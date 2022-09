Analyse - La foule de bulls du dollar augmente le risque d'un violent repli.

La flambée des taux d'intérêt américains, une économie américaine relativement forte et la demande d'un refuge contre les folles fluctuations des prix des actifs ont attiré les investisseurs vers le dollar, le faisant grimper d'environ 22 % par rapport à un panier de devises l'année dernière.

Certains investisseurs s'inquiètent du fait que le marché du dollar est devenu excessivement encombré, ce qui augmente le risque d'une forte liquidation si les arguments en faveur de la possession de la devise changent et que les investisseurs tentent de sortir de leurs positions en même temps.

"Le positionnement est encombré", a déclaré Calvin Tse, responsable de la stratégie macro mondiale, Amériques, chez BNP Paribas. "Si nous avons un catalyseur, le dollar peut se retourner, et se retourner de manière très agressive", a-t-il ajouté.

Les spéculateurs du marché monétaire international détenaient une position longue nette en dollars américains de 10,23 milliards de dollars pour la semaine terminée le 20 septembre. Ce chiffre est inférieur au récent sommet de près de 20 milliards de dollars atteint en juillet, mais il constitue la troisième plus longue série de positions haussières sur le billet vert depuis 1999, avec 62 semaines consécutives de positions longues.

À moins d'une brève période d'incertitude maximale liée à la pandémie, les données sur le positionnement net des options remontant à 2014 montrent que les positions longues sur le dollar américain sont les plus étirées de tous les temps, selon Morgan Stanley.

Quelque 56 % des participants à l'enquête mondiale de BofA auprès des gestionnaires de fonds en septembre ont désigné la position longue sur le dollar comme étant le "trade le plus encombré", le troisième mois consécutif où le billet vert a occupé cette position dans l'enquête.

Les investisseurs ont peut-être déjà eu un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler un renversement de tendance lorsque le Dollar Index a reculé de près de 3 % en l'espace de deux semaines, à partir de la mi-juillet, alors que certains investisseurs pariaient que l'inflation américaine pourrait être suffisamment modérée pour permettre à la Fed de s'écarter de sa trajectoire de hausses agressives des taux d'intérêt.

Bien qu'un rapport sur l'inflation américaine plus élevé que prévu en août ait déçu ces espoirs et fait grimper le dollar, les dangers découlant du commerce du dollar bondé n'ont fait que croître, selon les investisseurs.

"Indubitablement, lorsque vous avez un commerce bondé, où vous avez des investisseurs qui cherchent tous la même chose, lorsque les perceptions changent, la réaction est violente", a déclaré Eric Leve, directeur des investissements de la société de gestion de patrimoine et d'investissement Bailard.

"Nous pourrions facilement voir un mouvement de 10% à 15% dans l'autre sens du dollar par rapport à l'euro ou au yen", a-t-il dit.

En 2015 et 2009, les deux derniers cas où le Dollar Index a augmenté de plus de 20 % sur une période d'un an, l'indice a ensuite enregistré une baisse sur deux mois de 6,7 % et 7,7 %, respectivement, une fois que le billet vert a atteint son sommet.

CATALYSEUR DE RETOURNEMENT

Alors que le positionnement bondé peut aggraver tout renversement potentiel pour le dollar, il faudrait un grand changement fondamental pour provoquer ce renversement, selon les investisseurs.

La baisse de la volatilité des taux d'intérêt américains, la normalisation des prix de l'énergie en Europe et l'abandon par la Chine de sa politique de zéro COVID sont trois conditions préalables pour que le dollar entre dans un marché baissier structurel, a déclaré M. Tse de la BNP.

"Lorsque ces trois conditions seront remplies, nous aurons plus de chances de voir le dollar entrer dans un marché baissier, mais je ne pense pas que cela se produise de sitôt", a-t-il déclaré.

Alors que les taux d'intérêt américains sont supérieurs à ceux de nombreuses autres économies, presque toutes les grandes banques centrales, y compris la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, ont augmenté leurs taux dans le cadre de leur lutte contre l'inflation élevée, contribuant ainsi à renforcer l'attrait de leurs devises malmenées.

Tout signe indiquant que l'inflation américaine pourrait s'atténuer pourrait contribuer à raviver les attentes d'un pivot dovish de la Fed, privant le billet vert d'une force motrice cruciale.

Un coup sérieux porté aux perspectives économiques américaines pourrait également nuire au dollar, a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global.

Le resserrement agressif de la politique de la Fed a ravivé les inquiétudes selon lesquelles l'économie américaine pourrait se diriger vers une récession l'année prochaine.

Les trois plus grandes économies du monde - les États-Unis, la Chine et la zone euro - ont connu un fort ralentissement, et même un "coup modéré porté à l'économie mondiale au cours de l'année prochaine pourrait la faire basculer dans la récession", a déclaré la Banque mondiale dans une étude récente.

"Je pense que ce qui affaiblit le dollar, c'est la probabilité croissante que les États-Unis entrent en récession, et cela n'est pas escompté dans le dollar", a déclaré M. McIntyre.

Mais avec un dollar qui atteint de nouveaux sommets sur plusieurs décennies, se positionner pour un repli peut être douloureux. "Nous nous sommes un peu battus, mais c'est difficile", a déclaré M. McIntyre.