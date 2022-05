Analyse : La fragilité du won, la hausse des taux américains laissent présager un resserrement plus rapide de la Banque de Corée

La Banque de Corée, la première grande banque centrale asiatique à s'éloigner des paramètres de l'époque de la crise en août dernier, doit faire face à un écart de taux directeur qui se réduit avec les États-Unis. Si les taux domestiques ont tendance à être inférieurs aux taux américains, les sorties de capitaux pourraient accentuer la pression sur la monnaie.

Les banques d'investissement et les économistes commencent à changer d'avis sur la vitesse à laquelle la BOK augmentera les taux, certains prévoyant que le taux directeur atteindra 2,50 % d'ici la fin de l'année, contre 1,50 % actuellement.

Le gouverneur Rhee Chang-yong, perçu comme moins faucon que son prédécesseur, présidera sa première réunion de politique ce mois-ci, alors que des facteurs tels que la guerre Russie-Ukraine rendent plus difficile de prédire quand l'inflation finira par se calmer.

"L'inflation a dépassé les attentes à plusieurs reprises, ce qui signifie que le taux directeur sud-coréen a en fait baissé en termes réels malgré les récentes hausses", a déclaré Seok Gil Park, économiste de la JPMorgan Chase Bank. La banque a relevé sa projection de taux à 2,50 % d'ici la fin de l'année, contre 2,00 % précédemment.

Le won a chuté de près de 7 % depuis le début de l'année pour s'établir à environ 1 273 par dollar, après avoir perdu près de 9 % l'an dernier. Il semble prêt à franchir la barrière psychologiquement importante des 1 300 wons pour la première fois depuis la crise financière mondiale de 2008/09.

Le won s'est affaibli en raison des ventes étrangères d'actions nationales et de la détérioration de la balance commerciale, entre autres facteurs, ce qui est de mauvais augure pour l'inflation. La Corée du Sud est fortement dépendante des importations d'énergie, de denrées alimentaires et de composants industriels.

Les prix à l'importation exprimés en wons ont augmenté d'au moins 30 % par an au cours de chacun des six derniers mois, selon les données officielles, ce qui a contribué à faire grimper l'inflation des prix à la consommation à son plus haut niveau depuis plus de dix ans en avril, alors qu'elle était inférieure à 2,5 % six mois auparavant.

Outre l'inflation, les décideurs de la banque centrale doivent également s'inquiéter du risque de fuite des capitaux.

Taux directeurs aux États-Unis et en Corée du Sud

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT L'ÉCART DE TAUX NÉGATIF

La prime de taux directeur de la Corée du Sud par rapport au point médian du taux des fonds fédéraux américains s'est réduite à 62,5 points de base maintenant, contre 112,5 points à la fin janvier.

Selon une enquête de Reuters, le point médian de la fourchette cible américaine devrait atteindre 2,125 % d'ici la fin de l'année, tandis que le taux de base de la BOK devrait atteindre 2,00 %.

"Les décideurs surveillent de près la situation du point de vue de la stabilité financière, du point de vue des flux de capitaux", a déclaré Chung Sung-tai, économiste principal chez Samsung Securities, soulignant que le won baissait malgré les discours répétés d'intervention.

La BOK et la Fed se réuniront toutes deux cinq fois pour le reste de l'année, mais on s'attend à ce que la seconde augmente son taux directeur dans des proportions plus importantes que la première.

La chute du won a souvent suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à la santé de la quatrième plus grande économie d'Asie, qui a évité de justesse la faillite à la fin des années 1990 et a subi un exode de capitaux en 2008-2009.

Le procès-verbal de la réunion de la BOK du 14 avril a montré qu'une petite majorité des membres du conseil d'administration appelait à la vigilance sur la baisse du won et le risque de sorties de capitaux étrangers.

Le won sud-coréen s'affaiblit

La Corée du Sud a déclaré que ses fondamentaux économiques s'étaient considérablement améliorés ces dernières années, mais l'ancien gouverneur de la Banque de Corée, Kim Choong-soo, a déclaré à Reuters que les flux de capitaux restaient une préoccupation majeure pour les responsables politiques.

Les deux principaux marchés boursiers de Corée du Sud ont connu des ventes nettes de capitaux étrangers au cours de tous les trimestres sauf deux des 11 derniers trimestres, les ventes nettes au cours de ces 11 trimestres s'élevant à 63,05 trillions de wons (49,5 milliards de dollars). Les investisseurs étrangers vendent également ce trimestre à ce jour.

"L'écart de taux peut-il à lui seul provoquer une sortie de capitaux ? Oui, et c'est pourquoi nous devons être très prudents quant à l'écart de taux (négatif) qui se met en place", a déclaré Kim, qui a été gouverneur de 2010 à 2014.

(1 $ = 1 274,0100 wons)