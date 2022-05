Analyse-La division du Conseil de sécurité sonne la fin d'une ère pour les sanctions dirigées par les États-Unis contre la Corée du Nord.

Jeudi, les deux pays ont opposé leur veto à une proposition des États-Unis visant à imposer davantage de sanctions de l'ONU à la Corée du Nord en raison de ses nouveaux tirs de missiles balistiques, divisant publiquement le Conseil de sécurité de l'ONU pour la première fois depuis qu'il a commencé à punir Pyongyang en 2006.

Les responsables américains ont dénoncé "un écart important par rapport aux antécédents du Conseil en matière d'action collective sur cette question".

"Le vote d'aujourd'hui signifie que la Corée du Nord se sentira plus libre de prendre d'autres mesures d'escalade", a déclaré sur Twitter Jeffrey Prescott, adjoint de l'ambassadeur américain aux Nations unies. "Mais nous ne pouvons pas nous résigner à ce destin - ce serait bien trop dangereux".

L'ambassadeur russe à l'ONU a qualifié la résolution de "voie sans issue", tandis que l'envoyé de la Chine a déclaré qu'elle ne conduirait qu'à davantage "d'effets négatifs et à une escalade de la confrontation."

Les analystes et certains diplomates ont déclaré que Washington a peut-être fait un mauvais calcul dans sa précipitation à imposer des conséquences aux essais de missiles de la Corée du Nord.

"Je pense que c'était une grosse erreur pour les Etats-Unis de faire pression pour ce qui était sûr d'échouer plutôt que de montrer une opposition unifiée aux actions de la Corée du Nord", a déclaré Jenny Town, directrice du programme 38 North, basé aux Etats-Unis, qui surveille la Corée du Nord. "Dans l'environnement politique actuel, l'idée que la Chine et la Russie puissent se mettre d'accord avec les États-Unis sur quoi que ce soit aurait envoyé un signal fort à Pyongyang."

Un diplomate européen a déclaré que son pays soutenait la résolution américaine mais qu'il appréciait moins le moment choisi et pensait que Washington aurait dû attendre que la Corée du Nord procède à un nouvel essai nucléaire.

Les États-Unis ont évalué que la Corée du Nord avait testé six missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) cette année et qu'elle "se préparait activement à effectuer un essai nucléaire", qui serait le premier du pays depuis 2017.

UN CONSENSUS FRAGILE

Au cours des 16 dernières années, le Conseil de sécurité a régulièrement, et à l'unanimité, renforcé les sanctions pour couper le financement des programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang. Il a renforcé les sanctions à l'encontre de Pyongyang pour la dernière fois en 2017.

Washington a de plus en plus critiqué la Chine et la Russie pour ce qu'elle considère comme une application laxiste, même avant le dernier clivage politique.

La Chine et la Russie ont appelé à un assouplissement des sanctions pour éviter les souffrances humanitaires au Nord et pour relancer les pourparlers de dénucléarisation qui sont au point mort.

Artyom Lukin, professeur à l'Université fédérale d'Extrême-Orient à Vladivostok, a déclaré qu'il semblait que les États-Unis voulaient provoquer et produire cette division au sein du Conseil de sécurité, sachant que la Chine et la Russie ne soutiendraient pas la résolution.

Moscou et Pékin semblent quelque peu tolérer la reprise des tirs de missiles à longue portée par la Corée du Nord, mais il est loin d'être clair que Pyongyang a le consentement de la Russie et de la Chine, tacite ou non, pour un essai nucléaire, a-t-il ajouté.

"Les essais nucléaires sont considérés par Pékin, et surtout par Moscou, comme une affaire bien plus sérieuse, comparée aux essais de missiles", a déclaré M. Lukin.

Néanmoins, la Russie considère la crise ukrainienne comme une guerre par procuration avec les États-Unis, et cette guerre déteint désormais sur la situation autour de la Corée du Nord, a-t-il ajouté.

"Même si Moscou et Washington ont un réel intérêt commun dans la dénucléarisation de la Corée du Nord, il est maintenant devenu extrêmement difficile, voire impossible, pour eux de collaborer", a déclaré M. Lukin.

L'ambassadeur de Chine aux Nations unies, Zhang Jun, a suggéré que les États-Unis pourraient considérer la question coréenne comme "une pièce d'échiquier sur l'échiquier pour leur soi-disant stratégie indo-pacifique".

Le veto de la Chine et de la Russie est un signe révélateur de la détérioration de leur relation globale avec les États-Unis et leurs alliés, a déclaré Zhao Tong, spécialiste de la sécurité basé à Pékin, de la Dotation Carnegie pour la paix internationale.

"Pékin aurait pu s'abstenir, mais il a utilisé le veto pour signaler publiquement son désaccord croissant avec Washington et son ressentiment à son égard", a-t-il déclaré. "Tout le monde savait que le veto enverrait un message erroné et dangereux à la Corée du Nord, mais la Russie et la Chine pensent qu'elles ont des enjeux plus importants en repoussant l'hostilité perçue des pays occidentaux."

Pékin et Moscou considèrent aussi sincèrement que les développements nucléaires et de missiles de la Corée du Nord sont motivés par les menaces de Washington et ne peuvent être entièrement imputés à Pyongyang, a déclaré Zhao.

"Nous avons un problème d'écart de perception entre les grandes puissances", a-t-il déclaré. "La Corée du Nord ne fait que l'exploiter et en tirer profit".