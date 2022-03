Analyse-La flambée des prix du pétrole ravive les craintes de Wall Bourse concernant la stagflation des années 1970.

Pourtant, certains investisseurs pensent désormais que ce n'est pas loin.

Ils recalibrent leurs portefeuilles en prévision d'une période d'inflation élevée et de croissance plus faible.

Les sanctions prises à l'encontre du principal exportateur de matières premières, la Russie, ont contribué à faire grimper le prix du Brent de quelque 80 % au cours de l'année écoulée, pour atteindre environ 116 dollars le baril, alimentant ainsi les craintes que la hausse des coûts de l'énergie continue à faire grimper les prix à la consommation tout en pesant sur la croissance mondiale.

Dans le même temps, la volatilité des marchés due aux conflits géopolitiques a rendu les investisseurs moins sûrs de l'agressivité de la Réserve fédérale dans le resserrement de sa politique monétaire pour maîtriser l'inflation galopante. Les investisseurs s'attendent désormais à ce que la Fed ramène les taux de zéro à 1,5 % d'ici février 2023, contre 1,75 % ou plus il y a seulement quelques semaines. [FEDWATCH]

Le pourcentage de gestionnaires de fonds qui pensent que la stagflation s'installera dans les 12 prochains mois s'élève à 30 %, contre 22 % le mois dernier, selon une enquête de BoFA Global Research.

"Notre scénario de base n'est toujours pas la stagflation des années 1970, mais nous nous rapprochons de ce code postal", a déclaré Anders Persson, directeur des investissements des titres à revenu fixe mondiaux chez Nuveen.

La menace de stagflation est particulièrement inquiétante pour les investisseurs car elle touche toutes les catégories d'actifs, ce qui laisse peu d'endroits où se cacher. Un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et de biens immobiliers mondiaux pourrait perdre 13 % dans le cas où la hausse des prix du pétrole provoquerait une stagflation, selon un modèle de test de résistance de l'équipe de recherche Risk Management Solutions de MSCI.

La dernière grande période stagflationniste a débuté à la fin des années 1960. La flambée des prix du pétrole, la hausse du chômage et une politique monétaire laxiste ont fait grimper l'indice des prix à la consommation de base à un sommet de 13,5 % en 1980, ce qui a incité la Fed à relever les taux d'intérêt à près de 20 % cette année-là.

Selon Goldman Sachs, le S&P 500 a baissé en moyenne de 2,1 % pendant les trimestres marqués par la stagflation au cours des 60 dernières années, alors qu'il a augmenté en moyenne de 2,5 % pendant tous les autres trimestres.

Les prix des obligations ayant été affectés par la récente volatilité des marchés, M. Persson cherche des occasions de se positionner sur la dette à haut rendement, qui, selon lui, pourrait constituer une bonne couverture contre les futures baisses dues à la stagflation.

Les craintes que la stagflation ne frappe plus durement l'Europe en raison de sa plus grande dépendance aux importations d'énergie amèneront probablement certains investisseurs à se détourner des actifs de la région, a déclaré Paul Christopher, responsable de la stratégie des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute. L'abandon des actifs américains au profit des actifs européens est devenu une opération populaire vers la fin de 2021, lorsque les actions américaines ont atteint des valorisations comparativement élevées.

OPPORTUNITÉ DANS LES MATIÈRES PREMIÈRES

Selon M. Christopher, la stagflation en Europe ressemblerait probablement à la longue période de faible croissance et d'inflation élevée qu'ont connue les États-Unis dans les années 1970.

"En Europe, si les prix de l'énergie sont trop élevés, les usines devront fermer", a-t-il déclaré.

M. Persson, de Nuveen, estime qu'un prix du Brent de 120 dollars le baril amputera l'économie de l'UE de 2 points de pourcentage. La hausse des prix du pétrole réduira probablement d'un point de pourcentage l'économie américaine, en raison notamment d'une offre intérieure plus importante et de taxes moins élevées.

Les fonds d'actions axés sur les États-Unis ont enregistré des entrées de 44,5 milliards de dollars depuis le début du mois de février, tandis que les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des sorties de 2 milliards de dollars, selon les données de l'ICI.

Les fonds axés sur les matières premières ont enregistré 7,7 milliards de dollars d'entrées depuis le début de l'année, y compris le plus grand gain net sur une semaine depuis août 2020, selon les données de l'ICI.

Ces afflux sont intervenus dans un contexte de forte hausse des prix des matières premières qui a profité aux actifs liés aux exportateurs de matières premières comme l'Australie, l'Indonésie et la Malaisie.

"Nous voyons une longue vague d'opportunités dans les matières premières que nous n'avons pas vue depuis longtemps", a déclaré Cliff Corso, directeur des investissements chez Advisor Asset Management.

Son fonds a constitué des positions dans les matières premières et les actions des marchés émergents de pays riches en pétrole, comme le Mexique, afin de se protéger contre une éventuelle hausse de l'inflation ou une stagflation.

Un marché de l'emploi robuste et des sources d'énergie nationales devraient rendre les actions américaines, en particulier les sociétés versant des dividendes, plus attrayantes que d'autres actifs mondiaux, même en cas de hausse de l'inflation, a déclaré Lindsey Bell, chef des marchés et de la stratégie monétaire chez Ally.

"Le consommateur reste en bonne santé et a été capable d'absorber une inflation plus élevée jusqu'à présent", a-t-elle déclaré.