuters/Ipsos ont montré que davantage d'électeurs font confiance aux républicains qu'aux démocrates pour lutter contre la criminalité.

Les démocrates se sont efforcés d'atténuer les attaques, bien que certains candidats aient commencé à diffuser des publicités visant à contrer le discours républicain au cours des dernières semaines de la campagne électorale.

À New York, la gouverneure démocrate Kathy Hochul a vu son avance sur son adversaire républicain Lee Zeldin se réduire à un seul chiffre dans certains sondages après que Zeldin l'ait martelée sur la criminalité. En Pennsylvanie, le candidat républicain au Sénat, le célèbre médecin Mehmet Oz, a comblé son retard sur John Fetterman grâce à un flux constant de publicités accusant le candidat démocrate d'avoir libéré des criminels de prison lorsqu'il était président du conseil des grâces de l'État.

POURQUOI LA CRIMINALITÉ A-T-ELLE AUGMENTÉ PENDANT LA PANDÉMIE ?

Les experts ont pointé du doigt plusieurs causes de l'augmentation des crimes violents pendant la pandémie. Les services sociaux qui aident à prévenir la criminalité ont été fermés, les écoles qui gardent normalement les adolescents occupés ont fermé leurs portes et les individus ont été confrontés à un stress énorme, notamment l'anxiété économique et la perte d'êtres chers.

En outre, les ventes d'armes à feu ont atteint des sommets en 2020 et 2021. Les données du FBI ont montré que plus des trois quarts de tous les meurtres de 2020 ont été commis par des armes à feu, la part la plus élevée jamais signalée. Le nombre d'armes à feu nouvellement achetées et utilisées dans des crimes a grimpé en flèche pendant la pandémie, selon les données du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.

Certains experts attribuent une partie de cette hausse aux manifestations nationales de 2020 qui ont suivi le meurtre par la police de George Floyd, un Noir non armé. Ils affirment que la perte de confiance dans la police qui en a résulté a diminué la coopération qui permet d'éviter les meurtres tout en encourageant certaines personnes à résoudre leurs différends par la violence plutôt que de s'en remettre à la police.

Dans certaines régions, notamment à Minneapolis où Floyd a été assassiné, la police est moins intervenue pour mettre fin aux crimes, dans un contexte de réaction négative aux tactiques sévères des forces de l'ordre et d'appels à la défiscalisation des services de police.