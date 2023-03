La rémunération des actions américaines par rapport aux obligations du Trésor n'a jamais été aussi peu attrayante depuis 2004, ce qui pourrait permettre à la diversification recherchée des portefeuilles 60/40 de faire un retour après l'une des pires années jamais enregistrées.

Un portefeuille 60/40, dont 60 % des avoirs sont en actions et les 40 % restants en titres à revenu fixe, compte sur les mouvements des deux classes d'actifs pour se compenser, les actions se renforçant dans un contexte d'optimisme économique et les obligations augmentant en période de turbulences.

Cette stratégie a pris du retard en 2022, car la Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt de manière agressive pour contenir l'inflation. Cependant, les signaux émis par les marchés boursiers et obligataires cette année indiquent un retour de la stratégie populaire d'allocation d'actifs.

À la fin du mois de février, le S&P 500 affichait un rendement de 5,41 % en termes de bénéfices, la réciproque du ratio cours/bénéfices, tandis que le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a bondi à 3,94 %, selon les données de Refinitiv. La différence de 1,47 point de pourcentage est le plus faible avantage des actions sur les obligations depuis près de deux décennies.

Le rendement des bénéfices fait ici référence à l'estimation des bénéfices par action du S&P 500 pour les 12 prochains mois, divisée par le prix de l'indice.

Graphique : Accrochage des actions https://www.reuters.com/graphics/STOCK-SPREADS/CHART/byprlqxyepe/chart.png

"L'éclat relatif des actions est définitivement terni par la hausse des rendements sur toute la courbe du Trésor", a déclaré Eric Leve, directeur des investissements de la société de gestion de patrimoine et d'investissement Bailard.

Avec des estimations de bénéfices en 2023 impliquant une croissance essentiellement nulle par rapport à 2022, des taux supérieurs à 5 % sur les obligations à court terme et des rendements à 10 ans à la limite de 4 % représentent des alternatives crédibles aux actions, selon M. Leve.

L'amincissement de l'écart entre les rendements des actions et des obligations devrait ramener la stratégie de portefeuille 60/40 en faveur.

"Cette stratégie offre effectivement une excellente couverture dans l'environnement actuel", a déclaré Glenn Yin, responsable de la recherche et de l'analyse chez AETOS Capital Group.

Le portefeuille 60/40 a déjà connu le meilleur début d'année depuis 1991, selon la Bank of America.

La décision de la Fed de resserrer sa politique monétaire au rythme le plus rapide depuis des décennies a fait grimper les rendements obligataires après presque deux ans de taux d'intérêt quasi nuls.

Mais une hausse des rendements constitue un vent contraire pour les actions, en particulier les valeurs de croissance, et par extension, un grand indice comme le S&P 500. Apple, Alphabet et Amazon.com Inc font partie des poids lourds de la technologie qui représentent près d'un cinquième de l'indice et qui ont subi le poids d'une liquidation l'année dernière.

"Les rendements des actions continueront de lutter cette année, car les prix et les bénéfices diminuent" dans un contexte de ralentissement économique, a déclaré Lance Roberts, stratège en chef des investissements chez RIA Advisors.

En revanche, "pendant une récession, les rendements baisseront et les prix des obligations du Trésor augmenteront", a déclaré Roberts. Il préfère les obligations aux actions aujourd'hui, a-t-il ajouté.

Les résultats et les prévisions récents des entreprises ont renforcé les arguments des investisseurs qui pensent que la reprise du marché boursier en début d'année a peu de chances de durer.

Au 24 février, les résultats de 465 des sociétés du S&P 500 ont montré que les bénéfices du quatrième trimestre sont estimés avoir chuté de 3,2 % par rapport au trimestre de l'année précédente, tandis que les prévisions de Wall street concernant la croissance des bénéfices du S&P pour 2023 sont tombées à 1,7 %, contre 4,4 % attendus le 1er janvier, selon Refinitiv.

Les prévisions de baisse des bénéfices américains au cours des deux premiers trimestres de l'année s'inscrivent dans le contexte de résultats plus faibles que prévu au quatrième trimestre de 2022, qui, selon le Credit Suisse, sera la pire saison de bénéfices hors récession en 24 ans.

Les investisseurs espèrent qu'en cas de récession grave, la Fed serait contrainte de réduire les taux d'intérêt. Alors que le ralentissement économique affecterait les rendements des actions, la baisse des rendements obligataires devrait apporter un certain soulagement dans un tel scénario, selon les analystes.

"Pour moi, le meilleur portefeuille risque/récompense dans cet environnement pour le moment est constitué d'obligations du Trésor à longue durée, et de valeurs profondes, d'actions à dividendes", a déclaré Roberts. La valeur profonde fait référence aux actions qui se négocient avec une énorme décote par rapport à leur valeur intrinsèque.

"Lorsque la récession arrivera, et que la Fed réduira les taux à zéro, je vendrai mon portefeuille d'obligations pour bloquer l'appréciation du capital, et j'achèterai des actions en difficulté avec des rendements élevés et des sociétés avec des bilans solides et une croissance des bénéfices", a-t-il ajouté.