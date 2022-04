Analyse - La fin d'une époque en vue alors que les coûts d'emprunt de la zone euro dépassent les 0 %.

Alors que les banques centrales cherchaient à aider les économies à traverser une succession de crises en rendant coûteux le fait de thésauriser des liquidités plutôt que de les mettre au travail, les investisseurs se sont rapidement retrouvés à payer de nombreux pays - et même certaines entreprises - pour prendre leur argent.

Les épargnants se sont plaints que l'abandon de la pratique consistant à faire payer des intérêts aux emprunteurs les privait de leur richesse, mais à la fin de 2020, 75 % de la dette souveraine de la zone euro sur la plateforme de Tradeweb - soit environ 6,7 billions d'euros (7,45 billions de dollars) - affichait des rendements négatifs.

Près de dix ans plus tard, M. Hampden-Turner, qui travaillait auparavant chez Citi et qui est maintenant directeur des titres à revenu fixe chez FTSE Russell, voit les coûts d'emprunt repasser au-dessus de 0 %. Maintenant, ses jeunes collègues doivent s'habituer à des rendements positifs.

"Auparavant, il s'agissait simplement de familiariser les gens avec, et maintenant nous avons toute une génération de traders qui n'ont jamais connu autre chose que des rendements négatifs", a déclaré Hampden-Turner. "Tout d'un coup, c'est

qui change." Graphique : Le pool de dette à rendement négatif de la zone euro se réduit rapidement,

Des

rendements plus attractifs pourraient ramener les investisseurs dans la région et stimuler l'euro, tout en allégeant les tensions sur les banques et les fonds de pension. Les perdants probables sont les obligations émergentes et d'entreprise plus risquées qui ont été accaparées dans une course aux rendements.

Les marchés monétaires voient la BCE sortir des taux négatifs d'ici la fin de l'année alors qu'elle resserre sa politique pour lutter contre l'inflation galopante.

Moins d'un tiers de la dette de la zone euro sur la plateforme de Tradeweb a maintenant un rendement négatif, tandis que la Deutsche Bank estime que le pool mondial s'est réduit à moins de 3 000 milliards de dollars pour la première fois depuis décembre 2015, par rapport à un pic de plus de 18 000 milliards de dollars en 2020.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont bondi au-dessus de 0 % en janvier pour la première fois depuis 2019 et se situent à 0,6 %. Les rendements à deux ans sont devenus positifs pour la première fois depuis 2014 cette semaine. (Graphique : Rendement du Bund : le chemin pour sortir du territoire à rendement négatif, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwekxrkpw/BUND2703.PNG)

VERDICT NÉGATIF

La Suisse et le Japon ont également ramené les taux en dessous de zéro depuis 2015 dans un effort expérimental - et sans doute raté - pour relancer l'inflation et la croissance.

Blâmés pour une énorme augmentation de la dette et le gonflement des bulles immobilières et boursières, les taux négatifs ont également été une mauvaise nouvelle pour les fonds de pension et les assureurs, qui utilisent les rendements obligataires actuels pour évaluer les engagements futurs.

Comme ils ne peuvent pas gagner de l'argent en détenant des obligations d'État "sûres", ils ont été contraints de prendre plus de risques : un document du FMI de 2019 a montré que les grands régimes de retraite avaient doublé leurs allocations aux actifs alternatifs illiquides depuis 2007.

Les assureurs allemands dont les produits d'investissement garantissent un revenu à la vieillesse ont subi une pression particulière, les régulateurs exigeant qu'ils mettent de côté des réserves supplémentaires depuis 2011.

Pour les banques, les taux négatifs ont nui à la rentabilité en érodant leurs marges d'intérêt nettes. Les actions des banques de la zone euro ont glissé de quelque 40 % depuis 2014 et celles du Japon de 10 % depuis que les taux y sont passés sous la barre des 0 % en 2016.

"Si... les taux d'intérêt sont comme un guide du pouvoir de tarification des banques, les taux d'intérêt en Europe ont été à leur plus bas niveau depuis 5 000 ans. Le pouvoir de fixation des prix des banques a donc été à son plus bas niveau depuis 5 000 ans", a déclaré Graham Secker, stratège en chef des actions européennes chez Morgan Stanley.

DU CHANGEMENT DANS L'AIR

Alors que les rendements des obligations à court terme sont devenus positifs cette semaine, les actions des banques de la zone euro ont gagné près de 4 %.

Chaque hausse de taux de la BCE pourrait ajouter 10 % aux bénéfices par action des créanciers, estime Secker - et 20 % en Europe du Sud. (Graphique : Euro STOXX Banks vs Euro STOXX, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrqklzvm/Euro%20STOXX%20Banks%20vs%20Euro%20STOXX.PNG)

Un retour à des rendements positifs pourrait également faire revenir les capitaux des actifs à rendement plus élevé.

Viktor Hjort, responsable mondial de la stratégie de crédit chez BNP Paribas, estime que les compagnies d'assurance détenaient 30 % des obligations d'entreprises européennes en 2016, mais seulement 22 % aujourd'hui, évincées par la BCE.

Une étude de BofA réalisée en février prévoyait que ces investisseurs à long terme deviendraient le plus gros acheteur marginal de crédit européen.

"Si vous êtes un fonds d'assurance, les possibilités d'investissement pour vous viennent de s'étendre drastiquement", a déclaré Helene Jolly, responsable du syndicat de la dette d'entreprise de qualité EMEA chez Deutsche Bank.

"Avant cela, il était plus difficile pour vous d'atteindre vos objectifs. Vous deviez peut-être aller un peu plus loin que vous le souhaitiez, ou vers une notation de crédit légèrement inférieure."

Les investisseurs reviennent déjà vers la dette de meilleure qualité.

Les obligations d'État françaises et belges à trente ans ont fait l'objet d'une forte demande des investisseurs après que les rendements aient dépassé 1 % en janvier, ont noté les responsables de la dette.

David Gillard, qui dirige les stratégies d'assurance et de réglementation chez Allianz Global Investors, a déclaré que la hausse des rendements "fournit aux assureurs qui étaient sous-pondérés en taux et en spread un bon point de valorisation pour augmenter les expositions au marché du crédit".

Les obligations sécurisées, la dette bancaire la plus sûre, et la dette d'entreprise notée A sont parmi les actifs qui attirent les assureurs, a-t-il dit.

Un tel "dé-risquage" du portefeuille peut nuire aux actifs qui ont bénéficié des rendements négatifs.

Déjà "à la marge, (les compagnies d'assurance) voulaient réduire une partie de ce risque ... en particulier dans les marchés émergents, qui étaient un sujet de préoccupation", a déclaré Gerard Fitzpatrick, responsable de la gestion des portefeuilles à revenu fixe chez Russell Investments.

Mais avec des taux de la zone euro qui devraient culminer à un peu plus de 1 % et aucun signe de hausse au Japon et en Suisse, le dénouement pourrait prendre des années, d'autant que les rendements corrigés de l'inflation restent négatifs, contrairement aux économies émergentes.

"Nous n'allons pas faire la fête et sortir le champagne parce que les rendements sont au-dessus de zéro", a déclaré Ludovic Colin, un gestionnaire de portefeuille senior chez le gestionnaire d'actifs suisse Vontobel.

"Ce que nous devons comprendre, c'est où ils vont, pas où ils sont maintenant".