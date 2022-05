Analyse : La flambée du dollar incite les entreprises américaines à se couvrir contre les risques de change

Le dollar a grimpé d'environ 15 % par rapport à un panier de devises au cours de l'année dernière, aidé par une Réserve fédérale belliciste et des tensions géopolitiques accrues qui ont renforcé l'attrait du billet vert en tant que valeur refuge.

GRAPHIQUE : La flambée du dollar

Cette flambée a réduit les bénéfices des multinationales américaines qui convertissent les devises étrangères en dollars, ajoutant aux inquiétudes des entreprises face à la flambée de l'inflation et aux perspectives économiques sombres et poussant certaines d'entre elles à chercher plus activement des moyens de couvrir leurs bénéfices.

Parmi les sociétés qui ont cité les vents contraires des devises dans leurs derniers rapports sur les bénéfices, citons Coca-Cola Co, Procter & Gamble et Philip Morris International Inc. Plus largement, les analystes ont abaissé leurs prévisions globales de croissance des bénéfices du deuxième trimestre du S&P 500 à 5,6 %, contre 6,8 % début avril.

"Les entreprises ont été poussées à l'action par la hausse incontrôlée du dollar - et par la rupture des barrières psychologiques dans la plupart des principaux taux de change", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay, société de paiements commerciaux.

Le dollar est à son plus haut niveau depuis deux décennies par rapport au yen japonais et à son plus haut niveau depuis plus de cinq ans par rapport à l'euro, après avoir augmenté respectivement de 13 % et 8 % par rapport à ces devises cette année.

Pour éviter que les fortes variations des taux de change n'entraînent de fortes fluctuations des bénéfices, les entreprises ont recours à divers types de stratégies de couverture, notamment celles qui utilisent des contrats à terme et des options.

Bien qu'il existe peu de données à l'échelle du secteur pour évaluer dans quelle mesure les décisions de couverture des entreprises américaines sont motivées par les fortes avancées du dollar, plusieurs sociétés qui conseillent les entreprises sur la gestion du risque de change notent une augmentation de l'activité de couverture.

"Certaines des entreprises avec lesquelles nous travaillons et qui ont une politique de couverture fixe ont une fourchette de pourcentage quant à la part de leur exposition qu'elles sont censées avoir couverte. Nous constatons que ces clients se déplacent vers le haut de leur fourchette", a déclaré John Doyle, vice-président de la négociation et du trading chez Monex USA.

L'activité de couverture des clients de Monex a augmenté de 22% en mars 2022 par rapport à 2021, et a augmenté de 24% pour le premier trimestre par rapport à l'année dernière, a déclaré Doyle.

L'urgence de se prémunir contre les mouvements défavorables des taux de change intervient après des années de volatilité modérée des taux de change, au cours desquelles les fluctuations des devises avaient un impact limité sur les bénéfices des entreprises.

L'impact négatif des fluctuations des devises sur les résultats des entreprises nord-américaines au troisième trimestre 2021 est tombé à son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2018, selon les données de la société de gestion de trésorerie et de gestion financière Kyriba début février.

Mais la volatilité des taux de change a repris à la fin de l'année dernière, alors que les investisseurs digéraient un virage faucon de la Fed, qui a déjà relevé les taux d'intérêt de 75 points de base depuis mars. Les marchés tablent sur 190 points de base supplémentaires de hausse des taux en 2022.

La volatilité à trois mois de l'euro et du yen, par rapport au dollar, est à son plus haut niveau depuis juin 2020.

GRAPHIQUE : Volatilité de l'euro et du dollar américain à son plus haut niveau depuis deux ans

Alors que la volatilité augmente, "nous voyons déjà des entreprises réajuster leurs prévisions avec des impacts supplémentaires de 2 % ou plus sur les bénéfices par rapport à ce qu'elles prévoyaient il y a seulement un trimestre", a déclaré Bob Stark, responsable mondial de la stratégie de marché chez Kyriba.

Toutes les activités de couverture récentes n'ont pas eu pour but de se protéger contre la progression du dollar.

Les vendeurs de dollars, y compris les importateurs qui ont bénéficié d'une augmentation de leur pouvoir d'achat grâce à une monnaie plus forte, se sont précipités pour verrouiller les gains, a déclaré M. Schamotta de Corpay.

Dans le même temps, la hausse du dollar a été une aubaine pour les entreprises plus jeunes ou plus petites, y compris les start-ups et les sociétés cherchant à s'introduire en bourse, car elles ont tendance à avoir plus de coûts étrangers que de revenus.

Les entreprises clientes de la Silicon Valley Bank, qui sert les jeunes sociétés, ont largement bénéficié de la hausse de la devise américaine, a déclaré Ivan Asensio, responsable du conseil en matière de risque de change à la société.

"Toutefois, quelle que soit la direction prise, la perspective d'une volatilité accrue a renforcé l'activité de couverture, la sensibilisation et le dialogue", a déclaré M. Asensio.