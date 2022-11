Analyse-La grande réouverture de la Chine pourrait arriver trop tard pour de nombreuses entreprises

Mais au moment même où l'excitation monte sur les marchés financiers mondiaux à l'idée que la deuxième plus grande économie du monde pourrait enfin sortir de son isolement l'année prochaine, les deux hommes font leurs valises.

"Je reste assez pessimiste quant à la réouverture, entre guillemets, de la Chine", a déclaré M. Bergey. Leur entreprise Lost Plate, qui organise des visites gastronomiques dans plusieurs villes chinoises depuis 2015, va plutôt s'orienter vers l'Asie du Sud-Est.

La Chine, le dernier des grands pays à ne pas traiter le COVID comme une maladie endémique, a dévoilé ce mois-ci 20 nouvelles mesures qui assouplissent ses politiques strictes de lutte contre le COVID.

Cela a catapulté les actions, les obligations et la monnaie chinoise, le yuan, à la hausse, et un large éventail d'actifs de l'Asie à l'Europe et à l'Amérique latine s'est redressé.

Si la Chine se reconnecte avec le monde l'année prochaine, la thèse des investisseurs est la suivante : son économie se remettra de son plus fort ralentissement depuis des décennies, et avec elle, les perspectives d'une récession mondiale en 2023 pourraient également s'estomper.

Mais cette exubérance contraste avec la sombre réalité économique de la Chine.

De nombreuses entreprises, en particulier celles en contact avec la clientèle, craignent de ne pas survivre jusqu'à l'année prochaine : La Chine est toujours en train de combattre certaines des plus grandes épidémies qu'elle ait connues jusqu'à présent, tandis que les consommateurs choqués - dont la vie a été bouleversée par les sévères mesures anti-COVID du gouvernement - s'accrochent à leur argent.

"Le plus important sera de voir en février et mars qui a pu survivre à l'hiver", a déclaré Camden Hauge, un entrepreneur américain basé à Shanghai, qui possède un café, un bar, plusieurs kiosques de matcha et une société d'organisation d'événements dans la ville.

Les 25 millions de Shanghaiens, traumatisés par deux mois de captivité dans leur propre maison au début de l'année, souvent sans accès aux produits de première nécessité, continueront longtemps à éviter les lieux bondés, quelles que soient les règles, prévoit-elle.

"Les gens ne vont pas appuyer sur un interrupteur et revenir à la vie d'avant", a déclaré Mme Hauge.

DES CONSOMMATEURS EN ÉTAT DE CHOC

L'économie chinoise devrait croître d'environ 3 % cette année, manquant son objectif d'environ 5,5 %.

Une série de données économiques pour le mois d'octobre ont été inférieures aux attentes déjà faibles : Les exportations ont chuté. L'inflation a ralenti. Les nouveaux prêts bancaires ont chuté. Le ralentissement du marché de l'immobilier s'est accentué. Les ventes au détail ont chuté pour la première fois depuis la fermeture de Shanghai en avril-mai.

Avec l'aggravation des épidémies de COVID, il est peu probable que l'économie chinoise puisse passer à la vitesse supérieure à court terme.

JPMorgan a estimé au début du mois que les villes comptant plus de 10 nouveaux cas de COVID représentaient 780 millions de personnes et 62,2 % du PIB - soit environ le triple des niveaux observés fin septembre.

Les taux de vaccination et de rappel restent relativement faibles dans toute la Chine, surtout parmi les populations vulnérables comme les personnes âgées, ce qui fait que les autorités hésitent à relâcher la pression avant que la population ne soit mieux préparée.

Par conséquent, les nouvelles règles du COVID n'ont pas été appliquées uniformément. Les autorités locales de certaines villes chinoises ont assoupli les restrictions, tandis que d'autres les ont durcies.

Dans plusieurs villes, les responsables ont rassuré les résidents en leur disant que ces modifications ne signifiaient pas qu'ils devaient baisser leur garde.

Face à ce panorama de messages contradictoires, certains ménages nerveux ont pris les choses en main. Des messages sur les médias sociaux ont montré que de nombreux parents, craignant que leurs enfants ne contractent le COVID, utilisent des prétextes tels que des maux de dents ou des infections de l'oreille pour les retirer de l'école.

Ces familles ne sortiront pas de sitôt pour dîner ou faire des courses, préviennent les économistes.

"Les nouvelles mesures visant à 'optimiser' le confinement du COVID semblent créer le chaos sur le terrain, les gouvernements locaux tentant d'interpréter les politiques", ont déclaré les analystes de Gavekal Dragonomics.

"[Cela] présente une incertitude économique qui semble susceptible de freiner davantage la consommation et les ventes immobilières à court terme."

Au fond, le problème reflète l'incapacité des autorités à donner la priorité aux intérêts des consommateurs, qui sont souvent le punching-ball de l'économie chinoise axée sur l'investissement.

Prenez les données sur le trafic en Chine : au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du fret par route, rail et eau était à peu près le même qu'au troisième trimestre en 2019, avant la mise en place de la COVID, selon une analyse de Fitch Ratings.

En comparaison, le chiffre d'affaires des passagers sur les mêmes modes de transport n'était que la moitié, voire le tiers, des niveaux d'il y a trois ans, ce qui indique que la vie des gens a subi bien plus de perturbations que la logistique industrielle.

Cela n'augure rien de bon pour les entreprises en contact avec la clientèle.

Le bar de Yao Lu à Shanghai, Union Trading Company, était un pilier des listes internationales des "meilleurs bars" jusqu'à cette année, où il n'a fonctionné que 50 jours entre les arrêts de COVID.

"Ce que cette année nous a appris, c'est que tout plan que vous avez pour l'avenir n'a pas vraiment d'importance", a déclaré Yao. "Nous essayons juste de vivre au jour le jour".