Analyse - La faiblesse du yen éloigne le Japon du radicalisme de la BOJ Kuroda

Aujourd'hui, la chute de la monnaie le met en état de siège et le force à concéder à contrecœur qu'après son départ en avril prochain, la banque pourrait commencer à assouplir sa politique de plafonnement des rendements obligataires.

Fidèle à sa tendance dovish, M. Kuroda a déclaré lors d'une réunion d'information la semaine dernière que les orientations de la BOJ visant à maintenir les taux directeurs aux "niveaux actuels ou inférieurs" ne changeront pas avant deux ou trois ans, soit bien après la fin de son second mandat de cinq ans en avril.

Cette remarque a déclenché une forte chute du yen, qui est passé d'environ 144 à près de 146 pour un dollar, obligeant le gouvernement à intervenir pour soutenir la monnaie pour la première fois en 24 ans.

Quatre jours plus tard, M. Kuroda s'est rétracté et a déclaré que les orientations ne dureraient pas aussi longtemps et qu'elles pourraient changer si l'économie émergeait complètement des douleurs de la pandémie du COVID-19.

"En termes de politique de communication de la BOJ, c'est un échec", a déclaré Mari Iwashita, observateur chevronné de la BOJ. "Il est difficile de nier que le lapsus de Kuroda a poussé le yen sous les 145".

L'épisode souligne un changement d'humeur du public qui considère désormais que les années de taux ultra-bas sont moins favorables. Il maintient également en vie la possibilité que la BOJ modifie son orientation dovish après le départ de Kuroda.

"Le monde ne parle que d'inflation et la BOJ aura un nouveau gouverneur", a déclaré une source familière avec les réflexions de la banque. "Un changement de leadership ouvre des opportunités pour un changement de politique".

En apparence, la division du travail est claire : le gouvernement utilisera l'intervention pour arrêter la volatilité "excessive", tandis que la BOJ maintiendra les taux ultra-bas pour soutenir l'économie.

Mais le fait que le gouvernement soit intervenu peu de temps après les commentaires de Kuroda sur l'affaiblissement du yen souligne la relation difficile entre les deux, selon certains analystes.

"Le gouvernement veut clairement inverser une tendance à la faiblesse du yen qu'il considère comme mauvaise pour l'économie. La politique de la BOJ va à l'encontre de cet objectif", a déclaré Takahide Kiuchi, ancien membre du conseil d'administration de la BOJ.

"Le moment de l'intervention donne l'impression que le gouvernement a dû intervenir parce que la BOJ n'a rien fait pour apprivoiser la chute du yen", a-t-il ajouté. "C'est une relation qui ne va pas bien, voire qui est rompue".

Jusqu'à présent, l'administration du Premier ministre Fumio Kishida s'est abstenue d'exercer une pression explicite sur la BOJ, estimant que la fin prématurée des taux bas pourrait provoquer une récession et gonfler le coût du financement de l'énorme dette du Japon. Selon la loi, le gouvernement ne peut pas démettre un gouverneur de la BOJ de son poste.

Mais la frustration du public face à la faiblesse du yen et à la hausse des prix a fait chuter la cote de popularité de Kishida, ce qui a suscité la grogne de certains responsables quant à l'attitude obstinément dovish de Kuroda.

"Son commentaire signalant que les taux d'intérêt n'augmenteront pas avant deux ou trois ans était inutile", a déclaré un fonctionnaire du gouvernement. "Ce n'est pas à lui de faire cet appel en premier lieu".

Les médias nationaux sont de plus en plus agressifs lorsqu'ils critiquent Kuroda pour avoir laissé chuter le yen, ce qui fait grimper les prix des importations et augmente le coût de la vie.

"Il est temps que la BOJ revoie ses orientations en faveur d'un assouplissement supplémentaire, qui est incompatible avec le fait que l'inflation a dépassé son objectif de 2 %", a écrit samedi le quotidien Asahi Shimbun.

Kuroda, d'habitude très calme, a haussé le ton lors du briefing de jeudi, lorsqu'un journaliste a critiqué ses mesures de relance pour avoir érodé la valeur du yen et aggravé la situation des ménages.

"Vos commentaires ne sont pas basés sur des faits", a-t-il déclaré, défendant son plan de relance comme ayant mis fin à la déflation et créé des emplois.

CHANGEMENT DE LA COMPOSITION DU CONSEIL

Pour l'instant, Kuroda a le soutien de son conseil d'administration, qui a voté à l'unanimité pour maintenir la politique stable ce mois-ci. Mais Kishida a comblé deux postes vacants en juillet avec de nouveaux venus moins pessimistes, éloignant la composition du conseil du radicalisme de Kuroda.

L'ancien stratège obligataire Hajime Takata, qui a remplacé Goushi Kataoka, membre dovish du conseil, a souligné la nécessité de tenir compte du coût d'un assouplissement prolongé. Un autre nouveau venu a déclaré que la BOJ pourrait débattre d'une sortie de la politique d'assouplissement lorsque les salaires commenceront à augmenter.

Le gouverneur adjoint de la BOJ, Masayoshi Amamiya, l'un des principaux candidats à la succession de Kuroda, a déclaré que la banque était "toujours en train de réfléchir à des outils" pour le moment où elle mettrait fin à la politique d'assouplissement.

Dans un geste rare, la division des affaires monétaires de la BOJ a organisé une série d'ateliers avec des universitaires privés pour débattre des perspectives d'inflation du Japon. Ces discussions, ainsi que les diverses recherches que la BOJ publie régulièrement sur les outils monétaires, tendent à poser les bases théoriques d'un changement de politique, ont déclaré deux sources familières avec la réflexion de la banque.

Sans savoir clairement qui Kishida choisira comme gouverneur, le personnel de la BOJ n'a pas encore défini de nouvelle stratégie pour son nouveau patron. Mais s'ils estiment que la transition de la direction pourrait apporter de grands changements au cadre politique existant, ils rédigeront des scénarios possibles pour le changement ou des idées sur le changement de communication environ six mois à l'avance, ont-ils dit.

"Il y a de la place pour reconsidérer certains des engagements dovish auxquels tenaient les responsables politiques à l'esprit reflationniste", a déclaré l'une des sources. L'un d'entre eux, le gouverneur adjoint Masazumi Wakatabe, verra son mandat se terminer en mars.

Les critiques appellent à revoir le cadre complexe de la BOJ qui combine d'énormes achats d'actifs dans le cadre de l'assouplissement quantitatif et qualitatif (QQE) avec le contrôle de la courbe des taux (YCC), dans le cadre duquel elle fixe un objectif de taux à court terme négatif et un plafond de 0 % sur les rendements obligataires.

La hausse des rendements mondiaux, alimentée par des hausses de taux agressives dans de nombreux pays, a contraint la BOJ à proposer d'acheter un montant illimité d'obligations pour défendre le plafond obligataire.

La chute du yen, motivée par le statut de la BOJ en tant que seule banque centrale au monde à maintenir des taux négatifs, pourrait ajouter de l'imminence au débat sur la faisabilité du maintien du YCC.

"Les investisseurs qui pensent que le YCC n'est pas viable continueraient à attaquer le plafond de rendement. Ceux qui pensent que la BOJ réussira à maintenir le YCC peuvent continuer à vendre des yens en toute sécurité", a déclaré Shigenori Shiratsuka, ancien cadre de la BOJ.

"Il y a des limites à la durée pendant laquelle la BOJ peut continuer à faire le QQE et le YCC", a-t-il déclaré. "Je pense que les responsables de la BOJ le comprennent."