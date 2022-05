Analyse-La diminution de la main-d'uvre en Grande-Bretagne entrave la reprise du COVID

Cela contraste avec la plupart des autres grandes économies riches où la population active s'est davantage rétablie, et ajoute aux inquiétudes de la Banque d'Angleterre concernant l'inflation après que la flambée des prix de l'énergie et d'autres goulots d'étranglement l'aient poussée à son plus haut niveau depuis 40 ans.

La banque centrale craint qu'un marché du travail tendu ne limite le potentiel de croissance de l'économie et n'exerce une nouvelle pression à la hausse sur les salaires, rendant plus difficile le retour de l'inflation à son objectif.

Les gens ont quitté le marché du travail non pas par manque d'emplois : le nombre d'offres d'emploi publiées a dépassé le nombre de personnes à la recherche d'un emploi pour la première fois cette année et le taux de chômage est le plus bas depuis les années 1970.

Au lieu de cela, la Grande-Bretagne a connu une forte augmentation du nombre de personnes déclarant une maladie de longue durée - potentiellement due aux séquelles des taux élevés de COVID - ainsi qu'un exode des travailleurs âgés et une augmentation des études à temps plein chez les jeunes.

La Banque d'Angleterre n'est pas sûre qu'aucun de ces facteurs ne s'inversera bientôt. Et avec le bassin de travailleurs de l'Union européenne qui ne sera plus facilement disponible après le Brexit, la pénurie de main-d'œuvre risque de piéger la Grande-Bretagne dans une ornière de stagflation.

Avant la pandémie, la Grande-Bretagne bénéficiait d'une croissance régulière de la population active et de taux de participation élevés.

Le nombre de personnes employées ou à la recherche d'un emploi en Grande-Bretagne était de 34,2 millions au quatrième trimestre de 2019, mais au premier trimestre de cette année, il était tombé à 33,8 millions.

La Grande-Bretagne se distingue ici. Selon les données de l'OCDE, dans l'ensemble des pays du Groupe des Sept, seule l'Italie a connu une baisse en pourcentage plus importante de la part des personnes âgées de 15 à 64 ans actives dans sa population active. L'inactivité au sein de la population en âge de travailler a augmenté en Grande-Bretagne avec une marge plus importante que n'importe lequel de ses pairs.

Le déclin de la main-d'œuvre britannique est également le plus long depuis le début des années 1990, lorsqu'une récession a fait exploser le chômage et que certaines personnes ont renoncé à chercher du travail.

"La persistance et l'ampleur de cette baisse nous ont surpris", a déclaré le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, aux législateurs au début du mois, alors qu'il cherchait à expliquer pourquoi l'inflation devrait être plus forte en Grande-Bretagne qu'ailleurs.

La main-d'œuvre britannique diminue plus que la plupart des autres pays du G7 :

BRITS MALADES

Quelque 233 000 personnes ont quitté le marché du travail en raison d'une maladie de longue durée entre le quatrième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2022, soit environ deux tiers du total des sorties. La retraite anticipée a représenté 49 000 et les études à temps plein 55 000 de ces départs.

Une catégorie qui a connu une forte baisse est celle de "s'occuper de la famille/du foyer", avec 156 000 personnes de moins qu'à la fin de 2019 citant comme raison de quitter la population active.

Hannah Slaughter, économiste à la Resolution Foundation, a déclaré que cela pourrait refléter la façon dont le travail à distance dans la pandémie avait rendu plus facile de jongler avec un emploi et d'autres tâches.

La maladie de longue durée est à l'origine de la diminution de la main-d'œuvre britannique :

LONG COVID À BL BLÂMER ?

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure l'augmentation des maladies de longue durée est directement due au COVID.

Début avril, environ 1,8 million de Britanniques ont déclaré souffrir des symptômes du COVID pendant plus d'un mois, dont 346 000 ont dit qu'ils étaient si graves qu'ils "limitaient beaucoup" leurs activités quotidiennes, ce qui pourrait être une raison pour les personnes en âge de travailler de quitter le marché du travail.

Michael Saunders, un responsable politique de la BoE, a également suggéré dans un récent discours qu'une forte augmentation des temps d'attente pour les soins médicaux non urgents en raison des arriérés de la pandémie pourrait avoir rendu davantage de Britanniques trop malades pour travailler.

Il est difficile de trouver des données directement comparables pour les autres pays. Les chiffres annuels de l'UE ne montrent aucune tendance cohérente dans le pourcentage de personnes incapables de travailler pour cause de maladie ou d'invalidité entre 2019 et 2021, avec une forte baisse en France mais une hausse en Italie, par exemple.

Une comparaison avec l'Espagne pourrait suggérer que la gravité de la pandémie a pu jouer un rôle.

L'Espagne - dont le taux de mortalité COVID est inférieur de 13 % à celui de la Grande-Bretagne - enregistre une hausse de 4 % des cas de maladie cités comme raison de rester en dehors de la population active entre fin 2019 et début 2022, contre une hausse de 12 % en Grande-Bretagne.

La Grande-Bretagne enregistre une hausse des cas de maladie plus importante que l'Espagne :

PAS DE REMISSION

Avant le Brexit, la forte demande sur le marché du travail britannique - où les salaires ont augmenté de 7 % en rythme annuel au premier trimestre - encouragerait davantage de personnes à travailler et à faire venir des travailleurs de l'UE en cas de besoin.

Mais au cours des deux dernières années, le nombre de ressortissants de l'UE travaillant en Grande-Bretagne a diminué de 211 000, tandis que le nombre de ressortissants non européens a augmenté de 182 000. Et l'embauche à l'étranger est devenue plus difficile, car presque tous les travailleurs étrangers ont désormais besoin d'un visa et il est devenu plus difficile de pourvoir rapidement les postes vacants avec les personnes possédant les bonnes compétences.

M. Saunders a déclaré que le Brexit pourrait "limiter la mesure dans laquelle les contraintes de capacité nationale et les pénuries de compétences spécifiques peuvent être atténuées par les importations et la migration intérieure".

La BoE a revu à la baisse ses attentes en matière de participation de la population active dans ses dernières prévisions et prévoit de nouvelles baisses dans les années à venir, tandis qu'un ralentissement économique imminent causé par une inflation élevée devrait faire grimper le chômage.

En outre, la quasi-totalité des personnes citant la maladie comme raison de ne pas travailler disent ne plus vouloir de travail.